Защитник Украины ранен на Донбассе, с начала суток - 5 нарушений режима прекращения огня, - ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе 5 раз открывали огонь. Ранение получил один украинский воин, его доставили в больницу.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты.

Возле Причепиловки российские оккупанты открыли огонь в сторону позиций украинских воинов из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

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