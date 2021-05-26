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Защитник Украины ранен на Донбассе, с начала суток - 5 нарушений режима прекращения огня, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Защитник Украины ранен на Донбассе, с начала суток - 5 нарушений режима прекращения огня, - ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе 5 раз открывали огонь. Ранение получил один украинский воин, его доставили в больницу.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты.

Возле Причепиловки российские оккупанты открыли огонь в сторону позиций украинских воинов из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Также читайте: Артиллерийские подразделения ОС в районе админграницы с Крымом тренировались противодействовать морскому десанту, - Наев. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Зельонський , поверни наших снайперів на передову !!

Швидкого одужання нашому воіну !
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26.05.2021 17:44 Ответить
Для українських військових немає "режиму припинення вогню" і не було.
Швидного одужання нашому захиснику.
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26.05.2021 17:45 Ответить
пристреляли наши позиции...с*ки...
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26.05.2021 17:46 Ответить
С начала суток наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3155 С начала суток наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3067
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26.05.2021 17:58 Ответить
скільки ворогів поранено чи вбито?
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26.05.2021 18:07 Ответить
Давно пора отгородиться от них стеной.
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26.05.2021 18:49 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Захисника України поранено на Донбасі, від початку доби - 5 порушень режиму припинення вогню, - ООС - Цензор.НЕТ 488
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26.05.2021 19:50 Ответить
 
 