Защитник Украины ранен на Донбассе, с начала суток - 5 нарушений режима прекращения огня, - ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе 5 раз открывали огонь. Ранение получил один украинский воин, его доставили в больницу.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты.
Возле Причепиловки российские оккупанты открыли огонь в сторону позиций украинских воинов из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.
В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.
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Швидкого одужання нашому воіну !
Швидного одужання нашому захиснику.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.