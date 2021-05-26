Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Когда самолет должен был пересечь воздушное пространство Польши, польские диспетчеры предупредили пилота, что ему все равно придется возвращаться, ведь Франция не пустит его в свое воздушное пространство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".
Самолет вылетел из Минска в 13:29 и должен был прибыть в Барселону в 16:15, однако развернулся над Брестской областью и стал кружить в воздухе. Сделав несколько кругов, он был вынужден развернуться и вернуться в Минск.
Польский регулятор воздушных сообщений подтвердил, что самолет "Белавиа" не пустили в воздушное пространство Польши.
Позже официальный представитель агентства Павел Лукашевич пояснил, что белорусскому лайнеру не запрещали входить в воздушное пространство Польши, но предупредили пилота, что ему все равно придется вернуться.
"Польша ему ничего не запрещала. Ситуация такова, что польские службы передали пилотам информацию о том, что у них могут возникнуть проблемы с входом в воздушное пространство Франции. Пилот получил информацию и анализирует ее", - сказал Лукашевич.
В "Белавиа" утверждают, что французские авиационные власти деактивировали план полета за три минуты до взлета и не предупредили об этом белорусскую сторону.
"При наборе высоты командир получил информацию через Польское управление воздушного движения. Попытки изменить маршрут в воздухе с Марсельской авиадиспетчерской службой не привели к положительному результату. Самолет прождал в воздухе около 2 часов и вернулся в Минск", - сообщили в компании.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-26 мая ряд авиакомпаний отказался от полетов в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Афины-Вильнюс, который приземлился под давлением властей в Минске. Евросоюз также согласился ввести дополнительные санкции против Лукашенко и его окружения.
Пожалуйста, подождите...
Ось і відпочинок, а Бобруйськ - то для передовиків бульбовиробництва, це треба щоб у мінській газеті портрет надрукували...
без объяснения причин. беларуский литак тоже соблюдает нормы права - и не залетел куда ему запретили. хотя - в принципе, мог, типа, нарушать так нарушать, и его бы так же посадили.
Є країна "ЛУКАМОР'Є".
Креветки є, а от моря чортма...
У 90-х була у Біларусі група Karaczun - архаїчне слов'янське "карачун" теж не потребує пояснень...
Панам респект! -- фрэнчи сгнидосничали...
Цуко, прямо сейчас летит через Украину рейс Шарм-єль-Шейх - Минск
Вот такой у зеленых гнид бойкот
У Ірані була схожа ситуація 1979-го року. Аятолли можуть добре розказати, що таке ембарго на запчастини і на обслуговування Боїнгів.
ИА «Панорама»@ia_panorama
⚡Лукашенко: гражданская авиация была не так и нужна.
«Мы что, авиадержава? У нас скромнее всё, но честнее: зерновые культуры, овощи, свекла сама себя не вырастит... Лён-долгунец собирать скоро будем. Тут не до самолётов», - сказал он, комментируя вероятное банкротство «Белавиа».
- Марьванна, я вчера одну девочку спас от изнасилования!
- Как?!
- А я ее уговорил.
Вот на нем и держится практически вся история Совка и постсовка.
У нас это тоже национальная идеология под названием "Та ...уй з ним якось воно буде".
@prxpnx
· 2 ч
Украина пропустила пассажирский самолёт авиакомпании Belavia рейсом Минск - Тирана через свое воздушное пространство, несмотря на ранние заявления.
вместо того чтоб помочь людям они услажнили их жизнь.
мікрорайонах,цілуйтеся взасос з ментами та даруєте ім квіточки?
До речи ви миєте ноги перед тим як стати лавки? Дивиться а то загребуть!
Ви б самі собі допомогли якщо б погнали цього колгоспного свинаря!
Західні країни не зобов'язані вам шмарклярам допомагати бо знову
Обама-Байден будуть винні! Бздуни і стукачи ви кончені. Тху на вас!!!