РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15035 посетителей онлайн
Новости Происшествия Борьба с коррупцией
2 021 24
САП (1948) Роттердам+ (165) Демкив Денис (7)

Дело "Роттердам+" закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дело

Старший прокурор по делу "Роттердам+" закрыл его из-за завершения сроков досудебного следствия.

Об этом Денис Демкив рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что УПК у нас установлена ​​норма, после вручения подозрения (подозрение по делу 6 лицам,  в т.ч. экс-председателю  НКРЭКУ Дмитрию Вовку, было вручено 8 августа 2019) досудебное расследование должно быть завершено в течение двух месяцев или максимально продлено на срок до 12 месяцев.

За это время досудебное расследование можно останавливать на время розыска или оказания международной правовой помощи.

С момента уведомления о подозрении от 8 августа 2019 г. первый раз уголовное производство было остановлено 3 августа 2020 г., отметил Демкив. После этого 20 августа детективами НАБУ было восстановлено уголовное производство, проведено несколько допросов и снова остановлено из-за выполнения международной правовой помощи. 27 августа 2020 г. старшим прокурором было принято решение о возобновлении производства и закрытии.

По словам Демкива, на тот момент когда досудебное расследование впервые приостановили у следствия оставалось для работы 6 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз

"Когда восстановили (производство - ред.) 20 августа, то я считаю, что осталось 5 дней. В дальнейшем 27 августа было принято решение, которым люди потеряли свой статус и остановлены сроки. Соответственно у нас осталось 4 дня. 27 октября постановлением следственного судьи отменено постановление о закрытии. После чего вынесено постановление о восстановлении и приостановлении производства. Соответсвено у нас пропал еще один день и их осталось три. Далее история повторяется. 21 января снова восстанавливается закрывается, пропадает день. 25 января отменяется постановление о закрытии и в тот же день останавливается. Такая же история повторилась 9 апреля, когда предыдущий прокурор возобновил производство и принял решение о закрытии. 15 апреля это постановление было вновь отменено ", - пояснил Демкив.

"Поэтому, по моему мнению, на 5 мая, день моего назначения старшим группы прокуроров срок следствия уже составлял 12 месяцев и 1 день. Соответственно 20 мая по результатам исследования вышеуказанных доказательств мной было принято решение во исполнение требований УПК о закрытии производства относительно 6 человек. На данный момент следствие уже длилось 12 месяцев и 2 дня при максимально возможном срока 12 месяцев ", - подчеркнул он. Демкив отметил, что в таких условиях он мог принять решение только о закрытии дела.

Читайте: НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+"

Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
а як вам Ігорь Валєріч дякує)
Казка про "злачінний раттердам" це та скрєпа яка зробила його буратінку президентом.
показать весь комментарий
26.05.2021 18:33
+9
Зеленые пузыри продолжают лопаться... Бородатая бабушка Зели продолжает грабеж Украины. Интересно, а на Мрию уже подвесили двигатели после зелефрикции?
показать весь комментарий
26.05.2021 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДЯ...КУ..Є...МО ...! Дело Роттердам+ закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 2409
( Ахметка )
показать весь комментарий
26.05.2021 18:27 Ответить
а як вам Ігорь Валєріч дякує)
Казка про "злачінний раттердам" це та скрєпа яка зробила його буратінку президентом.
показать весь комментарий
26.05.2021 18:33 Ответить
Пшшшиииикккк! Очередной))
показать весь комментарий
26.05.2021 18:34 Ответить
Зеленые пузыри продолжают лопаться... Бородатая бабушка Зели продолжает грабеж Украины. Интересно, а на Мрию уже подвесили двигатели после зелефрикции?
показать весь комментарий
26.05.2021 18:36 Ответить
А когда снова откроют? Дело "Роттердам+" закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 7937 Мы ж уже привыкли Дело "Роттердам+" закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 3161
показать весь комментарий
26.05.2021 18:44 Ответить
Зелеёжики перестали колоться и плакать взбираясь на кактус? Представляю какой сейчас мозговой штурм в офисе зеледента происходит в клубах дыма от выкуренных айкосиков... Ведь все равно не они виноваты, а только Порох...
показать весь комментарий
26.05.2021 18:46 Ответить
Главное не выйти на самих себя.
показать весь комментарий
26.05.2021 18:47 Ответить
та ти зебіл. Це гірше, ніж просто лох
показать весь комментарий
26.05.2021 18:54 Ответить
Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г/ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Украинцы для кодлана Коломойского аборигены, лохи и терпилы. Которым можно впаривать сегодня одно, а завтра противоположное. Схавают.
показать весь комментарий
26.05.2021 18:50 Ответить
Венедиктова, давай наступного прокурора і цей поламався!
показать весь комментарий
26.05.2021 18:51 Ответить
Давайте краще всіх курв позвільняємо, нащо ліжка переставляти?
показать весь комментарий
26.05.2021 18:59 Ответить
Ні срані пацан...чикі,за дурбецельні бла,бла,бла від мудака біхуса треба **** жрати.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:02 Ответить
*****? 😂🤔💩
показать весь комментарий
26.05.2021 19:02 Ответить
прекрасно, народ рад Справу "Роттердам+" закрито у зв'язку із закінченням строків досудового слідства, - прокурор САП Демків - Цензор.НЕТ 9691
показать весь комментарий
26.05.2021 19:05 Ответить
Все просто.Відкриваєм сраву на прокуратуру.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:06 Ответить
Мы на Роттердаме + переплачивали 200 гривен с 1 тонны угля, а будем переплачивать по 5000 гривен с тонны диз.топлива и бензина. Денежки капают трейдерам ( олигархам) прямо из ничего.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:12 Ответить
запитайте в Зе скільки йому занесли за закриття справи ротердам+
показать весь комментарий
26.05.2021 19:13 Ответить
а сколько занесли, чтоб открыть ротердам?
показать весь комментарий
26.05.2021 19:16 Ответить
Так Зе відкрив уже і по бензину ротердам, думаю, занесли нормально...
показать весь комментарий
26.05.2021 19:53 Ответить
он продолжил,ротердам родился раньше
показать весь комментарий
26.05.2021 19:57 Ответить
 
 