Адвокаты Порошенко направили письмо "Бигус Инфо": "Последние выпуски выглядят как информационная кампания ОП против оппозиции"

Адвокаты пятого Президента Петра Порошенко обратились в редакцию программы "Наши гроши" относительно двух последних выпусков программы, которые по словам Ильи Новикова "многими были восприняты как прямые обвинения Петра Порошенко в криминальной деятельности".

Об этом они сообщили на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Мы не можем воспринимать эти информационные выпуски как в полной мере независимые журналистские расследования, они выглядят гораздо более похожими на часть информационной кампании Офиса Президента против оппозиции, направленной на дискредитацию лично Петра Порошенко", - убежден Новиков.

"Сегодня мы направили письменное обращение, письменный запрос в редакцию с просьбой прояснить, являются ли эти высказывания относительно Петра Порошенко, которые они распространили с очень большим успехом - их посмотрело очень большое количество людей - являются ли они утверждениями или все-таки оценочными суждениями?" , - отметил Новиков.

Новиков сообщил, что журналистам передали документы, "которые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который по утверждению Бигуса был предметом сделки и был некоторым образом обменян на нефтепровод. Мы в любом случае направим эти материалы в редакцию, эти материалы общедоступны, они открыты. Они могли их получить в любой момент. Возможно, они их уже есть. Но на всякий случай мы привлечем внимание редакции "Наши гроши" к этим материалам ", - сказал адвокат.

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"В частности, к тому, как на самом деле складывалась судьба завода. Первый документ - это постановление так называемого "правительства Севастополя", где с великолепной откровенностью говорится следующее: что "в целях восстановления социальной справедливости, обеспечение безопасности" и так далее и тому подобное, "постановляет установить, что государственной собственностью города федерального значения Севастополя является движимое и недвижимое имущество, права и активы предприятий". Далее список предприятий, первым из которых идет ПАО "Севморзавод". То есть это первый документ, исходящий от российских властей в лице искусственной марионеточной власти "правительства Севастополя", которым завод был конфискован", - отмечает Новиков.

"Второй документ, который так же общедоступный и который редакция "Наши гроши" могла бы получить самостоятельно, но получит от нас, это распоряжение правительства Российской Федерации, теперь уже в собственном качестве без каких-либо оболочек, от 31 января 2018 - "принять в федеральную собственность имеющийся в собственности города Севастополя Государственное инвентарное предприятие Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе". И третий документ - это решение Шевченковского суда города Киева от 16 мая 2016 года, которым подтверждается, что с точки зрения права Украины и законов Украины никаких изменений в статусе соответствующего завода не произошло. То есть все те акты по конфискации этого имущества, которые проводила Российская Федерация, являются ничтожными ", - отметил адвокат.

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"Я бы хотел добавить на всякий случай, что мы заметили все те "соломки", которыми пытались обложиться авторы сюжетов, все эти их предупреждения. Что там где-то "злые языки говорят", или это какие-то "обоснованные предположения". Но мы надеемся, что у этих журналистов станет мужества четко уточнить - они что-то говорят или озвучивают свои или чьи-то фантазии. Мы очень просим, ​​чтобы они это сделали ", - резюмирует адвокат Игорь Головань.