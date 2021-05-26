Адвокаты Порошенко направили письмо "Бигус Инфо": "Последние выпуски выглядят как информационная кампания ОП против оппозиции"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокаты пятого Президента Петра Порошенко обратились в редакцию программы "Наши гроши" относительно двух последних выпусков программы, которые по словам Ильи Новикова "многими были восприняты как прямые обвинения Петра Порошенко в криминальной деятельности".
Об этом они сообщили на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Мы не можем воспринимать эти информационные выпуски как в полной мере независимые журналистские расследования, они выглядят гораздо более похожими на часть информационной кампании Офиса Президента против оппозиции, направленной на дискредитацию лично Петра Порошенко", - убежден Новиков.
"Сегодня мы направили письменное обращение, письменный запрос в редакцию с просьбой прояснить, являются ли эти высказывания относительно Петра Порошенко, которые они распространили с очень большим успехом - их посмотрело очень большое количество людей - являются ли они утверждениями или все-таки оценочными суждениями?" , - отметил Новиков.
Новиков сообщил, что журналистам передали документы, "которые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который по утверждению Бигуса был предметом сделки и был некоторым образом обменян на нефтепровод. Мы в любом случае направим эти материалы в редакцию, эти материалы общедоступны, они открыты. Они могли их получить в любой момент. Возможно, они их уже есть. Но на всякий случай мы привлечем внимание редакции "Наши гроши" к этим материалам ", - сказал адвокат.
"В частности, к тому, как на самом деле складывалась судьба завода. Первый документ - это постановление так называемого "правительства Севастополя", где с великолепной откровенностью говорится следующее: что "в целях восстановления социальной справедливости, обеспечение безопасности" и так далее и тому подобное, "постановляет установить, что государственной собственностью города федерального значения Севастополя является движимое и недвижимое имущество, права и активы предприятий". Далее список предприятий, первым из которых идет ПАО "Севморзавод". То есть это первый документ, исходящий от российских властей в лице искусственной марионеточной власти "правительства Севастополя", которым завод был конфискован", - отмечает Новиков.
"Второй документ, который так же общедоступный и который редакция "Наши гроши" могла бы получить самостоятельно, но получит от нас, это распоряжение правительства Российской Федерации, теперь уже в собственном качестве без каких-либо оболочек, от 31 января 2018 - "принять в федеральную собственность имеющийся в собственности города Севастополя Государственное инвентарное предприятие Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе". И третий документ - это решение Шевченковского суда города Киева от 16 мая 2016 года, которым подтверждается, что с точки зрения права Украины и законов Украины никаких изменений в статусе соответствующего завода не произошло. То есть все те акты по конфискации этого имущества, которые проводила Российская Федерация, являются ничтожными ", - отметил адвокат.
"Я бы хотел добавить на всякий случай, что мы заметили все те "соломки", которыми пытались обложиться авторы сюжетов, все эти их предупреждения. Что там где-то "злые языки говорят", или это какие-то "обоснованные предположения". Но мы надеемся, что у этих журналистов станет мужества четко уточнить - они что-то говорят или озвучивают свои или чьи-то фантазии. Мы очень просим, чтобы они это сделали ", - резюмирует адвокат Игорь Головань.
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"Манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины.
Распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины.
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Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений."
myrotvorets.center
Врет - в суд. Какие проблемы при таких толстых адвокатах?
Как продавать землю Украины, ЕС и СН единогласно солидарны! Какая же тут оппозиция?
Бигус говорит, что по ему кажется, что под словом "он" Мертвечук имеет ввиду Порошенко.
Где тут конкретная коррупция Порошенко ?
И да, вот тот самый толстый адвокат Порошенко :
Її дядько: Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ,
А його син Андрій Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії [3
Тож про яке правдиве розслідування йдеться ?
Може досить всі проблеми сьогодення , валити на попередників ?
руки прочь и свинарчуков и подобных!
Це «дуже по-журналістськи» - ставити запитання після того, як програма вийшла в ефір.
Нагадаємо, що програми Бігус.інфо звернулася із запитаннями до прес-служби після виходу першої серії цього серіалу. У запиті пропонується дати відповідь до 28 травня. Сьогодні 27 травня. А друга серія Бігуса не дочекавшись відповіді вийшла 24 травня. Бо вона й не потрібна авторам так званого "розслідування", яке ми обгрунтовано вважаємо замовленням Офісу президента з метою дискредитувати Петра Порошенка.
Вкотре наголошуємо: Петро Порошенко категорично відкидає оприлюднені в програмі Бігуса фейки та інсинуації про нібито обмін так званої труби Медведчука на Севморзавод в Севастополі. Підприємство, яке до війни належало Інвестиційному фонду Петра Порошенка, після анексії Криму було конфісковане російською окупаційною владою через відмову перереєстровуватися. На відміну від ялтинської квартири Зеленських і численної кримської нерухомості зелених, перереєстрованої за законами РФ.
Керівництво заводу, якому, ризикуючи життям, вдалося вивезти документацію з окупованого Криму, перереєструвало підприємство на підконтрольній території України. А Шевченківський суд у 2016 році визнав рішення окупаційної влади про конфіскацію заводу нікчемними - і це рішення чинне сьогодні.
У відкритих реєстрах можна перевірити всі документи щодо заводу, але програма «Наші Гроші» їх не використала. Саме тому адвокати Порошенка вирішили надіслати їх в редакцію.
За нашою інформацією, ці «плівки» вже дослідили правоохоронні органи Зеленського. Після того, як вони там нічого проти Порошенка не знайшли, Офіс Зеленського вирішив здійснити інформаційну атаку на лідера опозиції. Нам прикро, що програма «Бігус.Інфо» стала частиною пропаганди проти Порошенка.
Постійні спроби нав'язати суспільству думку про нібито зв'язок Медведчука з Порошенком - чорний піар, який координується командою Зеленського.
Петро Порошенко неодноразово детально розповідав про те, що використовував Медведчука як представника Путіна із питань звільнення заручників. І для того, щоби повернути додому близько трьох тисяч людей, готовий був «взаємодіяти хоч з чортом лисим».
Просимо редакцію все таки дати відповідь на публічне запитання адвокатів: висловлена у програмі сентенція щодо заводу -- це ствердження, підкріплене фактами чи очіночне судження журналістів?