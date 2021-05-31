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Новости Политика Украины
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Северный поток (1428) Кулеба Дмитрий (2639)

Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о

Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток-2" не завершено на 100%.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США. - Ред.) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" есть намного большие шансы достроить этот проект, но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал Кулеба.

Читайте: США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2", - Süddeutsche Zeitung

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.

Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Зе-нарик сделал ВСЁ, что бы мнение Украины в мире никого не интересовало!
За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено - Цензор.НЕТ 9963
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26.05.2021 19:17
+5
Блинкен ясно сказал #зе-нелоху: мы не будем жертвовать интересами Германии во имя обогащения бабушки бени, ахмет-хана и пр. олигархов. передергивание карт с "Нафтогазом" - это днище. зе ответило "только вперед" - куда єрмакъ скажет. а єрмакъ явно играет за московию. его цель - оставить Украину без поддержки и без союзников .
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26.05.2021 19:20
+4
А когда строительство завершится- поздравит участников консорциума с великой победой!
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26.05.2021 20:05
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ну если только бороться и усе
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26.05.2021 19:08 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали.
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26.05.2021 19:08 Ответить
германия хочет-потоку быть и ничего мы с этим не сделаем
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26.05.2021 19:08 Ответить
Нашу трубу тогда разбомбят, а по той будет шантаж чего угодно в -20С, - а не то перекрою трубу
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26.05.2021 19:18 Ответить
Цим мав займатись Зєлєнскій і Кулєба з командою фахівців,а не ми,чи ви.
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26.05.2021 20:55 Ответить
а когда будет завершено, то можно уже не бороться, а смириться с фактом)
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26.05.2021 19:15 Ответить
Ну как с возвращениев Рашки в ПАСЕ:
Зе-нарик сказал, после встречи с Макроном "они уже все решили".
Кулеба про "Північний потік-2": Україна боротиметься за свої інтереси, доки будівництво не завершено - Цензор.НЕТ 35
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26.05.2021 19:19 Ответить
Зе-нарик сделал ВСЁ, что бы мнение Украины в мире никого не интересовало!
За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено - Цензор.НЕТ 9963
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26.05.2021 19:17 Ответить
А мы были объектом ? Когда ? Ну может еще до того как отдали третий в мире арсенал с яо в обмен на туалетную бумажку , может до того как начали резать на металл под овации хитрозаделанных партнеров и коварных врагов наши самолеты , ракеты , корабли , фабрики и заводы?
Но где тогда были назначенные вами козлами отпущения ,,зеленые,, ? В младшей школе или в любительском театральном кружке ?
А я знаю где тогда были те на кого ты сейчас пытаешься прилепить лавры ,,спасителей,, отечества ....Они и тогда были у кормушки и участвовали в этом дерибане страны сами или косвенно,ну а теперь лихо переобулись в прыжке в единственных и истинных патриотов чтобы дерибанить страну дальше, ведь еще рано валить к семье в Лондон, ведь еще осталась пока нетронутой украинская ЗЕМЛЯ ! Ее очень хотелось бы распродать и на этом хорошенько поднаварить на очередной дворец или замок для дочки или внучки в Англии или для сыночка на новую прикольную футболочку для лондонских мажорных тусовок
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26.05.2021 20:03 Ответить
Субъектом ((
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26.05.2021 20:14 Ответить
Блинкен ясно сказал #зе-нелоху: мы не будем жертвовать интересами Германии во имя обогащения бабушки бени, ахмет-хана и пр. олигархов. передергивание карт с "Нафтогазом" - это днище. зе ответило "только вперед" - куда єрмакъ скажет. а єрмакъ явно играет за московию. его цель - оставить Украину без поддержки и без союзников .
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26.05.2021 19:20 Ответить
Борцуни х...виє !!! по ходу Зе як визитка Коломойского для Заходу не підходе
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26.05.2021 19:24 Ответить
Ох странные у нас интересы... Ладно, Европу мы не трогаем, ей нужен газ с России. А вот переправлять тот газ можно только через Украину. Нам бюджет наполнять надо. Ну и оккупанту денежку зарабатывать помогаем. Чтоб хватило им и на Крым, и на Донбасс с Сирией.
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26.05.2021 19:28 Ответить
Це так, інтереси дійсно дивні: працювати кур"єром-постачальником в агресора...
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26.05.2021 19:58 Ответить
Т.е. решили бороться до конца ... строительства.
Мощно!
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26.05.2021 19:33 Ответить
Вот нравятся мне украинцы.... Чувство юмора никогда их не покидает. А может автор из Одессы?
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27.05.2021 06:46 Ответить
А ще Кулеба не розуміє, чому НАТО не запросив Україну на саміт.
Кулєба такий самий 'кмітливий", як Зєля, чи вміло клеїть дурня?
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26.05.2021 19:46 Ответить
Все дядя,труба ВСЕ. Этот "ручеек" высох. Надо КОПАТЬ начинать( если бы семь лет назад начали ,придурки,) получали те же деньги и не шестерили ни у газпрома ни у **********₽₽₽ов( кто не согласен отсылаю к позиции лидеров по потоку-2). Своего газа МОРЕ,своих РАЗРАБОТОК по альтернативной энергии МОРЕ( просто НУЛЬ финансирование науки,ученые на научные семинары ездят ЗА СВОИ ДЕНЬГИ) и при этом разработок много,но кому они нужны в стране где НОСУЛИКИ говорят что для того чтобы увеличить выработку своего угля ТРЕБА ДАТЬ ЗАРАЗ( надо СЕЙЙЙЙЧАС,бо можно не встигнуть урвать),ну и вроттердам. Оно надо тая страна? СУКИ ,ВОРУЙТЕ с ПРИБЫЛИ,а не с убытков!!!!
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26.05.2021 19:51 Ответить
Украинская труба полностью коррумпирована.

Нахиба Европе зависеть от воров и башлять в воровской общак?
Почему-то никто из украинских экономистов, менеджеров, политиков и правоохранителей, не вызвался повысить рентабельность украинской газотранспортировки, с целью сделать её выгодной для Европы.

А ведь был шанс, когда российский газ получали по реверсу из Европы... ...не склеилося, обломалось честно жить.

Нехай Кулеба борется теперь за Воровское Дело...*)
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26.05.2021 19:54 Ответить
Да кончайте уже наконец с кем-то и за что-то бороться а начните работать.Разрабатывать новые месторождения в Украине и разконсервирывать уже существующие мемторождения.
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26.05.2021 20:02 Ответить
После того, как в вопросе "Северного Потока-2" Байден "умыл руки", потуги Украины будут выглядеть как детский лепет на ЗЕлёной лужайке. Хорошо если с потуг Украины только снисходительно посмеются, а могут же и по жопе надавать.
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26.05.2021 20:02 Ответить
А могут же так и голову запросто оторвать .Ведь возле зе-леных детских полянок могут околачиваться разные маньяки пидофилы , а дядя полицейский Джо пошел провести своих собственных любимых деток Ангелу и Эмманюэль домой ато опасно их оставлять там самих , а чужим деткам он пожелал ,,всего хорошего,, будьте внимательны, ведите себя тихо и не провоцируйте маньяков которые бродят рядом
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26.05.2021 20:13 Ответить
А когда строительство завершится- поздравит участников консорциума с великой победой!
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26.05.2021 20:05 Ответить
В Україні предостатьньо розвіданих родовищ газу і нафти для забеспечення як всієї країні та заповнення труби на Європу але чомусь ніхто за 30-ть років і палець об палець не вдарив для їхнього видобування а лише засекретили все що було росвідано при СССР та несамовито борються за тубу та прибуток олігархів піднімаючи ціни на те що по Конституції України безкоштовно являється власністю народу України і народ має оплачувати тільки транспортування єнергоносіїв до своїх осель що ми вже оплачуємо а надра та копалини є власністю кожного громадянина країни.
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26.05.2021 20:22 Ответить
P.S.Як що в цьому хтось сумніваеться то почитайте Уонституцію України.
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26.05.2021 20:24 Ответить
І для цього робляться реальні кроки !
14 травня Співробітника "Нафтогазу" Гламаздіна, який лобіював санкції проти "Північного потоку-2", звільнено

Сьогодні Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
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26.05.2021 20:52 Ответить
Уже давно надо заняться развитием своей ядерной и ветряной энергетики. А Зеля покупает электричество в рашки. Это диверсия, на будущее.
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26.05.2021 21:16 Ответить
Допписды "борьба за свои интересы" с такими защитничками.
Шавки коломойские.
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26.05.2021 22:35 Ответить
Этот поток не наше дело вообще, когда дойдет... Нельзя усидеть на двух стульях.
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27.05.2021 10:22 Ответить
 
 