Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток-2" не завершено на 100%.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США. - Ред.) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" есть намного большие шансы достроить этот проект, но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал Кулеба.
Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.
Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".
Пожалуйста, подождите...
Зе-нарик сказал, после встречи с Макроном "они уже все решили".
За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
Но где тогда были назначенные вами козлами отпущения ,,зеленые,, ? В младшей школе или в любительском театральном кружке ?
А я знаю где тогда были те на кого ты сейчас пытаешься прилепить лавры ,,спасителей,, отечества ....Они и тогда были у кормушки и участвовали в этом дерибане страны сами или косвенно,ну а теперь лихо переобулись в прыжке в единственных и истинных патриотов чтобы дерибанить страну дальше, ведь еще рано валить к семье в Лондон, ведь еще осталась пока нетронутой украинская ЗЕМЛЯ ! Ее очень хотелось бы распродать и на этом хорошенько поднаварить на очередной дворец или замок для дочки или внучки в Англии или для сыночка на новую прикольную футболочку для лондонских мажорных тусовок
Мощно!
Кулєба такий самий 'кмітливий", як Зєля, чи вміло клеїть дурня?
Замполіт гістапо
@ZampolitGistapo
Свинособаки VS ліфт. #Воронеж #войовничоїбануті
https://twitter.com/i/status/1397257103761461251
Нахиба Европе зависеть от воров и башлять в воровской общак?
Почему-то никто из украинских экономистов, менеджеров, политиков и правоохранителей, не вызвался повысить рентабельность украинской газотранспортировки, с целью сделать её выгодной для Европы.
А ведь был шанс, когда российский газ получали по реверсу из Европы... ...не склеилося, обломалось честно жить.
Нехай Кулеба борется теперь за Воровское Дело...*)
14 травня Співробітника "Нафтогазу" Гламаздіна, який лобіював санкції проти "Північного потоку-2", звільнено
Сьогодні Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
Шавки коломойские.