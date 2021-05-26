В деле "Роттердам +" десятки экспертиз, которые не доказывают убытки, - прокурор Демкив

В деле о "Роттердам+" нет судебных экспертиз, которые убедительно доказывали нанесенный ущерб, а эксперты отказывались брать на себя такую ​​ответственность без решения ревизионного органа.

Об этом рассказал старший прокурор САП в этом деле Денис Демкив в интервью Цензор.НЕТ.

Первая экспертиза по делу датирована 2019 годом, сделанна Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ. И проводил ее единолично один эксперт. Она установила убытки в 18 млрд и именно она была одним из оснований для вручения подозрения, рассказал Демкив.

Но эта экспертиза охватывала только 2016-2017 года, а не 2016-2019.

"Но в этой экспертизе есть интересная ремарка, что этот расчет (поскольку у нас не было ревизий контролирующих органов) проводился на основе справки специалиста НАБУ (детектива отдела детективов по выявлению уголовных правонарушений управления аналитики и обработки информации). Дословно это так звучит: "предоставлены результаты арифметической проверки правильности расчетов по методике указанной в справке". То есть, судебно-экономический эксперт ссылается на справку детектива НАБУ ", - отметил Демкив.

Следующая экспертиза, проведенная харьковским институтом Бакариуса установила уже не убытки, а просто разницу в 19 млрд.

"Следующая экспертиза, которая была проведена, это была комиссионная экспертиза, где были 4 эксперта. Она датирована 2 августа 2019 г. Ее проводили эксперты харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бакариуса. В своих подсчетах за 2016-17 год они уже отмечают, что есть математическая разница и указывают что это уже 19 млрд. Но они ссылаются на УПК, требования статьи 242 и инструкцию о проведении судебно-экономических экспертиз. И выписывают, что не относится к компетенции судебных экспертов-экономистов установление убытков и нарушение законодательства при принятии этого постановления", - отметил прокурор Демкив.

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Поскольку такие вещи не могли служить надлежащим доказательством, детективы НАБУ назначили еще одну комплексную комиссионную экспертизу.

"Ее вывод поступил 11 августа 2020 г. Тут я хочу обратить внимание, что здесь было 4 эксперта, а председателем группы был тот же эксперт, проводивший первичную экспертизу. Кроме того, в эту комиссионную экспертизу также вошли эксперты харьковского института Бакариуса и научно-исследовательского центра судебной экспертизы Минюста. По результатам проведения этой экспертизы указано, что не относится к компетенции экспертов-экономистов установление убытков. Они проанализировали и 2018 и 2019 годы, но никто теперь не указывает, что указанная разница является убытками", - рассказал прокурор.

"Отсюда у меня возникает сомнение, как я должен идти в суд с экспертизой, где один и тот же эксперт расчеты подтверждает, а убытки не подтверждает", - отметил Демкив.

Он также добавил, что в деле были и другие экспертизы, но, по его мнению, они не ответили однозначно на вопрос об убытках.

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Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.