РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15446 посетителей онлайн
Новости Происшествия Борьба с коррупцией
1 924 29
САП (1948) Роттердам+ (165) Демкив Денис (7)

В деле "Роттердам +" десятки экспертиз, которые не доказывают убытки, - прокурор Демкив

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В деле

В деле о "Роттердам+" нет судебных экспертиз, которые убедительно доказывали нанесенный ущерб, а эксперты отказывались брать на себя такую ​​ответственность без решения ревизионного органа.

Об этом рассказал старший прокурор САП в этом деле Денис Демкив в интервью Цензор.НЕТ.

Первая экспертиза по делу датирована 2019 годом, сделанна Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ. И проводил ее единолично один эксперт. Она установила убытки в 18 млрд и именно она была одним из оснований для вручения подозрения, рассказал Демкив.

Но эта экспертиза охватывала только 2016-2017 года, а не 2016-2019.

"Но в этой экспертизе есть интересная ремарка, что этот расчет (поскольку у нас не было ревизий контролирующих органов) проводился на основе справки специалиста НАБУ (детектива отдела детективов по выявлению уголовных правонарушений управления аналитики и обработки информации). Дословно это так звучит: "предоставлены результаты арифметической проверки правильности расчетов по методике указанной в справке". То есть, судебно-экономический эксперт ссылается на справку детектива НАБУ ", - отметил Демкив.

Следующая экспертиза, проведенная харьковским институтом Бакариуса установила уже не убытки, а просто разницу в 19 млрд.

"Следующая экспертиза, которая была проведена, это была комиссионная экспертиза, где были 4 эксперта. Она датирована 2 августа 2019 г. Ее проводили эксперты харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бакариуса. В своих подсчетах за 2016-17 год они уже отмечают, что есть математическая разница и указывают что это уже 19 млрд. Но они ссылаются на УПК, требования статьи 242 и инструкцию о проведении судебно-экономических экспертиз. И выписывают, что не относится к компетенции судебных экспертов-экономистов установление убытков и нарушение законодательства при принятии этого постановления", - отметил прокурор Демкив.

Также читайте: Дело "Роттердам+" закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив

Поскольку такие вещи не могли служить надлежащим доказательством, детективы НАБУ назначили еще одну комплексную комиссионную экспертизу.

"Ее вывод поступил 11 августа 2020 г. Тут я хочу обратить внимание, что здесь было 4 эксперта, а председателем группы был тот же эксперт, проводивший первичную экспертизу. Кроме того, в эту комиссионную экспертизу также вошли эксперты харьковского института Бакариуса и научно-исследовательского центра судебной экспертизы Минюста. По результатам проведения этой экспертизы указано, что не относится к компетенции экспертов-экономистов установление убытков. Они проанализировали и 2018 и 2019 годы, но никто теперь не указывает, что указанная разница является убытками", - рассказал прокурор.

"Отсюда у меня возникает сомнение, как я должен идти в суд с экспертизой, где один и тот же эксперт расчеты подтверждает, а убытки не подтверждает", - отметил Демкив.

Он также добавил, что в деле были и другие экспертизы, но, по его мнению, они не ответили однозначно на вопрос об убытках.

Читайте: НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+"

Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 3711
показать весь комментарий
26.05.2021 19:26
+6
У "пете" нет бизнеса на природных ресурсах Украины и его бизнес в Польше, Словакии, Венгрии и т .д ...а если тебе не нравится "петин" шоколад, то хлебай "зеленые щи"...
показать весь комментарий
26.05.2021 20:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вы вообще никого не нанимайте, а сразу по своему усмотрению, по "революционной" необходимости на заседании тройки в течение 1 часа признайте виновным Порошенко и сразу его расстреляете. Про это вам уже года 4 Г+Г мозги вкручивает, что есть 2 вида действий - вашего презЕдента и вредительское.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:40 Ответить
Це не завдання прокурора оцінювати експертизи, це буде робити суд! Прокурор має провести досудове слідство і довести провину винних! Якщо прокурор не бачить і не розуміє як довести провину злочинців які організували схему розкрадання грошей в космічних розмірах, це не прокурор, це тупа нікчема!
показать весь комментарий
26.05.2021 20:07 Ответить
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 3711
показать весь комментарий
26.05.2021 19:26 Ответить
Зеленая навозная муха зе-зе пыталась и здесь нагадить но только обосралась .
показать весь комментарий
26.05.2021 19:27 Ответить
шо ви гаваріте У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 9325 так значіть барига нікаво нє абакрал? а как же мільярди от ахмєтки? і шо вова получаєтса піз...бол? да нє можєт бить У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 3733
показать весь комментарий
26.05.2021 19:29 Ответить
вот так- поднятие цены на газ в 12 раз благо и все правильно
показать весь комментарий
26.05.2021 19:32 Ответить
В амєрікє нєгров лінчують
показать весь комментарий
26.05.2021 20:00 Ответить
збитки там - тільки для бені...
показать весь комментарий
26.05.2021 19:35 Ответить
Экспертизы должны ДОКАЗЫВАТЬ что-либо,
а не НЕ ДОКАЗЫВАТЬ.
Мастера заголовков сегодня бьют все рекорды.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:36 Ответить
Зе-экономика:
Всю прибыль Украине, что за пять лет принёс "Роттердам+"...
СПУСТИТЬ на расследования этого " Роттердам+"!!!
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 9303
показать весь комментарий
26.05.2021 19:36 Ответить
Прибыль принесли олигархам торгующим углём, и электричеством полученным в ТЭС. Убытки потерпело не государство, а граждане Украины.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:39 Ответить
ну, да, тільки чомусь після закінчення дії цієї формули з нового року ми всі почали платити за е/е на 78грн більше... А не під час її дії...

Зебіл, кому ти втираєш?
показать весь комментарий
26.05.2021 19:47 Ответить
Достаточно что ты признал то что прокуратура затягивала сроки!
Ведь твой предыдущий коллега за это не наказан?
показать весь комментарий
26.05.2021 19:37 Ответить
В деле НЕ хватает одной экспертизы( из десятка). На сколько у тварей,ведущих вроттердам вырасло ВДРУГ благосостояние. После этой"экспертизы" со ВСЕМИ участниками,закрывающими дело,( особо при сопровождении в "интересные места с видами") дело скоро завершили. А так украли миллиарды долларов,заплатили миллионы. Кто будет разбираться? ГНИЛЫЕ прокуроры? ХА,ХА,ХА............
показать весь комментарий
26.05.2021 19:41 Ответить
Не эффективные прокуроры, не могут ничего доказать, это обычное дело! Только, зачем мы содержим столько дармоедов?
показать весь комментарий
26.05.2021 19:42 Ответить
это глухое дело, газ толкают по той же схеме, амстердамы +или -, смотря для кого, убытков тут не будет, чем больше цена для населения, тем больше пдв и налоги, а уж какими это добыто путями на частных предприятиях, так это их личное дело
показать весь комментарий
26.05.2021 19:43 Ответить
У зебілів сьогодні траур, крокодил не ловиться не росте кокос...
показать весь комментарий
26.05.2021 19:45 Ответить
Они не знают что кокос растет, они знают что это просто веселое вещество.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:58 Ответить
У "пете" нет бизнеса на природных ресурсах Украины и его бизнес в Польше, Словакии, Венгрии и т .д ...а если тебе не нравится "петин" шоколад, то хлебай "зеленые щи"...
показать весь комментарий
26.05.2021 20:49 Ответить
А де наш альбінос і зебіл?! В них вже все ясно було.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:58 Ответить
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 2832

...
показать весь комментарий
26.05.2021 20:08 Ответить
Формула определения цены, которая в СМИ получила название «Роттердам+», состояла из средних индексов цен на энергетический уголь АРІ2 в портах Северо-Западной Европы (региона Амстердам-Роттердам-Антверпен или ARA) за 12 месяцев, предшествовавших расчету ОРЦ, плюс логистические затраты на доставку угля на украинские ТЭС.

Что? ГдЕ? Кода (когда нажеруться мрази)
УГОЛЬ - принадлежит украинскому народу. Это раз.
Амстердам-Киев - 2000км. Неужели уголь возили ТАК далеко?
Давайте залепим хлеб по цене амстердам+? А "что". Зерно по цене ротердам+.
может уже хватит? Может уже зе и их команда не повторять ЕС (вместе со свинорылым гецьманом). НЕТ и не может быть такой цены.
дарагой рынад ильич слишком дорого обходиться Украине, а если учесть что "даунбас у ниго в душе" - цена неподемная
показать весь комментарий
26.05.2021 22:26 Ответить
да нету убытков, всё населения в прибылях, особенно рыжий и его подельники во власти.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:02 Ответить
Деньги не пахнут, да демкив?
показать весь комментарий
27.05.2021 08:43 Ответить
Не кажуть цього дебілам 73%, бо вони втратять назовсім залишки розуму. Хай живуть у світі бенямедведчукзеленської брехні. Куди їх дівати, тут ковідних немає куди класти?
показать весь комментарий
27.05.2021 09:25 Ответить
 
 