В деле "Роттердам +" десятки экспертиз, которые не доказывают убытки, - прокурор Демкив
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В деле о "Роттердам+" нет судебных экспертиз, которые убедительно доказывали нанесенный ущерб, а эксперты отказывались брать на себя такую ответственность без решения ревизионного органа.
Об этом рассказал старший прокурор САП в этом деле Денис Демкив в интервью Цензор.НЕТ.
Первая экспертиза по делу датирована 2019 годом, сделанна Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ. И проводил ее единолично один эксперт. Она установила убытки в 18 млрд и именно она была одним из оснований для вручения подозрения, рассказал Демкив.
Но эта экспертиза охватывала только 2016-2017 года, а не 2016-2019.
"Но в этой экспертизе есть интересная ремарка, что этот расчет (поскольку у нас не было ревизий контролирующих органов) проводился на основе справки специалиста НАБУ (детектива отдела детективов по выявлению уголовных правонарушений управления аналитики и обработки информации). Дословно это так звучит: "предоставлены результаты арифметической проверки правильности расчетов по методике указанной в справке". То есть, судебно-экономический эксперт ссылается на справку детектива НАБУ ", - отметил Демкив.
Следующая экспертиза, проведенная харьковским институтом Бакариуса установила уже не убытки, а просто разницу в 19 млрд.
"Следующая экспертиза, которая была проведена, это была комиссионная экспертиза, где были 4 эксперта. Она датирована 2 августа 2019 г. Ее проводили эксперты харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бакариуса. В своих подсчетах за 2016-17 год они уже отмечают, что есть математическая разница и указывают что это уже 19 млрд. Но они ссылаются на УПК, требования статьи 242 и инструкцию о проведении судебно-экономических экспертиз. И выписывают, что не относится к компетенции судебных экспертов-экономистов установление убытков и нарушение законодательства при принятии этого постановления", - отметил прокурор Демкив.
Поскольку такие вещи не могли служить надлежащим доказательством, детективы НАБУ назначили еще одну комплексную комиссионную экспертизу.
"Ее вывод поступил 11 августа 2020 г. Тут я хочу обратить внимание, что здесь было 4 эксперта, а председателем группы был тот же эксперт, проводивший первичную экспертизу. Кроме того, в эту комиссионную экспертизу также вошли эксперты харьковского института Бакариуса и научно-исследовательского центра судебной экспертизы Минюста. По результатам проведения этой экспертизы указано, что не относится к компетенции экспертов-экономистов установление убытков. Они проанализировали и 2018 и 2019 годы, но никто теперь не указывает, что указанная разница является убытками", - рассказал прокурор.
"Отсюда у меня возникает сомнение, как я должен идти в суд с экспертизой, где один и тот же эксперт расчеты подтверждает, а убытки не подтверждает", - отметил Демкив.
Он также добавил, что в деле были и другие экспертизы, но, по его мнению, они не ответили однозначно на вопрос об убытках.
Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.
Пожалуйста, подождите...
а не НЕ ДОКАЗЫВАТЬ.
Мастера заголовков сегодня бьют все рекорды.
Всю прибыль Украине, что за пять лет принёс "Роттердам+"...
СПУСТИТЬ на расследования этого " Роттердам+"!!!
Зебіл, кому ти втираєш?
Ведь твой предыдущий коллега за это не наказан?
...
Что? ГдЕ? Кода (когда нажеруться мрази)
УГОЛЬ - принадлежит украинскому народу. Это раз.
Амстердам-Киев - 2000км. Неужели уголь возили ТАК далеко?
Давайте залепим хлеб по цене амстердам+? А "что". Зерно по цене ротердам+.
может уже хватит? Может уже зе и их команда не повторять ЕС (вместе со свинорылым гецьманом). НЕТ и не может быть такой цены.
дарагой рынад ильич слишком дорого обходиться Украине, а если учесть что "даунбас у ниго в душе" - цена неподемная