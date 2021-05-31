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Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить территорию Беларуси в состав своего государства.

Об этом он сказал на встрече с парламентариями в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

Лукашенко заверил, что России "такая головная боль не нужна", так как может последовать реакция стран Запада.

"Это был бы такой подарок для американцев и коллективного Запада, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Это был бы конец", - сказал Лукашенко.

Смотрите: "Это шесть наших русских губерний. Пора вернуть эту землю. Большинство людей, живущих в Беларуси, встретят это решение с ликованием", - пропагандист Кремля Красовский. ВИДЕО

Он добавил, что Беларусь и Россия могут выстроить "мощную систему взаимоотношений и единства".

"Это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Все лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Не думайте, что это дорога с односторонним движением. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - считает Лукашенко.

Также читайте: Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев

Он добавил, что в пятницу, 28 мая, продолжатся переговоры "по углублению двустороннего сотрудничества с Россией". Стороны собираются обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества и "совместное противодействие западным санкциям".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 6779
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26.05.2021 20:17
+16
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 7283
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26.05.2021 20:11
+13
Будут тебе и" тракторписты" и комбайнёры",колхозник тупой.
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26.05.2021 20:12
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Лукашенко не нужна...
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26.05.2021 20:08 Ответить
Мудищев заявил, что Белорусь это его тяжкий "крест" и ему нести его на Голгофу Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 9495
и венец терновый кровопивцы хлу не отдаст
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26.05.2021 23:23 Ответить
Снова свою страну троллит, называет ее "головной болью". Бацька последнее время все называет своими именами.
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26.05.2021 20:10 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 9503
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26.05.2021 20:11 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5012
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26.05.2021 20:12 Ответить
Це як карта ляже
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26.05.2021 20:11 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 7283
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26.05.2021 20:11 Ответить
Рашці не завадить зайвий голос в ООН.
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26.05.2021 20:12 Ответить
Все, таракан, доизвивался... Тупину нужна победа, иначе его же орки прозреют от своей нищеты. Извини, Саша, только бизнесс...
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26.05.2021 20:12 Ответить
Будут тебе и" тракторписты" и комбайнёры",колхозник тупой.
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26.05.2021 20:12 Ответить
етот набутильнік уже нікуда нє дєнєцца - обложилі вєздє, щас отовсюду виключат
РБ как Сєвєрная Корєя в центрє Європи - отлічний жупєл і плацдарм для шантажа
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26.05.2021 20:13 Ответить
"Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна."
Про це заявив Олександр Лукашенко під час звернення до парламенту, повідомляє пресслужба білоруського президента.
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26.05.2021 20:28 Ответить
тебя, в качестве боли, попросту удалят!)
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26.05.2021 20:14 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5333 Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 6672
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26.05.2021 20:16 Ответить
++++
І головне що не кацапам, не білорусам, не європі.
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26.05.2021 21:28 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 6779
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26.05.2021 20:17 Ответить
Видать бульба ещё тот психоделик. Лучше нашу брать осенью.
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26.05.2021 20:18 Ответить
Хуцпа, как и было сказано.
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26.05.2021 20:20 Ответить
Лукашенко очередной раз прокатил восточного соседушку. Бо ждали сначала 22.03. Потом ждали в конце мая 🤗🤗🤗🤗😊😊😊😊😊🤗
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26.05.2021 20:21 Ответить
Как он смешно сам себя успокаивает...
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26.05.2021 20:21 Ответить
Редактору новостей: зачем Вы публикуете высказывания этого идиота?
Он прикалывается над вами и трындит что попало. Его слова ничего не значат
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26.05.2021 20:24 Ответить
Кто его, болвана, спрашивать будет?
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26.05.2021 20:25 Ответить
Палестинский Хамас в ответ на действия Израиля из Швейцарии через польские IP-адреса отправил email в Минск о заложенной бомбе в ирландском самолете, летящем из Греции в Литву.
Пока всё логично.
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26.05.2021 20:33 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 8078

...
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26.05.2021 20:35 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 3914 Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5133
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26.05.2021 21:06 Ответить
"бульбак" включил дурака.Операция, с посадкой борта ,де-факто включила Беларусь в состав рашистского оккупанта Украины
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26.05.2021 20:41 Ответить
так уже ж "всё включено". в форточку ********** надо было вовремя выглядывать ))
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26.05.2021 20:45 Ответить
Лукашенко пригрозил завалить Европу наркотиками и мигрантами.

В Белоруссии объявлена всеобщая мобилизация:
В наркоманы призываются граждане от 18 до 23 лет
В проститутки призываются гражданки от 19 от 28 лет
В мигранты призываются граждане от 45 до 60 лет.
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26.05.2021 20:46 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5957
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26.05.2021 20:47 Ответить
паломницы на Ростофф ? Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 7063
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26.05.2021 23:28 Ответить
Да это самопожертвование. Смотрите, народ поганенький, страна головная боль, по типу- это МОЙ крест, избавлю всех от страданий.
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26.05.2021 20:49 Ответить
На данный момент для рашки ты колхозник самая главная головная боль.А одной жопой сидеть на двух стульях,жопа не порвется?,ты для запада и рашки просто токсичен.
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26.05.2021 20:49 Ответить
Белорусия как и Украина нужна ***** в качестве буферной зоны между мокшанами и странами НАТО.Если бы ***** нужна была Белорусь то он бы просто насрал на вашего бацьку и на вполне законных основаниях,вашего референдума о присоединении к кацапии,просто обявил бы вашу територию мокшандией.
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26.05.2021 20:58 Ответить
При луке эта территория только называется отдельным государством,а де факто давно уже является буферной зоной своего восточного хозяина,не сомневайтесь.
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26.05.2021 21:06 Ответить
Де факто білорасєя дійсно федеральний округ расєйської ********** була і буде...
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26.05.2021 23:26 Ответить
Колхозник повыпендривается и в конце концов поступит как грузинский царь Георгий XII.
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26.05.2021 20:51 Ответить
Они Лугандон включат в свой состав, им нужны кормильцы а не нахлебники😁😁😁😁
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26.05.2021 21:08 Ответить
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 2408
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26.05.2021 21:16 Ответить
Так они и не хотят включать, как область. Они хотят создать нечто между СССР и ЕС: чтобы страны были как бы независимы (Беларусь, Армения ...), но с доминирующим голосом Москвы. Вот Лукашенко он же не против, как ЕС, он не раз говорил, давайте союз, в котором 1 страна - 1 голос, но россияне так не хотят. Они говорят, да, 1 страна - 1 голос, но наш голос круче, мы же круче.
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26.05.2021 21:18 Ответить
какой ЕС? что ты несешь? у них давно с кацапней Таежный Союз, забыли уже.....
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26.05.2021 21:25 Ответить
Прежде чем комментировать, нужно понимать, что комментируешь. Какой ЕС - никакой ЕС. Аналог между СССР и ЕС.
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26.05.2021 21:46 Ответить
Диктаторы всех калибров не способны логически мыслить, все их телодвижения построены на эгоцентризме и оторваны от реальности, он получил в нсследство от ссср 9 млн овец рабов, которые развратили его своей покорностью и он естественно, взял на себя роль памтуха, потому уголовник-комуняка считает их своей собствернрстью, поскольку они добровоььно отдали свою свободу отцу-пастуху.
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26.05.2021 21:30 Ответить
Согласна кроме того, что 'овцы отдали свою свободу пастуху'. Это же неправда! Белорусы не выбирали этого пастуха! Оно давит людей, сфальсифицировал выборы, где получил 89% нет. Оппозиция по тюрьмам. ОМОН бьет, избивает, убивает, страна закрывается, Лукашенко превращает Беларусь в концлагерь. У меня есть знакомые, которые работают в Киеве , в их консульстве. У них девочка играет в теннис, как- то играла с моим ребёнком, отсюда пересеклись. У них контракт заканчивается, они в шоке , не хотят уезжать. Так хочу сказать, мы не знаем сотой доли всего маразма, происходящего в Беларуси. Там настоящий режим во всей красе. И сделать они ничего не могут. Момент упущен , мне кажется
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27.05.2021 05:18 Ответить


синекітенко@syniy_kit 8 ч

А не хоче, наприклад, Гончаренко, замість розмазування в Раді Пагонєй, подати в суд на Лукашенку за наклеп і розповсюдження фейків?
Ну і МЗС там потикайте палкою, може якось зреагують.

Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 5955
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26.05.2021 21:46 Ответить
з такими заявами Луки треба не в суд подавати, а телефонувати в дурку Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 1300
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26.05.2021 23:31 Ответить
На наших глазах происходит не просто проводимая рашкой экспансия . Происходит захват, очередной захват, ещё одного суверенного государства. Это ещё одна технология, гибридная и дурно пахнущая , но работающая. Когда два диктатора договариваются, не спрашивая никого, вершат судьбы людей. Они играют не в шахматы даже , это примитивный дурак. На глазах у всего цивилизованного мира жульничают , стебутся, фальсифицируют выборы. Игнорируют и подавляют народные протесты, крадут результаты даже революций. А весь мир молча наблюдает это царство ханжества и жлобства, иногда высказывая недовольство, которое больше сродни страху подцепить болячку лукашенко головного мозга. У меня есть несколько знакомых белорусов , это очень хорошие люди, и мне искренне жаль, что эти два старых козла , путлер и лукашенко, превращают Беларусь в ещё одно Приднестровье
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26.05.2021 21:57 Ответить
Ніколи білорасєя не була державою)) не то що "сувєрєной"...)))
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26.05.2021 23:24 Ответить
Пренебрежение к другим народам и державам свойственно только кацапне. Не опускайтесь до их уровня. В Беларуси есть все признаки государственности, не вина людей, что их территория захвачена быдлом- полудурком , давно президентом только телевизора и , как выяснилось, ещё и ОМОНа .
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27.05.2021 05:09 Ответить
Пренебрежение к другим народам и державам свойственно только кацапне і бєларасєянам які вже майже тридцять років обирають одну і ту ж істоту президентом. І після цього я маю серйозно ставитися до вашого метеоризму що це "не вина людей" ?)))
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28.05.2021 21:13 Ответить
"последовать реакция стран Запада???"
Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 8687

скажите этому идиоту кто-то, что если он не в курсе, кацапы оккупировали у нас территории, война 7ой год, а реакцию стран Запада можно назвать очень условной. Это при том, что Украина воюет. А будет ли белорусь воевать против кацапии? очень сомневаюсь. Так о какой реакции речь?
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26.05.2021 21:58 Ответить
Він що , також у очі Путіну дивився ,що собі таке намріяв ?
Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 3695
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26.05.2021 22:17 Ответить
Беларусы уже почти забыли свой язык. Понимать еще понимают, но уже не разговаривают в быту. Так теряют свою страну и национальность.
Поэтому в Украине необходим один госязык - украинский. Кто желает другой - хотеть не вредно.
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26.05.2021 22:54 Ответить
Не розуміють білорасєяни своєї мови бо розмовляють на якомусь суржику, навіть у селах, більшовики свого часу зробили свою паскудну справу і там...
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26.05.2021 23:22 Ответить
У що це калхозенфюрер не вірить?))) у те що існує саюзнає гасударство **************...?)))
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26.05.2021 23:19 Ответить
Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 1586

Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 8787
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26.05.2021 23:43 Ответить
а вот здесь мудищеву мона поверить
шо не сделаешь, шоб панувать у своїй сторонці
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27.05.2021 12:43 Ответить
 
 