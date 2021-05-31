Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить территорию Беларуси в состав своего государства.
Об этом он сказал на встрече с парламентариями в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".
Лукашенко заверил, что России "такая головная боль не нужна", так как может последовать реакция стран Запада.
"Это был бы такой подарок для американцев и коллективного Запада, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Это был бы конец", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь и Россия могут выстроить "мощную систему взаимоотношений и единства".
"Это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Все лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Не думайте, что это дорога с односторонним движением. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - считает Лукашенко.
Он добавил, что в пятницу, 28 мая, продолжатся переговоры "по углублению двустороннего сотрудничества с Россией". Стороны собираются обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества и "совместное противодействие западным санкциям".
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и венец терновый кровопивцы хлу не отдаст
РБ как Сєвєрная Корєя в центрє Європи - отлічний жупєл і плацдарм для шантажа
Про це заявив Олександр Лукашенко під час звернення до парламенту, повідомляє пресслужба білоруського президента.
І головне що не кацапам, не білорусам, не європі.
Он прикалывается над вами и трындит что попало. Его слова ничего не значат
Пока всё логично.
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В Белоруссии объявлена всеобщая мобилизация:
В наркоманы призываются граждане от 18 до 23 лет
В проститутки призываются гражданки от 19 от 28 лет
В мигранты призываются граждане от 45 до 60 лет.
синекітенко@syniy_kit 8 ч
А не хоче, наприклад, Гончаренко, замість розмазування в Раді Пагонєй, подати в суд на Лукашенку за наклеп і розповсюдження фейків?
Ну і МЗС там потикайте палкою, може якось зреагують.
скажите этому идиоту кто-то, что если он не в курсе, кацапы оккупировали у нас территории, война 7ой год, а реакцию стран Запада можно назвать очень условной. Это при том, что Украина воюет. А будет ли белорусь воевать против кацапии? очень сомневаюсь. Так о какой реакции речь?
Поэтому в Украине необходим один госязык - украинский. Кто желает другой - хотеть не вредно.
шо не сделаешь, шоб панувать у своїй сторонці