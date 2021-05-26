В НАБУ знали о том, что дело "Роттердам+" придется закрыть, - прокурор САП Демкив

Старший прокурор Денис Демкив опровергает заявления НАБУ о том, что детективам не было известно о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом Демкив рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Да, им было это известно. Детективы НАБУ провели у меня много часов, где мы проговаривали все проблемные вопросы", - рассказал прокурор.

"Последний раз они у меня были как раз 20 мая, три детектива были. И потом Шабунин пишет, что это политически мотивированное решение, хотя его еще не было и я не внес соответствующие сведения ", - отметил Демкив.

Он также опроверг тезис Шабунина, что свое решение он принял под влиянием заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, отметив, что никогда в жизни с ним не общался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин

Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.