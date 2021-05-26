В НАБУ знали о том, что дело "Роттердам+" придется закрыть, - прокурор САП Демкив
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Старший прокурор Денис Демкив опровергает заявления НАБУ о том, что детективам не было известно о закрытии дела "Роттердам+".
Об этом Демкив рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Да, им было это известно. Детективы НАБУ провели у меня много часов, где мы проговаривали все проблемные вопросы", - рассказал прокурор.
"Последний раз они у меня были как раз 20 мая, три детектива были. И потом Шабунин пишет, что это политически мотивированное решение, хотя его еще не было и я не внес соответствующие сведения ", - отметил Демкив.
Он также опроверг тезис Шабунина, что свое решение он принял под влиянием заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, отметив, что никогда в жизни с ним не общался.
Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.
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он и так, подколотый..