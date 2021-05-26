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В НАБУ знали о том, что дело "Роттердам+" придется закрыть, - прокурор САП Демкив

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В НАБУ знали о том, что дело

Старший прокурор Денис Демкив опровергает заявления НАБУ о том, что детективам не было известно о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом Демкив рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Да, им было это известно. Детективы НАБУ провели у меня много часов, где мы проговаривали все проблемные вопросы", - рассказал прокурор.

"Последний раз они у меня были как раз 20 мая, три детектива были. И потом Шабунин пишет, что это политически мотивированное решение, хотя его еще не было и я не внес соответствующие сведения ", - отметил Демкив.

Он также опроверг тезис Шабунина, что свое решение он принял под влиянием заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, отметив, что никогда в жизни с ним не общался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин

Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.

Автор: Володимир Янченко
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Та заберіть цього дебіла з інформаційної стрічки! Він не прокурор, він ідіот!
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26.05.2021 20:11 Ответить
думал тебя подколоть, а потом думаю: "та идёт он нафиг!", не стану его подкалывать..
он и так, подколотый.. В НАБУ знали о том, что дело "Роттердам+" придется закрыть, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 5137
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26.05.2021 20:33 Ответить
секундочку... дебіла ігораЛИ видалено В НАБУ знали о том, что дело "Роттердам+" придется закрыть, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 375
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26.05.2021 20:41 Ответить
Ну тут треба ставити кліп Марусі Звіробій"ахвижйобаніпідараси",ну гарно ж сказала.
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26.05.2021 20:15 Ответить
Але ж колесо крутилось, гроші державні капали, «найвеличніший патерпілий» задоволений - нащо займатись іншим???
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26.05.2021 20:22 Ответить
У НАБУ знали про те, що справу "Роттердам+" доведеться закрити, - прокурор САП Демків - Цензор.НЕТ 5162
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26.05.2021 20:50 Ответить
Зебілята, яких 73% перевішаються, вони цього не переживуть. Їх три роки годував телеканал "медведчука-коломойського-зеленського" 1+1, що там мародерство і що на "Ротердам +" наживалися і це все "мародерство під час війни".
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27.05.2021 09:16 Ответить
 
 