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Нидерланды (1384) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

Расследование дела МН17 в Нидерландах будет вестись до тех пор, пока будет прогресс, – руководитель следственной группы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Расследование дела МН17 в Нидерландах будет вестись до тех пор, пока будет прогресс, – руководитель следственной группы

Следствие по делу о сбитом рейсе МН17 Малазийских авиалиний в настоящее время следствие работает над тем, чтобы установить тех, кто непосредственно "нажал на кнопку" и тех, кто распорядился доставить "Бук" в Украину.

Об этом сообщила руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как мы всегда говорили, расследование продолжается. Сейчас в центре внимания те, кто нажимал на кнопку, а также более высокое звено - кто был ответственен за то, что "Бук" был доставлен в Украину. Это очень сложное расследование. Это (расследование, в результате которого обвинения были выдвинуты Олегу Пулатову, Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Леониду Харченко), было достаточно сложным, но то, которое ведется сейчас, еще более сложное", - констатировала она.

Отвечая на вопрос, есть ли новые подозреваемые, ван Бутзелар сказала: "Я не могу говорить о подозреваемых. Когда мы будем готовы, мы об этом скажем. Сейчас же мы работаем".

Аналогично руководитель следственной группы ответила на вопрос, если ли лица, в которых заинтересовано следствие: "Ответ тот же – мы расследуем, и пока идет следствие, мы не скажем о том, что представляет для нас интерес".

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Говоря о временных рамках ведения следствия, Бутзелар заявила, что следствие будет продолжаться до тех пор, пока "есть прогресс".

"Мы работаем над этим до тех пор, пока мы достигаем прогресса. И мы все еще достигаем прогресса - маленькими шажками, но мы таки продвигаемся вперед. Конечно, может настать момент, когда мы должны будем остановиться, но состоянием на сейчас мы продвигаемся. Да, у нас есть прогресс в расследовании", - заверила она.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Шёл седьмой год. За это время вторая мировая началась..закончилась..на Нюрнбергском трибунале виновных осудили и повесили. Ну а сейчас- прогресс.
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26.05.2021 21:02
+8
Да он ржет над этим процессом...ты посмотри список обвиняемых, одни шестерки, на скамье подсудимых никого нет...это фикция
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26.05.2021 21:07
+4
он идет так , что бы никогда не закончится .. лет чз 100 закроется за сроком давности.
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26.05.2021 21:28
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Правила форума Совет форумчан
ТАК ОНИ УЖЕ ПРИЗНАЛИСЬ !!! ВЫ ШО @БНУТЫЕ !!!???
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26.05.2021 20:40 Ответить
"Говоря о временных рамках ведения следствия, Бутзелар заявила, что следствие будет продолжаться до тех пор, пока "есть прогресс"
_Отето человечище... глыба!
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26.05.2021 20:41 Ответить
прогресс-это пуйло в клетке!!!
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26.05.2021 20:41 Ответить
Сложно себе представить что творится в бункере путлера от вонючих газов величайшего многоходовочника под себя... Охране хоть противогазы выдали, или так и стоят со слезами на глазах?
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26.05.2021 20:56 Ответить
Да он ржет над этим процессом...ты посмотри список обвиняемых, одни шестерки, на скамье подсудимых никого нет...это фикция
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26.05.2021 21:07 Ответить
Ну непосредственные исполнители, понятное дело, Богу души уже отдали. Теперь за заказчика пора браться.
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26.05.2021 21:11 Ответить
... ну не надо глупости писать - кацапы ведь тоже читают , перечитай свой детский лепет ...,, в натуре, что за бред!!?
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26.05.2021 21:21 Ответить
Ну так и не пишите свой бред, я к Вам доктором не нанимался...
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26.05.2021 21:28 Ответить
...стрелочник , вы , где вы видели мой бред !!!!? ..вы не обижайтесь , просто здесь не форум клоунов и сатириков, можно юморнуть , но чтобы смешно, а так выставлять себя недалёким и глупым не стоит , я вас понимаю , вы хотели выпендриться , но вам даже никто не лайканул - неудачный юмор !!!)) Расследование дела МН17 в Нидерландах будет вестись до тех пор, пока будет прогресс, – руководитель следственной группы - Цензор.НЕТ 1836 ... думаю , критика обоснованная никому еще не вредила, всего наилучшего , брателло!!! "Сложно себе представить что творится в бункере путлера от вонючих газов величайшего многоходовочника под себя... Охране хоть противогазы выдали, или так и стоят со слезами на глазах?" - Петросян отдыхает!!)
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27.05.2021 07:16 Ответить
Шёл седьмой год. За это время вторая мировая началась..закончилась..на Нюрнбергском трибунале виновных осудили и повесили. Ну а сейчас- прогресс.
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26.05.2021 21:02 Ответить
Шел 2019 год, большинство украинцев на выборах своего президента так и поняли что в стране идет война. Что Вы хотите от них?
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26.05.2021 21:26 Ответить
Европа как наркоман присосалась к российскому газу, где вы видели торчка который будет судиться со своим наркодилером
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27.05.2021 01:03 Ответить
он идет так , что бы никогда не закончится .. лет чз 100 закроется за сроком давности.
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26.05.2021 21:28 Ответить
Зелемойские с помощью Ведмедчука и К* уничтожили доказательную базу...
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26.05.2021 21:29 Ответить
ВагнерНетов плешивого Мавзолейного хмыря Лукашеску вернул РАБссии с почестями... Расследование дела МН17 в Нидерландах будет вестись до тех пор, пока будет прогресс, – руководитель следственной группы - Цензор.НЕТ 3075
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26.05.2021 21:31 Ответить
я не пойму, они под идиотов косят или такие и есть? они не в курсе, кто в россии принимает подобные решения?? или им нужна явка путина с повинной и заявление: "я сказал нажать...."???
или это для того, чтоб затянуть расследование до его смерти??
что ж вы так боитесь его??
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26.05.2021 21:52 Ответить
Прогресс в чем? В отмазывании ***** от Гааги?
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26.05.2021 22:06 Ответить
На самом деле Биллингкэт уже все знает и все установил, следствие просто хочет вечно валять дурака за бюджетные деньги, хотя вполне могут обратиться к Кулебе и он им всю правду расскажет за полчаса.
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26.05.2021 23:09 Ответить
Движение - все, конечная цель - ничто.
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27.05.2021 07:40 Ответить
 
 