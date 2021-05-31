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Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси

Совет министров Польши ввел запрет на полеты в воздушном пространстве страны авиаперевозчиков из Беларуси. Такое же решение приняло правительство Литвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

О решении польских властей сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

"Совет министров принял решение о запрете на полеты воздушном пространстве Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром Матеушем Моравецким на заседании Совета Европы", - написал он в Твиттере.

В Литве запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

Также читайте: Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск. КАРТА

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал на заседании правительства министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Как сообщило литовское госпредприятие по надзору за воздушным пространством и координированию, запрет затронет две белорусские компании - авиаперевозчика "Белавиа" и грузоперевозчика Rubystar Airways. Кроме того, в Белоруссию не сможет летать каунасская компания Transaviabaltika. Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки.

Читайте: Агентство авиабезопасности ЕС советует авиакомпаниям обходить Беларусь из-за сомнений в способности оказывать безопасные аэронавигационные услуги

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Тот, кто свяжется с помойкой под названием Россия, судьба одна, - КНДР.

Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3281
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26.05.2021 21:31
+11
А убытки только у белавиа...и следовательно у скота лушанки....им и считать...у поляков и литовцев убытков нет...
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26.05.2021 21:38
+9
Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 3266
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26.05.2021 22:07
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Тот, кто свяжется с помойкой под названием Россия, судьба одна, - КНДР.

Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3281
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26.05.2021 21:31 Ответить
по кловану так не скажешь - процветает
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26.05.2021 21:41 Ответить
Хватит уже. По десятому разу уже сказвли что запрещают.
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26.05.2021 21:32 Ответить
За фюрера больно?
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26.05.2021 21:45 Ответить
Осталось подсчитать убытки от реализации этих санкций, и начать надо с себя...
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26.05.2021 21:36 Ответить
А убытки только у белавиа...и следовательно у скота лушанки....им и считать...у поляков и литовцев убытков нет...
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26.05.2021 21:38 Ответить
Я тебе, конечно, верю... Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 6513
Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки. Источник: https://censor.net/ru/n3267701
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26.05.2021 21:41 Ответить
Супер ссылка, и что? Вы финансовый эксперт Евросоюза, или все-таки бульбатролль?
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26.05.2021 21:46 Ответить
Мойша, гешефт святое, а приципы для дураков?
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26.05.2021 21:46 Ответить
😁 А теперь будет летать только Transaviabaltika...
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26.05.2021 21:47 Ответить
ну,Transaviabaltika не запрещено летать в европу...а Белавиа запрещено...вот и посчитай,у кого убытков больше
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26.05.2021 21:48 Ответить
В Европе большая конкуренция и рейсы Transaviabaltika там точно не ждут...
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26.05.2021 21:57 Ответить
специалист по конкуренциям? Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 8666
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26.05.2021 22:32 Ответить
Квоты придумали не в Африке...
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26.05.2021 22:37 Ответить
но и не в ольгино...шоб ты ото в экономике саоброжал? Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 1771
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26.05.2021 22:38 Ответить
Микола- Читаю взаимно

США вводит с 1 июня санкции против 9 самых крупных предприятий нефтехимии Беларусии. Поддержка режима Лукашенко в случае бойкота белорусских товаров потребует от российского бюджета расходов около 5 млрд долл. без учета новых займов на перекредитование старых долгов.
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26.05.2021 22:42 Ответить
Интересно будет посмотреть, как эти санкции будет выполнять Китай... Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 4366
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26.05.2021 22:50 Ответить
старшего брата на помощь зовешь? Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 8947
а он знает,шо ты его брат?
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26.05.2021 22:52 Ответить
Когда увидишь этикетку "китайский калий" - это напомнит тебе про "беларуские креветки"!
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26.05.2021 23:00 Ответить
Ага, летали. Теперь будут летать через стамбул или рашку. Или ездить автобусами до границы и отттуда лететь. В итоге просто будут другие рейсы для поляком и стран балтии. А белавиа да, даст бог - обонкротиться.
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26.05.2021 22:33 Ответить
27 мая 1987 года на день Совдеповского пограничника немецкий пацан Матиас Руст посадил свой самолетик на красной сраной площади у Мавзорлея чЛенина...Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 1306
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26.05.2021 21:37 Ответить
28 мая..
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26.05.2021 21:48 Ответить
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 6041 Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3642 Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3642
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26.05.2021 21:38 Ответить
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 4499
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26.05.2021 21:40 Ответить
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 1437
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26.05.2021 21:42 Ответить
Лукашеску специальным Указом закрыл грану БелоРашки 17 сентября 2020 года...причем НАГЛУХо,передавал тогда сайт РБК....кто звездун?
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26.05.2021 21:46 Ответить
Белавиа сегодня над Украиной, Минск - Кишинев, Истанбул - Минск, Шарм эль шейх - Минск...и т.д и все пролеты воздушном пространстве Украина.
Сейчас зашел на сайт - https://www.flightradar24.com/BRU8902/27d64ebd скоро воздушное пространство Украины, залетит самолет Белавиа Анталия - Минск. =))
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26.05.2021 21:47 Ответить
Полет белавии из Минска в Барселону видел?
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26.05.2021 22:01 Ответить
видел, а над Украиной до сих пор летают. Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 375
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26.05.2021 22:05 Ответить
Анталия-Минск белавия возвращается в беларашу для окончательной стоянки. Так же само и из других стран. В чем проблема? Покажи рейсы из белараши?
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26.05.2021 22:14 Ответить
не трынди сегодня летел Белавиа через Украину Минск - Кишинев и Минск Тирана...вот тебе и запреты о Зе и Кабмина.
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26.05.2021 22:17 Ответить
Дай треки на сейчас, бот?
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26.05.2021 22:19 Ответить
бот ты, наблюдал на сайте на этом же сайте, принт скрин не делал!

вот на цензоре кидали сегодня ссылки Минск - Анталия.

Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 7516
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26.05.2021 22:27 Ответить
Опять Анталия. Забрать своих туристов. На сейчас где полеты?
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26.05.2021 22:38 Ответить
ну ну, може в Барсу тоже летел забрать своих туристов?) а как же запрет с 0:00 среды, 26 мая?! Или он есть запрет или его нет..... Пусть летят через Рашку забирать своих туристов.

Посмотрим как завтра будут летать Белавиа через Украину...завтра буду наблюдать тоже. Если ничего не изменится...то все запреты Зе профанация.
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26.05.2021 23:29 Ответить
Белавиа позволили летать транзитом через Украину

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» сможет продолжить полеты из Минска в третьи страны транзитом через территорию Украины.
Новый пакет санкций, который ввело правительство Украины, запрещает с 26 мая прямые рейсы между городами Украины и Беларуси, транзит самолетам с украинской регистрацией через воздушное пространство Беларуси.
Однако при этом ограничения не касаются транзита для белорусских авиакомпаний через Украину.
Таким образом, «Белавиа» сможет по-прежнему летать самым коротким путем через Украину в Стамбул, Тель-Авив, а также на турецкий курорт Анталья и египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
В случае, если бы Украина запретила транзит через свою территорию в третьи страны, белорусской авиакомпании пришлось бы летать через территорию России, поскольку страны ЕС уже начали закрывать свое небо для белорусской авиации.
В результате маршруты из Минска в Египет и Израиль стали бы длиннее на 20-25%, а в Стамбул и Анталью - на 50-90%. Из-за этого рентабельность авиаперевозчика значительно бы пострадала, а время в пути увеличилось.
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26.05.2021 23:27 Ответить
Ну теперь все ясно. Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 7608 Потужный запрет! Мы запретили своим самолетам летать через Беларусь, а Белавиа можно через нашу территорию! двойные стандарты Зе и Ко. сидение на двух стульях.... получается помощь Луке и барыжный договорняк Зе.. с нелегитимным мудаком Лукашенком!
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26.05.2021 23:46 Ответить
сплошная брехня, и это, прошу заметить, modus vivendi всей банды зеленых недоумков во главе со своим самым выдающимся лидером современности
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26.05.2021 23:58 Ответить
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 5807 Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 9050
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26.05.2021 21:51 Ответить
NATO, це зє мстя! 😂
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26.05.2021 22:02 Ответить
Лукашенко бреше: в Украерорусі спростували заяву про відмову приймати літак у Львові та Києві.
https://zbruc.eu/node/105394?fbclid=IwAR3e5crd9sjAp7VxnQ9id0WgJHtmkb9vgh2H0Le3x_bULZgrN5t22swdPIw
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26.05.2021 22:04 Ответить
Брехня Луки
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26.05.2021 22:04 Ответить
Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 3266
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26.05.2021 22:07 Ответить
Для длиноволокнистого льна. Нехрен летать, одни убытки от авиации.
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26.05.2021 22:16 Ответить
Mne interesno kakim obrozom Belavia budet letet s Minska v Kalingrad.U nix jest takoje Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 1736
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26.05.2021 22:17 Ответить
Делая петлю через Балтийское море. И цена билета будет такой же длины.
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26.05.2021 22:22 Ответить
Будут ехать самолетом по дорогам.. Ездить то не запретили
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26.05.2021 22:24 Ответить
А мы почему же выручаем усатого? Вот так во всем у нас - сидение на двух стульях.
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26.05.2021 22:39 Ответить
картофельный фюрер-кругом враги
плешивый фюрер-кругом враги
...и что ж в этом говне ценного?
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26.05.2021 23:05 Ответить
Как летала Белавиа транзитом через Украину так и летает. Значит ничего не запретили.
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26.05.2021 23:36 Ответить
Через месяц возобновят. Можете скринить.
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26.05.2021 23:41 Ответить
Здається ми вже область росії де-факто.
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27.05.2021 00:01 Ответить
 
 