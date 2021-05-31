Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совет министров Польши ввел запрет на полеты в воздушном пространстве страны авиаперевозчиков из Беларуси. Такое же решение приняло правительство Литвы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
О решении польских властей сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.
"Совет министров принял решение о запрете на полеты воздушном пространстве Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром Матеушем Моравецким на заседании Совета Европы", - написал он в Твиттере.
В Литве запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.
"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал на заседании правительства министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Как сообщило литовское госпредприятие по надзору за воздушным пространством и координированию, запрет затронет две белорусские компании - авиаперевозчика "Белавиа" и грузоперевозчика Rubystar Airways. Кроме того, в Белоруссию не сможет летать каунасская компания Transaviabaltika. Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки.
Пожалуйста, подождите...
Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки. Источник: https://censor.net/ru/n3267701
США вводит с 1 июня санкции против 9 самых крупных предприятий нефтехимии Беларусии. Поддержка режима Лукашенко в случае бойкота белорусских товаров потребует от российского бюджета расходов около 5 млрд долл. без учета новых займов на перекредитование старых долгов.
а он знает,шо ты его брат?
Сейчас зашел на сайт - https://www.flightradar24.com/BRU8902/27d64ebd скоро воздушное пространство Украины, залетит самолет Белавиа Анталия - Минск. =))
вот на цензоре кидали сегодня ссылки Минск - Анталия.
Посмотрим как завтра будут летать Белавиа через Украину...завтра буду наблюдать тоже. Если ничего не изменится...то все запреты Зе профанация.
Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» сможет продолжить полеты из Минска в третьи страны транзитом через территорию Украины.
Новый пакет санкций, который ввело правительство Украины, запрещает с 26 мая прямые рейсы между городами Украины и Беларуси, транзит самолетам с украинской регистрацией через воздушное пространство Беларуси.
Однако при этом ограничения не касаются транзита для белорусских авиакомпаний через Украину.
Таким образом, «Белавиа» сможет по-прежнему летать самым коротким путем через Украину в Стамбул, Тель-Авив, а также на турецкий курорт Анталья и египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
В случае, если бы Украина запретила транзит через свою территорию в третьи страны, белорусской авиакомпании пришлось бы летать через территорию России, поскольку страны ЕС уже начали закрывать свое небо для белорусской авиации.
В результате маршруты из Минска в Египет и Израиль стали бы длиннее на 20-25%, а в Стамбул и Анталью - на 50-90%. Из-за этого рентабельность авиаперевозчика значительно бы пострадала, а время в пути увеличилось.
https://zbruc.eu/node/105394?fbclid=IwAR3e5crd9sjAp7VxnQ9id0WgJHtmkb9vgh2H0Le3x_bULZgrN5t22swdPIw
плешивый фюрер-кругом враги
...и что ж в этом говне ценного?