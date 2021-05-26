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500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech прибыли в Украину, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech прибыли в Украину, - Минздрав

26 мая в Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Сейчас эта вакцина соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль", - говорится в сообщении.

Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля. Украина ранее получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз.

Отмечается, что вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения + 2 - + 8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

Также читайте: В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
а вот смысл, может кто объяснить?? ЕС не признает эту вакцину. Так смысл ее колоть??
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26.05.2021 22:03
+3
гівно привезли.
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26.05.2021 22:09
+3
Я что-то не вижу очереди среди депутатов квартала95 и их семей, вакцинироваться китайским фуфломицином.
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26.05.2021 22:31
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а вот смысл, может кто объяснить?? ЕС не признает эту вакцину. Так смысл ее колоть??
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26.05.2021 22:03 Ответить
500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech прибыли в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5970 Кто ей двинется, может ехать в Китай на заробитки.
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26.05.2021 22:06 Ответить
Кто уколется - до Китая может не доехать.
Когда власти хотят облегчить жизнь людям - уменьшают налоги, аренду, коммуналку.
А если тупо стараются что-то вколоть - подумайте зачем.
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27.05.2021 00:31 Ответить
не всі їздять у Європу. та вона і так колеться як свічка капає.
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26.05.2021 22:15 Ответить
Смысл такой, что украинцам выбирать не приходится! Пусть колют, что приехало.
Не нравиться? Не колите!
Но в итоге, тот, кто не уколет, будет тот самый- здравомыслящий процент из умных украинцев!
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26.05.2021 22:20 Ответить
Смысл прост: Идите в опу советники от путлерфюрера.
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26.05.2021 22:47 Ответить
Так, для интереса, Дмитрий Шкицкий. Ты вакцинировался от укуса тупина?
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26.05.2021 22:50 Ответить
гівно привезли.
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26.05.2021 22:09 Ответить
Я что-то не вижу очереди среди депутатов квартала95 и их семей, вакцинироваться китайским фуфломицином.
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26.05.2021 22:31 Ответить
Не факт что они вакцинировались вообще.
Судя по их раскормленным харям.
Хватит надуманой ковидной истерии.
Люди не ведутся, пора это понять.
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27.05.2021 00:33 Ответить
хорошая вакцина. зрады нет.
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27.05.2021 05:54 Ответить
А толку? С равным успехом можно вакцинироваться святой водой.
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27.05.2021 06:10 Ответить
 
 