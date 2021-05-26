500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech прибыли в Украину, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
26 мая в Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Сейчас эта вакцина соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль", - говорится в сообщении.
Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля. Украина ранее получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз.
Отмечается, что вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения + 2 - + 8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.
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Когда власти хотят облегчить жизнь людям - уменьшают налоги, аренду, коммуналку.
А если тупо стараются что-то вколоть - подумайте зачем.
Не нравиться? Не колите!
Но в итоге, тот, кто не уколет, будет тот самый- здравомыслящий процент из умных украинцев!
Судя по их раскормленным харям.
Хватит надуманой ковидной истерии.
Люди не ведутся, пора это понять.