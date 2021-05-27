Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине

Саммит НАТО в июне пройдет без Украины, Лукашенко врет, что наша страна отказалась принять самолет с Протасевичем, террористы "ЛНР" не пускают граждан на свободную территорию, - главные новости Украины и мира 26 мая.

Саммит НАТО без Украины

Теперь официально: министр иностранных дел Кулеба подтвердил, что нас не позвали на саммит НАТО в Брюсселе, который состоится 14 июня.

"Мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый самми НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба.

А президент США Джо Байден тем временем заявил, что россияне все же достроят "Северный поток-2", и вводить против газопровода новые санкции бессмысленно. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".

Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет с Протасевичем. Соврал.

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности?" - сказал Лукашенко на встрече с депутатами белорусского парламента.

Руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил, что украинские авиационные власти не получали запроса на посадку борта Ryanair. "Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - сказал глава компании.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим тем временем утверждает, что решение посадить самолет, подняв в воздух истребиль, и задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича, принимал сам Лукашенко. "Решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага и так далее. Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко", - сказал он.

Украина прекращает экспорт электроэнергии из Беларуси

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

Террористы не пускают жителей Луганщины на свободную территорию

Главарь террористической организации "ЛНР" Пасечник подписал "указ", по которому жители ОРЛО могут пересекать линию разграничения через КПВВ в "Станице Луганской" не чаще раза в месяц. Террористы объясняют это якобы борьбой с коронавирусом.

Коломойский рассказал о возможностях влиять на политиков

"Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-нибудь принятых законов, или тех, которые могут принять", - заявил олигарх.