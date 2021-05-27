Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Саммит НАТО в июне пройдет без Украины, Лукашенко врет, что наша страна отказалась принять самолет с Протасевичем, террористы "ЛНР" не пускают граждан на свободную территорию, - главные новости Украины и мира 26 мая.
Саммит НАТО без Украины
Теперь официально: министр иностранных дел Кулеба подтвердил, что нас не позвали на саммит НАТО в Брюсселе, который состоится 14 июня.
"Мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый самми НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба.
А президент США Джо Байден тем временем заявил, что россияне все же достроят "Северный поток-2", и вводить против газопровода новые санкции бессмысленно. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".
Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет с Протасевичем. Соврал.
"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности?" - сказал Лукашенко на встрече с депутатами белорусского парламента.
Руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил, что украинские авиационные власти не получали запроса на посадку борта Ryanair. "Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - сказал глава компании.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим тем временем утверждает, что решение посадить самолет, подняв в воздух истребиль, и задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича, принимал сам Лукашенко. "Решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага и так далее. Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко", - сказал он.
Украина прекращает экспорт электроэнергии из Беларуси
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.
Террористы не пускают жителей Луганщины на свободную территорию
Главарь террористической организации "ЛНР" Пасечник подписал "указ", по которому жители ОРЛО могут пересекать линию разграничения через КПВВ в "Станице Луганской" не чаще раза в месяц. Террористы объясняют это якобы борьбой с коронавирусом.
Коломойский рассказал о возможностях влиять на политиков
"Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-нибудь принятых законов, или тех, которые могут принять", - заявил олигарх.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
перше місце глядацьких симпатій України
https://twitter.com/i/status/1397261943216476161
Обложка свежего номера украинского журнала.
Украинский журнал «Новое время» выпустил новый номер.
Он уже вышел и продается в Украине.
«Лука сошел с ума. Теперь об этом знает весь мир», - гласит обложка журнала.
Замполіт гістапо
Свинособаки VS ліфт.
https://twitter.com/i/status/1397257103761461251
https://www.rbc.ru/politics/26/05/2021/60ae78579a7947fa3fccbb29
.
Сколько усилий не прикладывай , НАТО нам не светит.
Остановятся на курсе внешней политики,
чтобы не раздражать ближнего соседа.
Хоча, він туди і не збирався. Він нарід в родную говень веде.
"Роснефть" возобновила поставки сжиженного газа в Украину"
- утопить бы его в яме летнего туалета...