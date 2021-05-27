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Новости Политика Украины
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Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине

Саммит НАТО в июне пройдет без Украины, Лукашенко врет, что наша страна отказалась принять самолет с Протасевичем, террористы "ЛНР" не пускают граждан на свободную территорию, - главные новости Украины и мира 26 мая.

Саммит НАТО без Украины

Теперь официально: министр иностранных дел Кулеба подтвердил, что нас не позвали на саммит НАТО в Брюсселе, который состоится 14 июня.

"Мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый самми НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - сказал Кулеба.

А президент США Джо Байден тем временем заявил, что россияне все же достроят "Северный поток-2", и вводить против газопровода новые санкции бессмысленно. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".

Лукашенко обвинил Украину в отказе принять самолет с Протасевичем. Соврал.

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности?" - сказал Лукашенко на встрече с депутатами белорусского парламента.

Руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил, что украинские авиационные власти не получали запроса на посадку борта Ryanair. "Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - сказал глава компании.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим тем временем утверждает, что решение посадить самолет, подняв в воздух истребиль, и задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича, принимал сам Лукашенко. "Решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага и так далее. Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко", - сказал он.

Украина прекращает экспорт электроэнергии из Беларуси

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

Террористы не пускают жителей Луганщины на свободную территорию

Главарь террористической организации "ЛНР" Пасечник подписал "указ", по которому жители ОРЛО могут пересекать линию разграничения через КПВВ в "Станице Луганской" не чаще раза в месяц. Террористы объясняют это якобы борьбой с коронавирусом.

Коломойский рассказал о возможностях влиять на политиков

"Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-нибудь принятых законов, или тех, которые могут принять", - заявил олигарх.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Новина про НАТО це провал року, а не дня.
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26.05.2021 22:11
+21
Кого куда звать? Зелю и Ермака на саммит Нато?! )))
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26.05.2021 22:10
+12
Да,после "реакции" зекретина на визит Блинкена,Байдену настоятельно посоветовали с зекретином не общаться -т к никаких выводов оно не сделало...это одна из причин не приглашения зелёной марзоты
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26.05.2021 22:25
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Кого куда звать? Зелю и Ермака на саммит Нато?! )))
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26.05.2021 22:10 Ответить
Дійсно, кого туди кликати? Зелю, Єрмака, Сівохо з Кравчуком? Навіщо агенти московитів будуть сидіти поруч з нормальними людьми? Три роки нас ніхто нікуди з демократичних країн кликати не буде.Вони все добре знають, що твориться в офісі і по всій Україні. Головне, що 73% натворили непоправного і мовчать, ніби все йде в правильному напрямку.
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27.05.2021 09:09 Ответить
Новина про НАТО це провал року, а не дня.
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26.05.2021 22:11 Ответить
Видать приезд Блинкена в Украину удался на славу. И Ната послала и поток запустят как по маслу. Но это все было ожидаемо, увы
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26.05.2021 22:17 Ответить
Утремося і далі будемо промовляти про євроїнтеграцію та курс на Нато.
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26.05.2021 22:23 Ответить
не...соберем всех зеленых сметунов-пусть делом займутся,балаболки
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26.05.2021 22:36 Ответить
Ну, хіба що поставить їх, по-п"ятеро, навкруги бочок з рідким лайном, і хай вони його "лопатять" язиками, щоб швидше "ферментувалося", для підкормки рослин на дачах... Бо крім "ляпать язиком", вони ні на що не здатні... Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 9553.....
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27.05.2021 08:42 Ответить
Втерлись ще на виборах, клоунів в НАТО не беруть.
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27.05.2021 01:02 Ответить
А барыг берут в нато? Главная проблема с нато в том, что страну с таким уровнем коррупции НИКОГДА туда не возьмут! И это общая заслуга всех президентов Украины! Они все только укрепляли коррупцию, а боролись с ней только на словах
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27.05.2021 06:31 Ответить
У Європі досить скандалів на фоні корупції, як і посадок та відставок з посад. Головна перепона для України це тісні стосунки багатьох політиків та генералів з росіянами (родинні зв'язки, товариші по навчанню, бізнес-партнери). Тому НАТО більш за все хвилює витік закритої інформації як що Україна буде допущена до її секретів. Про "Вагнергейт" я писати не буду, і так все зрозуміло.
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27.05.2021 08:44 Ответить
Да,после "реакции" зекретина на визит Блинкена,Байдену настоятельно посоветовали с зекретином не общаться -т к никаких выводов оно не сделало...это одна из причин не приглашения зелёной марзоты
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26.05.2021 22:25 Ответить
Провал року не новина про НАТО, а новина про СП2. Отам жопа так жопа!
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26.05.2021 22:55 Ответить
Єрмак проти Байдена. Ми Вас попереджали..."
https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
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26.05.2021 23:36 Ответить
Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 7888
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26.05.2021 22:13 Ответить
Известный украинский баран и баламут типа журна-шлюха следак Бигус родственничек полковника ФСБ...теперь ясно откуда столько дерма в инет вбрасывает этот МУДАК...
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26.05.2021 22:15 Ответить
"а мьi ему так верили.."(с) Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 9852
Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 1354
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26.05.2021 22:52 Ответить
Це тих баранів не покликали які посла не призначать 2 роки і ті які ігнорують коли кличуть?
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26.05.2021 22:18 Ответить
Вот за Нату даже не удивительно...
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26.05.2021 22:20 Ответить
Tolko Nenado


перше місце глядацьких симпатій України

https://twitter.com/i/status/1397261943216476161
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26.05.2021 22:28 Ответить
Хамас послал усатого с брехней,Швейцария тоже,а зекретин что то молчит...
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26.05.2021 22:21 Ответить
След Порошенко ищет...
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26.05.2021 22:37 Ответить
Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 7640
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26.05.2021 22:45 Ответить
Рейс Афины-Вильнюс был без посадки в Минске,откуда быдло Лукашеску узнал о бомбе?Сам закладывал или Путлер помогал? Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 3810Стадо из 2 баранов
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26.05.2021 22:22 Ответить
ЗЕпобеда, всем ЗЕбаранам счет по коммуналочке, концерт не бывает бесплатным. Ольгинским троллям истирать пальцы об клавиатуру в пыль.
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26.05.2021 22:22 Ответить
Лука сошел с ума: теперь об этом знает весь мир
Обложка свежего номера украинского журнала.



Украинский журнал «Новое время» выпустил новый номер.
Он уже вышел и продается в Украине.
«Лука сошел с ума. Теперь об этом знает весь мир», - гласит обложка журнала.

Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 4046
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26.05.2021 22:24 Ответить
Всем одиноким пенсионерам придется платить по полному тарифу,жилищные субсидии Порошенко и Гройсмана,Зелемойский утопил в Днепре Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 1560
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26.05.2021 22:25 Ответить
Ничего подобного!
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26.05.2021 22:36 Ответить
не доходять кошти субсидії до споживачів!
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26.05.2021 23:10 Ответить


Замполіт гістапо



Свинособаки VS ліфт. Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 9153 Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 9153


https://twitter.com/i/status/1397257103761461251
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26.05.2021 22:26 Ответить
А был ли хоть какой-то саммит НАТО с Украиной, что представляют сейчас ее отсутствие как удар по яйкам? Хотелки ОП надо обламывать. Для НАТО дела нужны.
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26.05.2021 22:34 Ответить
Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 4065
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26.05.2021 22:34 Ответить
згідний але білл до цього часу сидів би
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27.05.2021 00:17 Ответить
Зелена сопля тільки белькоче про НАТУ, а само нічого не робить для цього. Так нафіга його запрошувати туди?
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26.05.2021 22:35 Ответить
ну неправда, "воно робыть", только по-своему, по-детски. по-взрослому "працює", конечно, єрмакъ - делает все, чтобы Украина осталась без поддержки и без союзников.
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26.05.2021 22:59 Ответить
Розумні люди не хочуть мати діло з клоуном.
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26.05.2021 22:44 Ответить
Air France отменила рейс AF1154 Париж - Москва 26 мая по техническим причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии.

https://www.rbc.ru/politics/26/05/2021/60ae78579a7947fa3fccbb29

.
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26.05.2021 22:54 Ответить
Походу сливают Украину.
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26.05.2021 23:12 Ответить
По настроениям в Беларуси, общество вернулось в привычное латентное состояние. Почти никто политикой не интересуется. Январь был последним месяцем хоть каких протестов. В мае закрытие крупнейшего интернет-сайта тут.бай, арест Протасевича не вызвало никаких эмоций, кроме мимотечного интереса. В череде событий, перечисленные проскочили. И забыли. Никому ничо не надо и не интересно, - касаемо политики.
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26.05.2021 23:15 Ответить
Всі віримо кацапу!
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26.05.2021 23:16 Ответить
Лукашенко сделал своё дело! Но всё равно, что-то будет. Так не бывает, чтобы зло победило в долгосрочной перспективе.
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26.05.2021 23:42 Ответить
Угу,особенно тем кто сегодня на отдых в Барселону не попал -и это только цветочки)
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26.05.2021 23:57 Ответить
Тепер до вас хоча дійшло хто був вам справжнім другом?
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26.05.2021 23:15 Ответить
Эх жаль, что главы НАТО не смотрят Г+Г, а потому просто не в курсе, что еладк не расейский штирлиц, а патриот независимой Украины; каломой вовсе не кидала-бандит, а выдающийся, порядочный бизнесмен; зеля не лох какой-то или дурачок, а "найвеличніший лідер **********", единственная проблема которого, заключается в том, что ему постоянно гадит попередник и вся эта гоп-компания НЕ КРАДЕ, как любит постоянно заявлять её зиц-председатель и его избиратели. Вот если-бы натовцы посмотрели-послушали мосейчучку, узнали, наконец, правду, известную каждому зебилу - всенепременно пригласили и попросили бы делегацию от этих "деятелей" не просто поприсутствовать, а почётно возглавить саммит.
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26.05.2021 23:25 Ответить
Мудрі докерувалися , подивися на це все стидно за державу ,
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26.05.2021 23:30 Ответить
Украина так и останется буферной зоной.
Сколько усилий не прикладывай , НАТО нам не светит.
Остановятся на курсе внешней политики,
чтобы не раздражать ближнего соседа.
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26.05.2021 23:31 Ответить
Як це "борцуна" з кацапами Ваву, та його дерьмака, на саміт НАТО не запросили? Та не може такого бути.
Хоча, він туди і не збирався. Він нарід в родную говень веде.

"Роснефть" возобновила поставки сжиженного газа в Украину"
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26.05.2021 23:32 Ответить
Это не нас не позвали. Это вас не позвали, 73%.
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26.05.2021 23:56 Ответить
Влвд
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27.05.2021 00:02 Ответить
Яке НАТО? Головний пронатівський політик України Пєця Порошенко на початку 2000х розпікав натівців за бомбардування Югославії. Не пройшло і двадцять років, як Пєця став незламним пронатівським олігархом. Його кум Медведчук не рахується.
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27.05.2021 00:36 Ответить
В Юле - Зелеботів чомусь завжди Порох винен.
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27.05.2021 01:06 Ответить
Мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый самми НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов АльянсаИсточник: может того что клоун президент а ермак второе лицо по версии того же ермака ?
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27.05.2021 03:08 Ответить
НЕ позвали на саммит НАТО? Возможно, потому, что есть подозрение о ненадежности с точки зрения сохранения секретности. От кого обычно закрывают двери, если говорят о чем-то весьма и весьма ... конфиденциальным?
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27.05.2021 04:50 Ответить
да ж, заждались украину в нато
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27.05.2021 05:29 Ответить
какое же оно гаденькое и подленькое !

- утопить бы его в яме летнего туалета... Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 7910
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27.05.2021 07:10 Ответить
 
 