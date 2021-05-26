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В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Кривом Роге саперы подорвали коробку с надписью "бомба" на железнодорожных путях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью бомба, - Нацполиция 01

Коробку с надписью "бомба" и примотаным мобильным телефоном обнаружили прохожие 26 мая около 12:00 возле станции "Ингулец".

После осмотра неизвестного предмета взрывотехники приняли решение о его обезвреживании. В результате взрыва направленного действия правоохранители уничтожили подозрительный устройство.

В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью бомба, - Нацполиция 02

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"Сейчас полицейские отрабатывают камеры видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации и открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
На бімбі напис викликайте саперів. В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 823
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26.05.2021 22:47
+4
Це бімба, яка випала із самоліта, який посадили в Біларусі. Пізл зложився!
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27.05.2021 01:12
+3
Бімба!
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26.05.2021 22:29
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Бімба!
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26.05.2021 22:29 Ответить
Картофельный ХАМАС мстит за закрытое небо!😁😁😁
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26.05.2021 22:40 Ответить
Телефон шкода )
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26.05.2021 22:44 Ответить
согласен!!такой антикварный раритет сегодня дорого стоит!! У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5345 У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1109
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26.05.2021 23:16 Ответить
Нокла или гнусмас?
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27.05.2021 07:30 Ответить
А слабо нацполіції направленим вібухом підірвати лоток яєць з написом "лоток яєць"?
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26.05.2021 22:47 Ответить
На бімбі напис викликайте саперів. В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 823
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26.05.2021 22:47 Ответить
и номер 101 забыли дописать ,звонок бесплатный
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26.05.2021 22:58 Ответить
нужно было еще на столбе гирлянду повесить , шоб мигала такая - У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1835 тут бимба !
У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3296
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26.05.2021 23:03 Ответить
Це бімба, яка випала із самоліта, який посадили в Біларусі. Пізл зложився!
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27.05.2021 01:12 Ответить
а подчерк на коробке шестикласника...

а в коробке была записка "ба-бах!" или "математичка - дура!"
А чии машины что рядом стояли? У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9045
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27.05.2021 07:07 Ответить
... и после продолжительной погони арестовали манекен с надписью "террорист".
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27.05.2021 07:30 Ответить
"подорвали коробку с надписью "бомба" на железнодорожных путях."
Пути целые остались? Или помогли ненароком?
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27.05.2021 10:10 Ответить
 
 