Украинская лента "Стоп-Земля" получила на Берлинале "Хрустального медведя". ВИДЕО+ФОТО
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Фильм о взрослении и первой влюбленности 16-летней школьницы получил получил награду от Юношеского жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus. В Украине он выйдет в прокат во второй половине года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.
""Стоп-земля" - чувственная автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься - никогда не знаешь, есть ли что-то в ответ", - рассказали о фильме в Госкино.
Режиссер и сценарист фильма - Екатерина Горностай. Сыграли в нем непрофессиональные актеры-подростки Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Оператор-постановщик - Александр Рощин.
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перше місце глядацьких симпатій України
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За такую зарплату им не до отношений в классах... им бы купить что подешевле и прокормиться