На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав

В Украине количество побочных реакций на вакцину от COVID-19 составляет менее 1%.

Об этом сообщило ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1 436", - говорится в сообщении

0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства), 0,049% - после вакцины CoronaVac, 0,034% после вакцины Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech), 0,083% - после вакцины AstraZeneca.

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В Минздраве подчеркнули, что польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски.