На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине количество побочных реакций на вакцину от COVID-19 составляет менее 1%.
Об этом сообщило ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины", информирует Цензор.НЕТ.
"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1 436", - говорится в сообщении
0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства), 0,049% - после вакцины CoronaVac, 0,034% после вакцины Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech), 0,083% - после вакцины AstraZeneca.
В Минздраве подчеркнули, что польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски.
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Главное, чтобы честно писали, какая побочка с чем связана и точные цифры. Тогда человек сам может взвесить соотношение риск/польза
0.22% - Covishield (AstraZeneca индийского производства),
0,083% -AstraZeneca
Разница в 3 раза!
там более точно разжевано.
"С начала прививочной кампании от коронавируса было зафиксировано 1279 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации, что составляет менее 1% от общего количества прививок.
В частности, после иммунизации препаратом "Covishield" было зафиксировано 1032 легких побочных эффектов и 56 серьезныхслучаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть (как и тут 0,22) от общего количества всех сообщений."
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.