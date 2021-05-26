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На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав

В Украине количество побочных реакций на вакцину от COVID-19 составляет менее 1%.

Об этом сообщило ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1 436", - говорится в сообщении

0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства), 0,049% - после вакцины CoronaVac, 0,034% после вакцины Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech), 0,083% - после вакцины AstraZeneca.

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В Минздраве подчеркнули, что польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски.

Автор: Володимир Янченко
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27.05.2021 00:04 Ответить
побочка очень редкая. хорошо.
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27.05.2021 05:53 Ответить
побочку тоже за свой счет лечить?
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27.05.2021 06:36 Ответить
Побочки нет только у воды (но если выпить пару ведер, то и от нее наступит побочка).
Главное, чтобы честно писали, какая побочка с чем связана и точные цифры. Тогда человек сам может взвесить соотношение риск/польза
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27.05.2021 09:16 Ответить
Как интересно, нам тут рассказывали что Covishield (индийская AstraZeneca), то же самое что и AstraZeneca, только завод немного другой. А вот статистика побочек, говорит иначе:
0.22% - Covishield (AstraZeneca индийского производства),
0,083% -AstraZeneca

Разница в 3 раза!
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27.05.2021 09:20 Ответить
может потому что разница в три раза в количестве привитых одной и другой вакциной?
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27.05.2021 09:32 Ответить
Термины "процент", "относительное значение", "абсолютное значение" вам о чем нибудь говорят?
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27.05.2021 10:25 Ответить
PS это из школьного курса математики если что
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27.05.2021 10:26 Ответить
еще раз,от общего количества привитых,т.е. от 1 млн. именно это написано в статье.
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27.05.2021 13:14 Ответить
к чему эти умняки? 0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства) и 0,083% - после вакцины AstraZeneca. от общего количества. или вы будете утверждать что ковишилдом и корейской вакциной укололи одинаковое количество людей?
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27.05.2021 13:09 Ответить
просто раньше читал статью в ПУ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/12/7293254/
там более точно разжевано.
"С начала прививочной кампании от коронавируса было зафиксировано 1279 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации, что составляет менее 1% от общего количества прививок.
В частности, после иммунизации препаратом "Covishield" было зафиксировано 1032 легких побочных эффектов и 56 серьезныхслучаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть (как и тут 0,22) от общего количества всех сообщений."
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27.05.2021 13:23 Ответить
Скурил учебник неевклидовой алгебры?
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27.05.2021 12:03 Ответить
дурик я же тебе не хамил.
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27.05.2021 13:15 Ответить
Так и я не хамил (вроде).
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27.05.2021 14:23 Ответить
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
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27.05.2021 12:35 Ответить
 
 