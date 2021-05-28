Правительство Германии не поддержало идею о предоставлении Украине оборонительного вооружения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружения, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт, реагируя на заявление сопредседателя партии Зеленых Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву по крайней мере оборонительного оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, относительно Украины, не даем разрешений для (экспорта. - Ред.) боевого оружия", - сказал Зайберт. По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет. Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.
Между тем представитель немецкого МИД отметил, что ему неизвестно об актуальных запросы от Украины о предоставлении оружия.
В начале этой недели Роберт Габек во время визита в Киев заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.
Слова политика вызвали резкую критику как в рядах партии Зеленых, так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии Зеленых дистанцировались от слов сопредседателя партии.
Однако Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. В интервью медиакомпании Deutschlandfunk 26 апреля он отметил: "Украина здесь борется не только за себя, а Украина также защищает безопасность Европы". По его словам, если Украина "упадет", то это станет "приглашением для России" к эскалации и другим конфликтам. Габек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что Зеленые имеют "длительную традицию помощи Украине".
Габек, который совершил визит на линию разграничения в Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживания взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации. По словам Габека, он сознательно говорил о "оборонительные" вооружениях для Украины, хотя ему и понятно, что такое оружие может быть использовано в других целях.
В настоящее время Зеленые лидируют в рейтингах немецких партий. Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшие выходные, то эта партия получила бы 26% поддержки, говорят социологи. Выборы в Бундестаг должны состояться 26 сентября.
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и то только с своей собакой по имени "Му-му"
Ми це зробили !
- воно вилікувалося й почало розмовляти !!! Алілуя !
Елена Голиц - новичок-нульовка на форуме ("Меня читают 0", Я читаю 0"), Эверест Эниси - нульовка. Я всегда смотрю кому отвечаю. Кремлеботы, как и обычно, влазят на форум и "создают" - "общественное мнение". Жаль, что Цензор до сих пор не создал блокировку VPN и прокси.
Колишній канцлер Німеччини справжній бовдур (нерозбірливо - ред.) очолює там газогінний проект, яким постачається газ. Німеччина повністю контролюється Росією, бо отримуватиме 70 відсотків енергоносіїв із Росії», - додав Трамп.
Саме фріци є прокси-посередниками у норманській четвірці, тобто в ній на одному боці Україна, на іншому фріци, кацапи та вічні сvчки хрансузи.
ты не убийца,ты мудак обосранный в детстве в питерской подворотне местными бандюками...и будет прав...
_Иди на! мразь.
что Меркель - кремлевская подстилка.
Если бы после введения лайтовых санкций было не одобрение, а
волна негодования из-за их беззубости, санкции были немного сильней. Как
говориться с паршивой фрау хоть шерсти клок
А якщо чесно казати, так, як воно є, то в чому реально була підтримка України з боку Німеччини всі ці роки?
Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади... А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...
А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...
Так що не потрібно аж так брехати,пан Зайберт.
Нині Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчими вихідними, то ця партія отримала б 26% підтримки, кажуть соціологи. Джерело: https://censor.net/ua/n3267719
Тому 26 по опитуванням це велике зростання,правда опитування це одне, а реальні результати трішечки інше,вони можуть і відрізнятись.
Але навіть 25-26 відсотків недостатньо, для формування уряду потрібно 50 відсотків депутатів Бундестагу + 1 голос, тому зеленим потрібно вступати з кимось в коаліцію.З лівими? Тут великі проблеми. СДПН, наприклад, чітко прорашистська партія...
Кого це дивує
Німчаки бояться попалити свою торгівлю з Кремлем - багато сировини закуповують там.
Як це вони будуть давати зброю Київу для боротьби проти свого торгівельного партнера ?
Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.Джерело: https://censor.net/ua/n3267719