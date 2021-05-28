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Правительство Германии не поддержало идею о предоставлении Украине оборонительного вооружения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Правительство Германии не поддержало идею о предоставлении Украине оборонительного вооружения

Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружения, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт, реагируя на заявление сопредседателя партии Зеленых Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву по крайней мере оборонительного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, относительно Украины, не даем разрешений для (экспорта. - Ред.) боевого оружия", - сказал Зайберт. По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет. Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Между тем представитель немецкого МИД отметил, что ему неизвестно об актуальных запросы от Украины о предоставлении оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

В начале этой недели Роберт Габек во время визита в Киев заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Слова политика вызвали резкую критику как в рядах партии Зеленых, так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии Зеленых дистанцировались от слов сопредседателя партии.

Однако Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. В интервью медиакомпании Deutschlandfunk 26 апреля он отметил: "Украина здесь борется не только за себя, а Украина также защищает безопасность Европы". По его словам, если Украина "упадет", то это станет "приглашением для России" к эскалации и другим конфликтам. Габек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что Зеленые имеют "длительную традицию помощи Украине".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Габек, который совершил визит на линию разграничения в Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживания взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации. По словам Габека, он сознательно говорил о "оборонительные" вооружениях для Украины, хотя ему и понятно, что такое оружие может быть использовано в других целях.

В настоящее время Зеленые лидируют в рейтингах немецких партий. Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшие выходные, то эта партия получила бы 26% поддержки, говорят социологи. Выборы в Бундестаг должны состояться 26 сентября.

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Топ комментарии
+59
Тут очень сильное кацапское лобби. Покупают не только партии, но и журнашлюх, которые создают "правильный" информационный фон.
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27.05.2021 01:23
+37
Работают. При чем работают тоже кацапы. На ведущих сайтах новостей на форумах очень легко вычислить козлиное рыло. Основная методичка-это хватит быть колонией США, с раисси надо снимать санкции и тп.
Я очень надеюсь, что на выборах шредеровское СПД канет в небытие. Но на то, что что-то существенно поменяется во внешней политике по отношению к Украине не особо надеюсь. Самая большая надежда, что зелёные как-то заблокируют СП2.
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27.05.2021 01:42
+26
Кто бы сомневался.Германия это те твари из за которых идёт война.Это те твари которые готовили войска рашки перед нападением.Эти твари с 14 года заняли позицию дурачка .Фашики как бы так и остались !
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27.05.2021 01:15
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ну вот кто и какого чёрта поудалял комменты выше Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 7191
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27.05.2021 07:56 Ответить
Рюсскае быдло Импантенты с детства,вечно уродов рожают типа маршал Жюков говорил...бабы еще говна нарожають... Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 8416
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27.05.2021 06:28 Ответить
Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 589 Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 3250Шариков,фассс((()))
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27.05.2021 06:30 Ответить
ну и к чему это? Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 1265
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27.05.2021 06:53 Ответить
А он только пишет, читать не умеет. Никогда никому не отвечает.
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27.05.2021 07:42 Ответить
да.... похоже что он только разговаривает...
и то только с своей собакой по имени "Му-му" Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 1345
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27.05.2021 07:52 Ответить
Крысы Мавзолейные вам пора на звездоход Путлера Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 6824ну типа 28 махов в минуту Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 6824
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27.05.2021 08:21 Ответить
О !!!
Ми це зробили !
- воно вилікувалося й почало розмовляти !!! Алілуя !
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27.05.2021 08:43 Ответить
Senator S 01a656ec не обращайте внимания на кацапотролей:

Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 2483 Елена Голиц - новичок-нульовка на форуме ("Меня читают 0", Я читаю 0"), Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 6516 Эверест Эниси - нульовка. Я всегда смотрю кому отвечаю. Кремлеботы, как и обычно, влазят на форум и "создают" Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 75 - "общественное мнение". Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 7418 Жаль, что Цензор до сих пор не создал блокировку VPN и прокси. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4534
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27.05.2021 14:22 Ответить
«Ми захищаємо Німеччину від Росії, а вона платить туди мільярди за газ.
Колишній канцлер Німеччини справжній бовдур (нерозбірливо - ред.) очолює там газогінний проект, яким постачається газ. Німеччина повністю контролюється Росією, бо отримуватиме 70 відсотків енергоносіїв із Росії», - додав Трамп.
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27.05.2021 06:39 Ответить
А от немцев никто ничего не ждет и никаких иллюзий не питает
Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 6136
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27.05.2021 06:39 Ответить
Кто же ворюгам будет давать оружие? Это первое. Второе. История. Третье. До тех пор, пока Кулеба не понимает, почему Украину не приглашают даже на саммит НАТО, кина не будет. Оружия тоже(см. п1).
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27.05.2021 06:49 Ответить
фріци і кацапи це союзники. фріци дають кацапам гроші на які ведуться війни. саме за часів фрау-гітлер кацапи здійснили три великі військові кампанії в Україні, Грузії та Сирії. саме фріци увесь час війни відмовляють Україні в військовій підтримці.
Саме фріци є прокси-посередниками у норманській четвірці, тобто в ній на одному боці Україна, на іншому фріци, кацапи та вічні сvчки хрансузи.
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27.05.2021 06:51 Ответить
Меркель ето мерзкая тварь помню как она отказалась будучи в Киеве почтить память о людях которые погибли во времена голодомору
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27.05.2021 07:10 Ответить
Этой мрази есть что скрывать - В результате принятых поправок в действующее немецкое законодательство доступ к досье западногерманских политиков был оставлен только для исследователей, изучающих работу Штази. Сведения, которое могли оказаться в их распоряжении, не подлежали огласке. Правительство Германии на поддерживает идею сопредседателя Зеленых Габека о помощи Украине вооружением - Цензор.НЕТ 9798
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27.05.2021 07:22 Ответить
Кто еще сомневается в пророссийской политике Анжелки Меркель?
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27.05.2021 07:19 Ответить
А толку? Он Джавеліни вже пилюкою припали на складах, ні один не вистрілив.
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27.05.2021 07:47 Ответить
Толку? А ничего, что рашкотанки из-за них очкуют переть теперь на нас?
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27.05.2021 09:58 Ответить
вже сім років агентеса КГБ - подруга Путлера Ангела водить Україну і її владу, за носа і всіляко підтримує свого бувшого "патрона", в надії, що він забазпечить їй безбідну старість як і Шредеру. Фашист, як був, так і залишиться фашистом.
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27.05.2021 08:09 Ответить
Вечно озабоченная уродка комсомолка меркельша только разжигала аппетиты мацквы своим бездействием и озабоченностью И по сути сотрудничала с пуйлом все это время что и доказывают последние события с тем северным потоком и вооружением, немчура оказалась самой продажной Западной страной немного опережая францию и италию.
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27.05.2021 08:12 Ответить
Немецкое бабло и благополучие побеждает разум.Ползучий террор с улуса всё больше захватывает Запад.А Западяне надеются задобрить Злодея.Наивные..Только кувалда в лоб..
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27.05.2021 08:12 Ответить
когда кацапня вновь будет трахать 2 миллиона немок - Украина тоже будет выражать озабоченность......
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27.05.2021 08:19 Ответить
Кого по-твоему путлеровцы погонят в первых рядах завоёвывать Европу? Поразмысли.
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27.05.2021 09:49 Ответить
ОПГ Гавнера, кого они еще могут послать. Не боширова же с петровым.
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27.05.2021 09:59 Ответить
Плохо подумал. Ещё думай. Листай учебник по истории.
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27.05.2021 11:27 Ответить
Джо Байден перехитрил и РАБссию и фрау Риббентроп,старина Джо зна шо робе с быдлом Мавзолейным... Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 7161Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1581
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27.05.2021 08:23 Ответить
Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 2873 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 288прощай немытая РАБссия,страна баранов и РАБов...
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27.05.2021 08:25 Ответить
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Святой Бидон, спаситель СА-2 с его свинейшеством Порохрякером, сбитым тортом. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 5950
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27.05.2021 08:39 Ответить
Ну вам же был плох Порошенко, с которым у Байдена было все на мази, теперь пожинайте.
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27.05.2021 11:19 Ответить
15 июня на встрече в Женеве Джо Байден скажет Путлеру...
ты не убийца,ты мудак обосранный в детстве в питерской подворотне местными бандюками...и будет прав...
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27.05.2021 08:32 Ответить
Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4779Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 8651 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4764депил по полному тарифу
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27.05.2021 08:37 Ответить
Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 8352Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1626 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1039 Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1039
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27.05.2021 08:38 Ответить
Як,як? Тим що цей підерський курдуплик насправді педофіл та більше по неповнолітнім хлопчикам, якого ледь заставили оженитися задля продовження кар'єри в КДБ.
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27.05.2021 11:39 Ответить
Нацистська логіка чинного уряду полягає у позиції, яка забороняє допомогу жертві нападу
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27.05.2021 08:48 Ответить
Германці-Дай Україні зброю,а раптом вона почне захищать свою землю не тільки від к..цапів.(а це боляче ми памятаєм).
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27.05.2021 08:56 Ответить
Ще питання "по поводу глубокой озабоченности" давнючий договір о дружбе и т. д. вони розірвали між собою чи то просто перерва була на чотирі роки?
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27.05.2021 08:58 Ответить
Правительство хермании - мразь, это понятно. Подельники людоедов! Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4477
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27.05.2021 09:12 Ответить
фюрер Меркель готовит себе местечко в газпроме на смену Шредеру
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27.05.2021 09:21 Ответить
Да, да, помнится, пилоты МН-17 мирно договорились и с ростовским диспетчером и с российскими ПВОшниками... Главное потом вовремя обеспокоенность выразить и всех делов...
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27.05.2021 09:21 Ответить
"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, относительно Украины, не даем разрешений для (экспорта. - Ред.) боевого оружия", - сказал Зайберт. По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет. Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства..."
_Иди на! мразь. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 6350
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27.05.2021 09:26 Ответить
Только ЯО обеспечит Украине безопасность....и пошли они все на...и США и раша и ЕС с Китаем...
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27.05.2021 10:16 Ответить
А комуняцкий Китай тут вообще-то не в тему, он, кстати, никогда даже слова не сказал в поддержку Украины. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 9139 Еще можно отметить, что никто не одобрит создание еще одной ядерной державы на границе с Европой без их согласия - еще и санкции втулят, как Ираку. Сначала Украина им должна многократно напоминать Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 1890 , что, мол, если вы не хотите нам помогать сохранить наше государство - то мы вынуждены создавать ЯО для самозащиты и начнем создавать его в такие то сроки. Этот месседж долежн быть на слуху у мировых СМИ, что должно заставить их защевелится. Ведь, к примеру, в США многие люди даже не слышали о том, что в Украине РФия ведет войну, американские СМИ это мало освещают. Только после этих многократных напоминаний (о вынужденном создании ЯО для самозащиты), можно говорить о реальном создании ЯО. Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 7513
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27.05.2021 14:40 Ответить
я это и имел ввиду, публику надо подготовить, иного выхода нет....но для этого стране нужен Лидер....а его пока нет
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27.05.2021 14:52 Ответить
Германские "пацифисты" - они такие. Лучше помогать рашке, покупая их газ
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27.05.2021 10:19 Ответить
Соскучились видно немцы по вонючим портянкам группы савецких оккупационных войск.
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27.05.2021 10:25 Ответить
бабки!!! а у ботаксного педофильного Шныря их хватает в то время как 40% одичалых мокш ходят срать в лес, но Стадо не мычит, так что шизофренику вове можно играть в войнушки и задрачивать весь цивилизованный мир!!!!
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27.05.2021 10:44 Ответить
А всё потому что большинство стесняется открыто говорить,
что Меркель - кремлевская подстилка.

Если бы после введения лайтовых санкций было не одобрение, а
волна негодования из-за их беззубости, санкции были немного сильней. Как
говориться с паршивой фрау хоть шерсти клок
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27.05.2021 11:33 Ответить
"Він також вказав на підтримку України з боку німецького уряду та на необхідність вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом."

А якщо чесно казати, так, як воно є, то в чому реально була підтримка України з боку Німеччини всі ці роки?

Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади... А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...

А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...

Так що не потрібно аж так брехати,пан Зайберт.
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27.05.2021 11:35 Ответить
Mora Zfayfer, скажіть, а це правда?
Нині Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчими вихідними, то ця партія отримала б 26% підтримки, кажуть соціологи. Джерело: https://censor.net/ua/n3267719
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27.05.2021 23:05 Ответить
Правда, після попередніх у зелених є 9 відсотків мандатів.
Тому 26 по опитуванням це велике зростання,правда опитування це одне, а реальні результати трішечки інше,вони можуть і відрізнятись.

Але навіть 25-26 відсотків недостатньо, для формування уряду потрібно 50 відсотків депутатів Бундестагу + 1 голос, тому зеленим потрібно вступати з кимось в коаліцію.З лівими? Тут великі проблеми. СДПН, наприклад, чітко прорашистська партія...
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28.05.2021 09:38 Ответить
И среди зеленых встречаются нормальные люди
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27.05.2021 12:15 Ответить
Они хотят торговать российским газом, поэтому боятся злить Путлера со товарищи. Бизнесмены,однако...
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27.05.2021 12:23 Ответить
Ну ничего удивительного, рано или поздно вопрос снятия санкций решится положительно, потому что в мировой политике каждый сам за себя.
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27.05.2021 13:02 Ответить
А в чем новость? Раньше они давали вооружение?
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27.05.2021 14:00 Ответить
Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружения, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт Источник: https://censor.net/ru/n3267719

Кого це дивує Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 3730
Німчаки бояться попалити свою торгівлю з Кремлем - багато сировини закуповують там.
Як це вони будуть давати зброю Київу для боротьби проти свого торгівельного партнера ? Уряд Німеччини не підтримує ідею співголови Зелених Габека про допомогу Україні озброєнням - Цензор.НЕТ 4211
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27.05.2021 21:54 Ответить
Головне у цій новині ось це і саме це наша проблема. Хоча, звісно, можна у всьому продовжувати звинувачувати Германію, рашку та інших.
Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.Джерело: https://censor.net/ua/n3267719
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28.05.2021 00:36 Ответить
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