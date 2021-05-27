Антисемитизм в США на подъеме, но мы полны решимости положить этому конец, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Проявления антисемитизма почти неизбежно приводят к вспышке ненависти по отношению к другим национальным группам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью израильскому телевидению заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Правда в том, что антисемитизм в течение последних нескольких лет - на подъеме в Соединенных Штатах и во всем мире. И мы знаем из истории... Когда видим, как вспыхивает антисемитизм, за этим почти неизбежно следует ненависть, направленная к другим группам. И мы наблюдаем это сейчас в США - например, ненависть к американцам азиатского происхождения", - цитирует слова Блинкена Госдепартамент США.
По его словам, если этому явлению позволить "гноиться, расти, безнаказанно развиваться", возникнет "пожар, от которого пострадает множество людей".
"Мы полны решимости разобраться с этим и положить этому конец", - подчеркнул глава Госдепа, отметив, что к проявлениям антисемитизма как в США, так и где-либо в мире следует относиться серьезно и бороться с ними.
Как сообщалось, в минувшие выходные в Нью-Йорке было зафиксировано несколько проявлений антисемитизма. Полиция города заявила, в частности, что трое мужчин допустили антисемитские комментарии в отношении четырех евреев возле синагоги в Бруклине, и ударили ногами по двери культового учреждения.
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен публично осудили эти инциденты.
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Академічний тлумачний словник (1970-1980). Відповідно антисемітизмом є принципове не запозичення слів та висловів, створених за зразком будь-якої семітичної мови. Хто проти цього - той проти української мови та відповідно України та українців.
В политике семитов нет, во власти нет, в бизнесе тоже.
Как и у нас, везде одни украинцы.
Янки умные, потому за 250 лет, в этой многонациональной стране не было ни одного Президента из евреев. Но был Госсекретарь Кисенджер, который является автором идеи оказать помощь Китаю, чтобы оторвать его от СССР. Ну и что получили в итоге? Тупой Кисенджер смог подумать лишь на один ход вперед, а нормальный Госсекретарь обязан думать минимум на пять ходов вперёд. Теперь для США Китай огромная головная боль и граждане США вспомнили, КОМУ они обязаны этим головняком.
Мне понравился ваш намёк на чисто украинскую власть в Украине - меня уже трясти начинает, когда вижу лица топ-чиновников.
Трамп свою доньку навіть за єврея віддав, вона прийняла іудаїзм та очолила світову жіночу секту Хабад. Іванка товаришує з дружинами російських олігархів-хабадників. Навіть всемогутній Хабад не допоміг Трампу залишитись на другий термін.
У меня есть железобетонный аргумент ЗА мою версию. США - самая развитая экономика мира, с одним из самых высоких уровней жизни населения, с самым большим ВВП в мире.
Украиной, уже семь лет руководят евреи. Жизнь, по сравнению с временем правления Януковича, стала гораздо хуже, а население всё беднее и беднее. В стране растет количество евреев в управляющих государственных структурах, а жизнь становится всё хуже и хуже. Евреи не могут нажраться, например, гендиректор государственной "Укр пошты", еврей, выписывает себе по 2 млн гривен зарплаты в месяц, а почтальонам не более 8 тысяч гривен в месяц - это полнейший беспредел и Геноцид коренного населения страны.
Да, по Трампу согласен, тут он сам себя подставил по полной.
Ну і на обличчі зафіксовано походження.
- Изя! Ви хто по национальности?
- А шо случилось?
А кто, в 1918-м сжигал в доменных печах Приазовья, по 50 украинских националистов сразу?
А кто сжигал, в 1918-м году, украинских патриотов в котлах крейсера "Алмаз"?
А кто организатор Голодомора 1932-1933-го годов в Украине?
А кто до сих пор не признал Голодомор?
А кто сейчас, через распродажу национального достояния, устраивает очередной Геноцид украинской нации?
В 1915-м, турки устроили армянские погромы потому, что во время войны армяне контролировали до 80% всей торговли.
В 1989-м, узбеки начали уничтожать турок-месхетинцев, потому что те оседлали финансовые потоки в республике, и эксплуатировали местное население.
В 2020-м в США, начались беспорядки потому, что уже много лет зрело недовольство пренебрежительным отношением белокожих полицейских, к чернокожим гражданам страны.