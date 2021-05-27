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Новости За рубежом
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Антисемитизм в США на подъеме, но мы полны решимости положить этому конец, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Антисемитизм в США на подъеме, но мы полны решимости положить этому конец, - Блинкен

Проявления антисемитизма почти неизбежно приводят к вспышке ненависти по отношению к другим национальным группам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью израильскому телевидению заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Правда в том, что антисемитизм в течение последних нескольких лет - на подъеме в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. И мы знаем из истории... Когда видим, как вспыхивает антисемитизм, за этим почти неизбежно следует ненависть, направленная к другим группам. И мы наблюдаем это сейчас в США - например, ненависть к американцам азиатского происхождения", - цитирует слова Блинкена Госдепартамент США.

По его словам, если этому явлению позволить "гноиться, расти, безнаказанно развиваться", возникнет "пожар, от которого пострадает множество людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

"Мы полны решимости разобраться с этим и положить этому конец", - подчеркнул глава Госдепа, отметив, что к проявлениям антисемитизма как в США, так и где-либо в мире следует относиться серьезно и бороться с ними.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Нью-Йорке было зафиксировано несколько проявлений антисемитизма. Полиция города заявила, в частности, что трое мужчин допустили антисемитские комментарии в отношении четырех евреев возле синагоги в Бруклине, и ударили ногами по двери культового учреждения.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен публично осудили эти инциденты.
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Топ комментарии
+17
дыма без огня не бывает.... раз антисемитизм растет - значит семиты совсем берегов не видят
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27.05.2021 07:51
+12
Даже если где-то в экваториальной Руанде, племя Бхутто мачетами порубает в капусту племя Тутси, то в итоге пострадавшими окажутся евреи. Потому, как геноцид индейцев, армян, украинцев, негров, и пр. быть не может, а евреев - может. Вот где собака порылась... (с)
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27.05.2021 08:21
+12
в мире нет большой проблемы как поплакать за евреев бедные евреи простите нас что мы вас ненавидим за то что вы- мрази подонки воры международного масштаба творцы пороков и гадостей основатели ереси изобретатели плодовых отклонений пороков и мерзостей- что вы переплюнули по части жесткости к животным всех насильников животного мира ваше кошерность что то сродни фашистко национал социалистических методов построения новой Расы что ваше государство все больше и больше становиться похожим на ФЛАКОН- немножко из России Рейха КНДР Китая вместе взятых. простите нас евреи что не уболтали Бога не освобождать вас в свое время от оков Рабства в Египте..
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27.05.2021 09:28
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Кожен народ повинен жити на своїй території, всебе вдома , і тоді конфліктів таких не буде.
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27.05.2021 09:03 Ответить
Піздно. Глобалізм буяє ...
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27.05.2021 10:43 Ответить
А так как Израиль для них, Земля Обетованная, что однозначно трактуется, как пришедшие в эти земли, а не зародившиеся там, то возвращаться евреям надо в Египет, где, среди других наций они и зародились.
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27.05.2021 10:52 Ответить
СЕМІТИ́ЗМ, у, чол. Слово або вислів, створені за зразком будь-якої семітичної мови або запозичені з неї. - Словник української мови
Академічний тлумачний словник (1970-1980). Відповідно антисемітизмом є принципове не запозичення слів та висловів, створених за зразком будь-якої семітичної мови. Хто проти цього - той проти української мови та відповідно України та українців.
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27.05.2021 09:09 Ответить
Откуда антисемитизм в США?
В политике семитов нет, во власти нет, в бизнесе тоже.
Как и у нас, везде одни украинцы.
Антисемітизм у США на підйомі, але ми сповнені рішучості покласти цьому край, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5273
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27.05.2021 09:21 Ответить
Самое сильное лобби. На втором месте армянское.
Янки умные, потому за 250 лет, в этой многонациональной стране не было ни одного Президента из евреев. Но был Госсекретарь Кисенджер, который является автором идеи оказать помощь Китаю, чтобы оторвать его от СССР. Ну и что получили в итоге? Тупой Кисенджер смог подумать лишь на один ход вперед, а нормальный Госсекретарь обязан думать минимум на пять ходов вперёд. Теперь для США Китай огромная головная боль и граждане США вспомнили, КОМУ они обязаны этим головняком.

Мне понравился ваш намёк на чисто украинскую власть в Украине - меня уже трясти начинает, когда вижу лица топ-чиновников.
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27.05.2021 10:57 Ответить
Не вірю, що в Америці є антисемітизм та його прояви. Це сама толерантна країна, яка подає приклад демократії та прав людини всьому світу. Расизм та антисемітизм квітне на расєї, саме кацапи дуже стурбовані тим, що у Парижі багато арабів та чорношкірих, чомусь цим фактом більше всього не задоволені ті, хто ніколи у своєму житті навіть не був у цьому Парижі. Ну, а ненависть до євреїв на расєї взагалі возведена у культ. Недарма євреї звідти тікають далі ніж бачать.
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27.05.2021 09:42 Ответить
А вы просто посмотрите, что за 250 лет, ни одного Президента из евреев. даже чернокожий был. А Трамп, пославший свою дочь и зятя открыть посольство в Иерусалиме, пролетел на выборах... Думаете случайность или совпадение?
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27.05.2021 10:59 Ответить
Майже у всіх президентів було єврейське коріння, треба лише добре пошукати. Як то кажуть: ми всі трошки євреї, просто не всі у цьому зізнались. Антисемітизм у США на підйомі, але ми сповнені рішучості покласти цьому край, - Блінкен - Цензор.НЕТ 933

Трамп свою доньку навіть за єврея віддав, вона прийняла іудаїзм та очолила світову жіночу секту Хабад. Іванка товаришує з дружинами російських олігархів-хабадників. Навіть всемогутній Хабад не допоміг Трампу залишитись на другий термін.
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27.05.2021 12:07 Ответить
Это так евреи выдумывают.
У меня есть железобетонный аргумент ЗА мою версию. США - самая развитая экономика мира, с одним из самых высоких уровней жизни населения, с самым большим ВВП в мире.

Украиной, уже семь лет руководят евреи. Жизнь, по сравнению с временем правления Януковича, стала гораздо хуже, а население всё беднее и беднее. В стране растет количество евреев в управляющих государственных структурах, а жизнь становится всё хуже и хуже. Евреи не могут нажраться, например, гендиректор государственной "Укр пошты", еврей, выписывает себе по 2 млн гривен зарплаты в месяц, а почтальонам не более 8 тысяч гривен в месяц - это полнейший беспредел и Геноцид коренного населения страны.

Да, по Трампу согласен, тут он сам себя подставил по полной.
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27.05.2021 12:23 Ответить
Олень времен януковича пролистай интернет,все прогрессивные улучшения в бинес-культурном направлении были после двух майданов.Но потом старая комун.срать-рать на выборах всех зазывала в счастлывую мусорную кучу.
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27.05.2021 15:34 Ответить
причина тому проста. про неї знають в штатах, в європі.і те що ті ж сша роками годували одних, закриваючи очі на їх діяльність, терор та насилля.згадаймо як трамп стелив, а тепер бачите воно виплюснулося! перестаньте годувати причину, дайте по рукам злодіям і окупантам,і тоді вас *********. бо нині вони вважають себе понад законом, правом і історією, і те що саме хвіст(вони) виляють собакою(вами)
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27.05.2021 09:47 Ответить
Ідіот
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27.05.2021 10:12 Ответить
Трамп ??
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27.05.2021 10:44 Ответить
арабы - тоже семиты. если он этот антисемитизм имел в виду, то я американцев понимаю.
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27.05.2021 09:53 Ответить
что самое главное еврей-блинкин будет бороться со всеми неугодными кто не по мошиаху(антихристу) живет
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27.05.2021 10:29 Ответить
цікаво , а хто любить євреїв? мені здається шо самі євреї не ******* євреїв
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27.05.2021 10:29 Ответить
в Израиле так точто
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27.05.2021 10:35 Ответить
"Не думай, что ты самый умный. Здесь все евреи...(Плакат в аэропорту Бен Гурион)"
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27.05.2021 10:51 Ответить
Антисемітизм у США на підйомі, але ми сповнені рішучості покласти цьому край, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5796таки да
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27.05.2021 10:59 Ответить
Десь я читала, що Сара Натаньяху в 2018 чи 2019 році лікувала нерви в німецькій псих.клініці, спонсорнув цеє Дубілет , за що отримав пачпорт Ізраїля.
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27.05.2021 10:31 Ответить
Радник Баканова, колишній працівник Привату.
Ну і на обличчі зафіксовано походження.
Антисемітизм у США на підйомі, але ми сповнені рішучості покласти цьому край, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2367
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27.05.2021 10:32 Ответить
А по паспорту?
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27.05.2021 11:01 Ответить
шо, апять ?
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27.05.2021 10:31 Ответить
... что скоро - опять холокост?, с чего бы это - они ведь ничего такого не делали.
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27.05.2021 10:46 Ответить
Згадалось:
- Изя! Ви хто по национальности?

- А шо случилось?
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27.05.2021 11:00 Ответить
А кто изобрел боевой отравляющий газ?
А кто, в 1918-м сжигал в доменных печах Приазовья, по 50 украинских националистов сразу?
А кто сжигал, в 1918-м году, украинских патриотов в котлах крейсера "Алмаз"?
А кто организатор Голодомора 1932-1933-го годов в Украине?
А кто до сих пор не признал Голодомор?
А кто сейчас, через распродажу национального достояния, устраивает очередной Геноцид украинской нации?
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27.05.2021 11:05 Ответить
Антисемітизм у США на підйомі, але ми сповнені рішучості покласти цьому край, - Блінкен - Цензор.НЕТ 475
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27.05.2021 11:05 Ответить
Специфика украинского антисемитизма.Евреи -на 1, 0,5, 0,1-гневно разоблачают и осуждают еврея же Зеленского по всем вопросам. За исключением Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично".По этому вопросу к Зеленскому претензий нет.
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27.05.2021 11:48 Ответить
Не о продаже, а распродаже украинского национального достояния евреям. Зеленский так же подписал закон о разрешении иметь двойное гражданство - украинское и еврейское, чтобы наворовав тут, можно было скрыться потом в Израиле, как Табачник, Ставицкий и иже с ними.
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27.05.2021 12:41 Ответить
Новый год - новые "угнетенные". Азиаты не взлетели, значит будут опять евреи отбывать.
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27.05.2021 12:25 Ответить
Во главе угла несправедливое разделение финансов.
В 1915-м, турки устроили армянские погромы потому, что во время войны армяне контролировали до 80% всей торговли.
В 1989-м, узбеки начали уничтожать турок-месхетинцев, потому что те оседлали финансовые потоки в республике, и эксплуатировали местное население.
В 2020-м в США, начались беспорядки потому, что уже много лет зрело недовольство пренебрежительным отношением белокожих полицейских, к чернокожим гражданам страны.
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27.05.2021 12:50 Ответить
ТАК ПРОСТО ДАЖЕ КОШКИ НЕ РОЖДАЮТСЯ !!!
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27.05.2021 15:00 Ответить
У нас тоже они, бедные, страдают, кричат, призывают всех приструнить, а Трюдо не поддаётся.
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28.05.2021 01:12 Ответить
У «вас» - це де? В Усаруйську?
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28.05.2021 11:03 Ответить
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