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Враг за сутки 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, применяя снайперское оружие, 120-и 82-мм минометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 9 раз срывал

за прошедшие сутки, 26 мая, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

У поселка Пески российские наемники применили минометы 82-го калибра. Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Водяного оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи поселка Пивденне оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитник Украины ранен на Донбассе, с начала суток - 5 нарушений режима прекращения огня, - ООС

"По состоянию на 7:00 утра 27 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Враг за сутки 9 раз срывал тишину на Донбассе, применяя снайперское оружие, 120-и 82-мм минометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Надеюсь, что потерь действительно(!) нет.......
P.S. настораживает «формулировка «боевых потерь нет»(с)».......
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27.05.2021 08:40 Ответить
Новый тренд, пожары в блиндажах.
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27.05.2021 09:56 Ответить
пока украинскую землю топчета сапог оккупанта, тишина у врагов может быть лишь в гробу
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27.05.2021 08:47 Ответить
Президент сказав, що снайперський вогонь в минулому, значить в минулому! То хтось камінцями кидається)
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27.05.2021 11:33 Ответить
 
 