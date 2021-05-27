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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели

3 509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"27 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 402 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 02 летальных случаев - 183;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 02 выздоровели - 16 867 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 05 методом ПЦР - 29 280 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 05 методом ИФА - 12 440 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 05 экспресс-тестами - 25 844 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 заболели - 2 193 367 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 выздоровели - 2 006 918 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 летальных случаев - 50 067;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 14
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Топ комментарии
+1
Так ми вже нарешті майстри спорту по боротьбі з коронавірусом міжнародного класу чи ще ні!
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27.05.2021 08:23
+1
Майстер у нас один неповторний. Не примазуйся до слави найвеличнішого.
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27.05.2021 08:48
+1
- не знаешь?
Вы все это время в погребе сидели при свечке и без Гугла? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6316
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27.05.2021 09:35
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Правила форума Совет форумчан
Так ми вже нарешті майстри спорту по боротьбі з коронавірусом міжнародного класу чи ще ні!
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27.05.2021 08:23 Ответить
Майстер у нас один неповторний. Не примазуйся до слави найвеличнішого.
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27.05.2021 08:48 Ответить
хочу обратить внимание на то. что смерть от КОВИДа очень мучительная (осознанное удушье на протяжении суток) .
То не гуманние ли будет сразу. без предупреждения в воздух.

пристреливать "безмасочников" сразу на улице? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8268
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27.05.2021 09:01 Ответить
А как маски от Ковида помогают?
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27.05.2021 09:16 Ответить
Той хто чхає або кашляє не так розбризкує свої соплі та слину.
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27.05.2021 09:32 Ответить
от коли йому на лабі поставлять штамп "ЗДОРОВИЙ" то нехай ходить хоч без трусів...
але - НІ. Нехай у трусах, бо жінки повмирають від сміху... Нехай стягує все, окрім трусів В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 796
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27.05.2021 13:40 Ответить
- не знаешь?
Вы все это время в погребе сидели при свечке и без Гугла? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6316
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27.05.2021 09:35 Ответить
Ага, як і шведи, техасці і жителі Флориди
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27.05.2021 13:20 Ответить
Воно, безмасочне, сподівається що зможе стрельнути?
Та воно налюрає в штани як тільки побачить дубельтівку або гром гримне, чи собака гавкне В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6717 ,
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27.05.2021 13:35 Ответить
Знову зменшилась кількість тестів на добу
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27.05.2021 10:03 Ответить
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
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27.05.2021 12:32 Ответить
 
 