В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели
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3 509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 мая 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"27 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 402 человека;
летальных случаев - 183;
выздоровели - 16 867 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 29 280 человек,
методом ИФА - 12 440 человек,
экспресс-тестами - 25 844 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 193 367 человек;
выздоровели - 2 006 918 человек;
летальных случаев - 50 067;
проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях", - рассказали в Минздраве.
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То не гуманние ли будет сразу. без предупреждения в воздух.
пристреливать "безмасочников" сразу на улице?
але - НІ. Нехай у трусах, бо жінки повмирають від сміху... Нехай стягує все, окрім трусів
Вы все это время в погребе сидели при свечке и без Гугла?
Та воно налюрає в штани як тільки побачить дубельтівку або гром гримне, чи собака гавкне ,
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.