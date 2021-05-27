РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13088 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
5 240 73
Байден (2385) оружие (9393) стрельба (3161) США (23197)

Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Президент США Джо Байден после стрельбы в Сан-Хосе (штат Калифорния), в результате которой погибли восемь человек, призвал Конгресс "положить конец эпидемии насилия с применением оружия" в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Достаточно. Я еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, включая подавляющее большинство владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии насилия с применением оружия в Америке", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

Президент США назвал стрельбу "ужасной трагедией".

"Мы все еще ожидаем многих подробностей этой последней массовой стрельбы, но есть некоторые вещи, которые мы знаем наверняка. Есть по крайней мере восемь семей, которые никогда больше не будут полными", - сказал Байден.

Он заявил, что флаги вновь будут приспущены в память о жертвах трагедии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не менее семи человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в США. Все жертвы, предположительно, были азиатами. ФОТО

Приказ американского лидера о приспущении флагов последовал за недавними массовыми расстрелами в Атланте (штат Джорджия), Индианаполисе (штат Индиана), Боулдере (штат Колорадо) и Рок-Хилле (Южная Каролина).

В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после стрельбы призвала Конгресс принять пару "законопроектов о предотвращении насилия с применением оружия".

"Кризис насилия с применением огнестрельного оружия причиняет непостижимые страдания и боль семьям и общинам по всей стране, ежегодно унося ошеломляющее число в 40 тыс. американских жизней. Бездействие - это не вариант, и демократы Палаты представителей не смягчатся до тех пор, пока (...) наши двухпартийные законопроекты о предотвращении насилия с применением оружия, не станут законом", - цитирует ее заявление издание The Hill.

В среду утром сотрудник транспортной компании, работающей на территории железнодорожного депо в Сан-Хосе, устроил стрельбу на железнодорожной станции. Погибли по меньшей мере восемь человек. Сам стрелок, предположительно, покончил с собой.

Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия 01
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия 02
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия 03
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия 04
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия 05
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия 06
Фото: reuters
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Ватники чудят в в Америке...помню в совдеповские времена выпускали специально много фильмов про индейцев , чтобы расшатать Америку изнутри, в ГДР снимали эти фильмы. а тогда и сейчас в колониях Московии в нищете живут якуты и др. народы имея на своих землях богатые природные ресурсы ,которые у них Московия вытягивает ,а отдаёт крохи.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:31
+11
А в США от автокатастроф гибнет еще больше людей- надо положить конец "эпидемии насилия" и запретить автомобили! Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия - Цензор.НЕТ 6972
показать весь комментарий
27.05.2021 08:32
+10
Святой Бидоний - заместо разоружения россии, разоружает американцев - надежда и опора верующих украинцев. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 4308
показать весь комментарий
27.05.2021 08:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прости, Джо.
Как я ошибался.
Теперь я за тебя. Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия - Цензор.НЕТ 3510
показать весь комментарий
27.05.2021 08:28 Ответить
Ватники чудят в в Америке...помню в совдеповские времена выпускали специально много фильмов про индейцев , чтобы расшатать Америку изнутри, в ГДР снимали эти фильмы. а тогда и сейчас в колониях Московии в нищете живут якуты и др. народы имея на своих землях богатые природные ресурсы ,которые у них Московия вытягивает ,а отдаёт крохи.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:31 Ответить
Да, в болотах московии ничего нет кроме болот , потому эти цуки натренировались грабить другие народы
показать весь комментарий
27.05.2021 08:35 Ответить
Напомню тему обсуждения:
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием
показать весь комментарий
27.05.2021 08:37 Ответить
А шо таке ? Агенту раши щось не подобается 😀😀😀
показать весь комментарий
27.05.2021 08:42 Ответить
"подобается"
Це ти на якій мові?
Коли хвилюєшся чи щось не подобається, переходиш на рідну?
показать весь комментарий
27.05.2021 08:45 Ответить
Моя рідна - одеська 😀😀😀
Так шо , не строй из себя фраера , троль
показать весь комментарий
27.05.2021 08:47 Ответить
Я тебя ещё не оскорблял?
А ведь могу...
Но не буду уподоблять ся. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 2209
показать весь комментарий
27.05.2021 08:54 Ответить
Оскорблял.

Решил обозвать меня кацапкой . Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 3317
показать весь комментарий
27.05.2021 08:59 Ответить
Где? Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 9203
Там, где ты сама лоханулась?
Так это твои проблемы. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 7828
показать весь комментарий
27.05.2021 09:05 Ответить
кацапка, а коли це для кацапки стало образою назвати її кацапкою?
показать весь комментарий
27.05.2021 09:18 Ответить
адескій рузгій?
показать весь комментарий
27.05.2021 09:17 Ответить
то це тому ти їздиш в Європу, а думав, що тільки уніази мити, хоча під цим приводом і їздиш.
показать весь комментарий
27.05.2021 09:19 Ответить
Про что бы тема ни была, а мы всё про парашу. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 8304
показать весь комментарий
27.05.2021 08:36 Ответить
Вы в шахматы играете? Так сейчас и видно что Московия чудит .то захват Сената то ,теперь эта агентура делает вылазки в других местах Америки. А в государствах ЕС сколько подобных групп, это если с центра будет команда Фас! одновременно по всему Миру то будет сами понимаете что....
показать весь комментарий
27.05.2021 09:21 Ответить
Удивительно,как сюда не пришили тезис о непогрешимости Сывочолого Гэтьмана Всей Вселенной
показать весь комментарий
27.05.2021 14:49 Ответить
А в США от автокатастроф гибнет еще больше людей- надо положить конец "эпидемии насилия" и запретить автомобили! Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия - Цензор.НЕТ 6972
показать весь комментарий
27.05.2021 08:32 Ответить
Сама жизнь вредна для здоровья.
Нужно её запретить. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 1073
показать весь комментарий
27.05.2021 08:35 Ответить
Не проще ли запретить смерть?
показать весь комментарий
27.05.2021 09:59 Ответить
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 5682
показать весь комментарий
27.05.2021 10:05 Ответить
Тогда, не будем запрещать. Пусть будет смерть. И реинкарнация. Харе Кришна!
показать весь комментарий
27.05.2021 10:09 Ответить
Запретить смерть - не реально.
Запретить жизнь - чего проще.
Печально, но факт. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 8786
показать весь комментарий
27.05.2021 10:16 Ответить
Тем более Харе Кришна.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:18 Ответить
Святой Бидоний - заместо разоружения россии, разоружает американцев - надежда и опора верующих украинцев. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 4308
показать весь комментарий
27.05.2021 08:44 Ответить
В Украине были добровольческие батальоны, разоружили батальоны- надежда и опора украинцев, власть посчитала что Украине достаточно в годы войны контрактной армии, которая за деньги,
показать весь комментарий
27.05.2021 09:27 Ответить
Ни о чем ))
Наоборот. Чем больше на руках оружия - тем меньше живых вооруженных олигофренов.
На днях было - там же. На одном из этих массшутингов цивильный чувак с болтовиком рем-700 под .308 ликвидировал придурка.
В СМИ почти не освещали.
Журнашлюхам такое неинтересно.
Правильно так - видишь ******** со стволом в общественном месте, где висит табличка "gun free" - убей его первым!
показать весь комментарий
27.05.2021 08:45 Ответить
у тебя ушки торчат изза поребрика)
показать весь комментарий
27.05.2021 08:50 Ответить
кацапа, це все, що ти змогло побачити, значить галімий у вас поребрик, будуйте вище.
показать весь комментарий
27.05.2021 09:21 Ответить
Довго думало?
показать весь комментарий
27.05.2021 09:39 Ответить
Моцкаль. Это у тебя пысок мокшанский из-за ника торчит.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:10 Ответить
Хоть бы раскладку сменил. псевдоукраинец.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:53 Ответить
Проходи дальше, ватник. Тут вотки не наливают
показать весь комментарий
27.05.2021 13:07 Ответить
Именно. То, сколько граждан самостоятельно защитило себя и близких не интересно. Это и есть терроризм - с помощью истерики сми раздувать кровавые инциденты для ограничения прав и свобод граждан.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:12 Ответить
Действительно, давно пора отменить и запретить организацию "ганфри зон" - они как магнитом притягивают маньяков, ищущих, где бы им поубивать с гарантией не получить ответку. Вот, к примеру, в Израиле школы совсем не "ганфри", и там такого не случается - не все маньяки ищут смерти такой быстой.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:45 Ответить
в Израиле все граждане имеют право на автоматическое оружие.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:49 Ответить
То понятно. Я именно про странную тягу некоторых к "ганфри зонам". Вот в Израиле даже в школах нет такого маразма.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:52 Ответить
Ганфри, это - приди сюда и убей нас, мы беззащитны. Можно поставить блокпост через 100 метров но это уже не страна а концлагерь. Единственно нормальная альтернатива это право граждан на владение и применение оружия для защиты себя и близких. Но этого боятся так как насилие в природе человека и кажется что если оружие будет у всех то будет его шквал. Но как практика показывает - нет.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:16 Ответить
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 5522
показать весь комментарий
27.05.2021 11:04 Ответить
Дійсно. Чому у Ізраілі такого нема ?
Мабуть тому що у них за парканом ворог, є об*єкт. А у США усе розмите і купа зброї на руках.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:15 Ответить
Так людей поубивал чувак который работал в охране и имел доступ к оружию.
При чем тут рядовые граждане? может изза таких как гитлер, вообще запретить государственные образования? пусть будет анархия? логики нет.
Есть оружие - власть считается с народом, нет оружия - власть крутит из народа веревки как на постсовке.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:49 Ответить
Часть умышленных (и не умышленных) убийств производится голыми руками. Возможно, следует запретить голые руки?..
показать весь комментарий
27.05.2021 09:02 Ответить
100% прав. Оружие и соответствующие законы и тд. это возможность граждан самостоятельно защищать себя от преступных посяганий. В том числе и от таковых от государства.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:02 Ответить
Левый Байден ,он случайно не комми , замаскированный . Ни что так не способствует мирному диалогу ,как пистолет в кобуре 😊 проверено на арабах 🙂
показать весь комментарий
27.05.2021 09:09 Ответить
Valery Greff У нас в школе , где я работаю ,два охранника с пистолетами , и с юмором у них плохо , руский не понимают 😊
показать весь комментарий
27.05.2021 09:11 Ответить
30 учителей с оружием, умеющие им пользоваться лучше чем 2 охранника. А ещё лучше 30+2. Вообще оно должно быть у всех кто ответственен, способен и желает его иметь.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:04 Ответить
дивні ті хоплофоби, ніби проблема в зброї, типа раз є зброя, тому вбивають, вбивають люди, бо у них вавка в голові, а тому, якщо захочуть вбити, то знайдуть будь-який спосіб і складінсть доступу до зброї їм анітрохи не зашкодить.
показать весь комментарий
27.05.2021 09:23 Ответить
фобы не соображают, чтобы понять, что преступник купит его и на чёрном рынке и убьёт кого захочет. А вот гражданин без оружия практически беззащитен, так как полиции которая приезжает за 30 секунд нету в природе.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:06 Ответить
А создать общество, в котором не хочется кого то убить - слабо?
показать весь комментарий
27.05.2021 09:24 Ответить
ну это лоботомию нужно людям делать или евгеникой заниматься. Чтобы люди не делали насилие нужно вывести новую породу людей, так как насилие в природе человека.
показать весь комментарий
27.05.2021 09:58 Ответить
мабуть це був сарказм ...
показать весь комментарий
27.05.2021 11:20 Ответить
Тобто нам не світить вже.... оружіє
показать весь комментарий
27.05.2021 09:29 Ответить
дед-бидон хочет взять под каблук американцев чтобы безнаказано чудить свое леватское творчество ибо пока у людей на руках стволы то к такому народу приходится прислушиваться
показать весь комментарий
27.05.2021 09:49 Ответить
Это наступление на права и свободы граждан. Потому, что НЕЛЬЗЯ запретить преступнику нелегально приобрести оружие и поубивать кого то. Это показала нам и рашка: оборота оружия нету, а расстрелы школ есть. А то, что предлагает Байден, это именно направлено на ограничение возможности ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ граждан иметь оружие. Зачем? Ну точно намерения не благие. Может он хочет чтобы они выглядели как благие, как способ остановить насилие, но это не так.
показать весь комментарий
27.05.2021 09:56 Ответить
Хочешь вернуть Трампа?
показать весь комментарий
27.05.2021 10:49 Ответить
это невзаимосвязанные вещи.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:55 Ответить
Я вообще-то не гражданин США, если что. А ты хочешь в случае непосредственной угрозы тебе и твоим близким полчаса ждать полицию?
показать весь комментарий
27.05.2021 13:09 Ответить
Может лучше запретить психопатизацию масс-медиа?
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 1853
показать весь комментарий
27.05.2021 10:47 Ответить
Медиа только отражают настроение в обществе.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:54 Ответить
Медиа это только способ манипуляции обществом а не его отражение.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:55 Ответить
Все медиа в США полностью в руках демократов. Предъявляйте претензии своему любимому Байдену.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:02 Ответить
Синема, синема, от тебя мы без ума.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:02 Ответить
Синема это стремление к власти. Власть это способ компенсации дегенеративной ущербности.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:07 Ответить
пацифизм убивает
показать весь комментарий
27.05.2021 11:06 Ответить
По информации The New York Post, стрелявший покончил с собой.
Издание сообщает, что бойню в депо устроил 57-летний Сэмюэль Кэссиди, работник этой-же железнодорожной компании. Перед тем, как явиться с оружием на проходившее на рабочем месте профсоюзное собрание, мужчина поджог свой дом.
А от если бы члены профсоюза ходили со стволами не только на выпивку в бар или прогулку с детьми в парке, но и на свои профсоюзные собрания, то они бы другому члену профсоюза сразу сделали пиф-паф!
показать весь комментарий
27.05.2021 11:56 Ответить
Идиот в своем репертуаре. 99% всех трупов - это работа черной гопоты. Закон им не был особенно писан никогда, а последний год они вообще из клетки вырвылись.
http://heyjackass.com/
показать весь комментарий
27.05.2021 12:16 Ответить
Что-то подсказывает,что Байден будет одним из самых позорных президентов
показать весь комментарий
27.05.2021 14:46 Ответить
 
 