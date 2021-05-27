Трюдо осудил действия режима Лукашенко и не исключил новые санкции против Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Канады рассматривают возможность расширения санкций против Беларуси в связи с арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Канада уже ввела санкции против Беларуси и изучит дальнейшие варианты. Мы также поддерживаем принятие мер всеми международными организациями, в том числе: ICAO, ОБСЕ и НАТО", - сказал Трюдо.
По его словам, действия белорусского режима являются незаконными и абсолютно неприемлемыми.
"Это было откровенным нападением на демократию и свободу СМИ. Мы осуждаем эти действия и призываем к немедленному освобождению Протасевича. Мы также осуждаем опасное вмешательство в сферу гражданской авиации", - отметил премьер-министр.
Трюдо добавил, что Канада "солидарна с партнерами в защите журналистов по всему миру".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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И они от этого ещё и удовольствие получают.
А они ему ещё подсыпают.
Российский журналист Константин Придыбайло публично призвал к физической расправе над задержанным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и его соратниками во время программы Владимира Соловьева. Ее фрагмент опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист, член ТКГ (Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины) Денис Казанский.
"Была бы моя воля - я более кровавый тиран, нежели Лукашенко, мне кажется. Я просто даже знаю, в каких местах они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им уже там яду подсыпал в этих ресторанах", - заявил во время стрима Придыбайло. Кроме того, в своем Telegram-канале он назвал Протасевича "мразью" и "уродом" и добавил, что Протасевич "должен сдохнуть".
"Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать и о государстве РФ, и о его СМИ. То есть, россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политическим убийствам на стриме у Владимира Соловьева", - прокомментировал Казанский.