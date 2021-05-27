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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Трюдо осудил действия режима Лукашенко и не исключил новые санкции против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трюдо осудил действия режима Лукашенко и не исключил новые санкции против Беларуси

Власти Канады рассматривают возможность расширения санкций против Беларуси в связи с арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада уже ввела санкции против Беларуси и изучит дальнейшие варианты. Мы также поддерживаем принятие мер всеми международными организациями, в том числе: ICAO, ОБСЕ и НАТО", - сказал Трюдо.

По его словам, действия белорусского режима являются незаконными и абсолютно неприемлемыми.

"Это было откровенным нападением на демократию и свободу СМИ. Мы осуждаем эти действия и призываем к немедленному освобождению Протасевича. Мы также осуждаем опасное вмешательство в сферу гражданской авиации", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти

Трюдо добавил, что Канада "солидарна с партнерами в защите журналистов по всему миру".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+3
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5324
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27.05.2021 09:48
+2
Ой фсьо! Де Білорусь і де та Канада. Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1354
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27.05.2021 09:05
+2
Тарган ту Канаду навіть на мапі не знайде...
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27.05.2021 09:16
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Трюдо осудил действия режима Лукашенко и не исключил новые санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 6494
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27.05.2021 08:42 Ответить
Мне кажется, что это национальная черта.
И они от этого ещё и удовольствие получают.
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27.05.2021 08:49 Ответить
Садомазохист лукашенко тащится от санкций.
А они ему ещё подсыпают. Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6747
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27.05.2021 08:51 Ответить
Потрапив Лука в оборот.
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27.05.2021 08:45 Ответить
А не бажає купувати у Лукашенка електроенергію і дорожний бітум? Просто він не знає, що так можна. Наш Найсвітліший і Наймогутніший купує електроенергію, щоб не зупинилася економіна картопляника, бо Захід ввів санкції і відмовилися купувати з новенької АЕС, яка побудована за кошти кацапів. А яке гарне російське вугілля закуповує Беня і його молода команда Зелі, щоб не бастували російські шахтарі, при тому закриваючи свої шахти. Зеля Захід вважає лохами, вимагає, щоб вводили санкції, а сам "прииторговую на крові". Проста логіка - Зеліні фільми "Папік", "Свати" і "Лігу сміху" Канада не купить, а купить тільки росія,Білорусь і ОРДЛО. Так 73%?
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27.05.2021 08:59 Ответить
Ой фсьо! Де Білорусь і де та Канада. Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1354
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27.05.2021 09:05 Ответить
Тарган ту Канаду навіть на мапі не знайде...
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27.05.2021 09:16 Ответить
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8295 Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 3078
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27.05.2021 09:10 Ответить
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5666
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27.05.2021 09:20 Ответить
"Протасевич должен сдохнуть"
Российский журналист Константин Придыбайло публично призвал к физической расправе над задержанным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и его соратниками во время программы Владимира Соловьева. Ее фрагмент опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист, член ТКГ (Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины) Денис Казанский.

"Была бы моя воля - я более кровавый тиран, нежели Лукашенко, мне кажется. Я просто даже знаю, в каких местах они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им уже там яду подсыпал в этих ресторанах", - заявил во время стрима Придыбайло. Кроме того, в своем Telegram-канале он назвал Протасевича "мразью" и "уродом" и добавил, что Протасевич "должен сдохнуть".

"Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать и о государстве РФ, и о его СМИ. То есть, россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политическим убийствам на стриме у Владимира Соловьева", - прокомментировал Казанский.
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27.05.2021 09:23 Ответить
Було б символічно, якби Кім Чен Ин від'язикався від Тарганиська і заявив, що не бажає мати нічого спільного із цим вилупком. І що йому тепер встидно, що раніше вважав його "старшим товаришем"... )))0))0)))
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27.05.2021 09:24 Ответить
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5324
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27.05.2021 09:48 Ответить
Как по мне то -ЕС, мёртво рождённый ребёнок Всё что он может, в случаях нестандартных ситуаций, - Выразить озабоченность На конкретику от них ждать не приходится 27 стран тянут покрывало на себя Как у Крылова - Лебедь, рак да щука . Даже если очевидно что нужно принимать какое то коллективное решение по поводу того или иного, вопиющего нарушения международных норм, ЕС телится. Интенсивно ищет выход чтобы и волки были сыты и овцы целы. Что то сомневаюсь что у ЕС и Украины одинаковое видение на то что происходит в мире. Ну, а если кратко ЕС это говорильня Конкретики там нет. Даже если обсуждаются внутренние вопросы ЕС...- одна говорильня.
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27.05.2021 09:25 Ответить
мёртворождённая это масква и окресноти
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27.05.2021 09:48 Ответить
Как раз эту маскву и окрестности боится ЕС. Нет ни одного серьёзного решения по маскве..со стороны ЕС Да и США включили заднюю Это говорит о том что боятся они масквы Что очень плохо для Украины В этом мире каждый сам за себя Закон джунглей. Никто и пальцем не пошевелит если та или иная проблема не затрагивает его интересы Даже если и затрагивает то всё равно ответ будет типа - Мы озабоченны, очень озабоченны. Даже если дискутируют всего 2 страны, между собой, не факт что будет консенсус. А тут 27 стран Сегодня задеты интересы одной страны - 26 выразили озабоченность Завтра - другой.26 стран выразили озабоченность и тд. Так же и с НАТО. А масква одна , ей проще ...наглеть. И никто против масквы не решится пойти открыто Это в маскве знают и нагло пользуются этим Таковы реалии Увы
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27.05.2021 10:07 Ответить
 
 