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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 131 человека, всего - 992 191, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 107 524 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, 15 131 человек привиты против COVID-19 за сутки 26 мая 2021. Одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированы - 10 133 человека.

В течение суток работали: 276 мобильных бригад, 343 пункта вакцинации.

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С начала кампании проведены всего 1 099 713 прививок.

С начала прививочной кампании привит 992 191 человек, из них полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 107 524 человека.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 131 человека, всего - 992 191, - Минздрав 01
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А день Незалежності все ближче і ближче. Ляшко, не підведи Буратіну.
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27.05.2021 08:51 Ответить
Даже Том Круз в курсе, что эта миссия не выполнима За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7310
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1274
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27.05.2021 08:54 Ответить
Об этом знали еще в 1966 году, когда Крузу было всего 4 годика:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9428
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27.05.2021 08:56 Ответить
(1 000 000 - 992 191)/15 131 = 0,5
ще пів-дня і буде мільйон
ура, товаріщі!
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27.05.2021 09:44 Ответить
Польша коле заробітчанам на кордоні вакцину джонсон, вона одноразова, тобто 224 людини закінчили вакцинацію, але вони вписані у ті, хто отримав першу дозу інших вакцин.
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27.05.2021 10:35 Ответить
 
 