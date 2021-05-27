Количество заражений COVID-19 в мире превысило 169 млн, число жертв - 3,5 млн. Только за последние сутки умерли 12 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 27 мая в мире зарегистрировали 559 688 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 342 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 169 094 393 случаев инфицирования, из них 559 688 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 512 509 человек, из них 12 342 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 150,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 23-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 10-ю и 4-ю позицию соответственно.
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В мире еще не было таких войн. что бы собирать ТАКОЕ колличество смертей!
Вывод.- если всем Миром пойти войною на Кремль.
то человеческие потери можно даже и не считать на фоне ужасного КОВИДа...