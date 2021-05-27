ОП о вчерашних переговорах советников глав "нормандской четверки": Состоялся жесткий обмен мнениями, но решений пока нет
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Вечером 26 мая завершились очередные переговоры советников "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня в нормандском формате состоялся очень жёсткий обмен мнениями.
Об этом РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
По словам Подоляка, сегодняшние переговоры были "очень сложными" из-за очень жестких позиций сторон. Украина, как отметил Подоляк, стремится как можно быстрее установить мир на Донбассе, а Россия - пытается отойти от обсуждения сути и перейти в обсуждение сторон конфликта.
"Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона ни пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остается фактом - сторонами этого конфликта являются Украина и Россия. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется. И подменить очевидное тоже нельзя", - сказал он.
Как заявил Подоляк, для Украины принципиально важно, чтобы урегулирование на Донбассе обсуждалась сторонами, которые могут быть ответственными за свои обещания, то есть Украиной и Россией при посредничестве Германии и Франции.
"И хотя у нас есть полная поддержка посредников - Германии и Франции, российская сторона свела и эту встречу к оспариванию той несомненной и принципиальной позиции, что вопрос Донбасса должен обсуждаться именно сторонами конфликта. Как видим, эту позицию поддерживает весь цивилизованный мир, но не российская сторона. Поэтому принципиально пока нет решений", - объяснил представитель ОП.
В то же время Подоляк заверил, что переговоры будут продолжаться, как в нормандском формате, так и в Трехсторонней контактной группе.
"Безусловным интересом Украины является прекращение огня и обеспечение стабильности тишины на фронте. Это, прежде всего, в интересах людей, которые живут на Донбассе и страдают от войны больше всего. Россия должна проявить свою ответственность за выполнение этого пункта минских договорённостей", - подчеркнул он.
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Раніше прізвища не приховували.
А зараз посилають абикого, що соромно і прізвище написати.
Зєлю геть. Дострокові.
Будучи в глубокой оппозиции, оплёваный предыдущими выборами, *********** бесконечными Бигусами и Венедиктовыми, Порох продолжает молча вкладываться в безопасность Украины.
Платить свои деньги для того, чтоб защитить мужей и сыновей тех, кто проголосовал за клоуна в большинстве своём. Проголосовал за отвод контрснайперских групп, за посмотреть в глаза Путину, за слова «почти никто не погиб».
Покажите мне, что делают для фронта остальные. Что делают сейчас для страны все те, кто перед выборами пел соловьем про счастье для всех даром.
Юля? Гриценко? Бойко? Зеленский может это оборудование на фронт повез?
Нет. К следующим выборам они нам снова нарисуют много красивых биллбордов про сажать весной и уменьшение тарифов, снимут сериальчик, побегают на камеры трусцой. А пиаром назовут противоракетные комплексы, медицинское оборудование на миллионы и продуктовые наборы для стариков. Пора уже выздоравливать от *********. Пора признать, что обосрались, постирать портки и выключить телевизор.
Таня Адамс
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Поки влада героїчно оголосила заборону імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, в Україну надійшла перша партія скрапленого газу виробництва "Роснефти". Це все, що потрібно знати про послідовність енергетичної безпеки часів Зеленського.