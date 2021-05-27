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переговоры (4649) нормандская четверка (1596) Подоляк Михаил (243)

ОП о вчерашних переговорах советников глав "нормандской четверки": Состоялся жесткий обмен мнениями, но решений пока нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ОП о вчерашних переговорах советников глав

Вечером 26 мая завершились очередные переговоры советников "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня в нормандском формате состоялся очень жёсткий обмен мнениями.

Об этом РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

По словам Подоляка, сегодняшние переговоры были "очень сложными" из-за очень жестких позиций сторон. Украина, как отметил Подоляк, стремится как можно быстрее установить мир на Донбассе, а Россия - пытается отойти от обсуждения сути и перейти в обсуждение сторон конфликта.

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"Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона ни пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остается фактом - сторонами этого конфликта являются Украина и Россия. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется. И подменить очевидное тоже нельзя", - сказал он.

Как заявил Подоляк, для Украины принципиально важно, чтобы урегулирование на Донбассе обсуждалась сторонами, которые могут быть ответственными за свои обещания, то есть Украиной и Россией при посредничестве Германии и Франции.

"И хотя у нас есть полная поддержка посредников - Германии и Франции, российская сторона свела и эту встречу к оспариванию той несомненной и принципиальной позиции, что вопрос Донбасса должен обсуждаться именно сторонами конфликта. Как видим, эту позицию поддерживает весь цивилизованный мир, но не российская сторона. Поэтому принципиально пока нет решений", - объяснил представитель ОП.

В то же время Подоляк заверил, что переговоры будут продолжаться, как в нормандском формате, так и в Трехсторонней контактной группе.

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"Безусловным интересом Украины является прекращение огня и обеспечение стабильности тишины на фронте. Это, прежде всего, в интересах людей, которые живут на Донбассе и страдают от войны больше всего. Россия должна проявить свою ответственность за выполнение этого пункта минских договорённостей", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+9
Міжнародний політикум не вважає Зе і його творчу труппу субьєктом. В принципі Зе можуть запросити на самміт, але на непротокольні заходи - зіграти прутнем на роялі.))
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27.05.2021 09:32
+8
Но на саммите НАТО забанили почему-то ЗЕ и Ермака.
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27.05.2021 09:24
+7
війна закінчується або перемогою, або капітуляцією. 73/43%зебіли ще досі цього не втямили, тому очікують від клована "сойтись где-то посредине"
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27.05.2021 09:36
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каароче,лоханули и с натой и евросоюзом и когда отдавали ядерное оружие, все президенты приложили руку,
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27.05.2021 09:22 Ответить
Но на саммите НАТО забанили почему-то ЗЕ и Ермака.
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27.05.2021 09:24 Ответить
Кацаваротка не стукає в двері де його не чекають.
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27.05.2021 09:28 Ответить
Міжнародний політикум не вважає Зе і його творчу труппу субьєктом. В принципі Зе можуть запросити на самміт, але на непротокольні заходи - зіграти прутнем на роялі.))
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27.05.2021 09:32 Ответить
Це можна і без запрошення. Ніхто ж не забороняє подорожувати по Брюселю з власною рояльою? Обмін культурними зв'язками, так би мовити ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 3225 ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 3896
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27.05.2021 09:50 Ответить
Як можна врегулювати війну перемовинами? Вона або є, або її нема. ОП о вчерашних переговорах советников глав "нормандской четверки": Состоялся жесткий обмен мнениями, но решений пока нет - Цензор.НЕТ 6246
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27.05.2021 09:27 Ответить
Є один такий варіант перемовин: під час снайперського вогню на нулю Зєля вилазить з окопа з табличкою "Давайтє договорімся".)
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27.05.2021 09:34 Ответить
війна закінчується або перемогою, або капітуляцією. 73/43%зебіли ще досі цього не втямили, тому очікують від клована "сойтись где-то посредине"
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27.05.2021 09:36 Ответить
что даже крайнюю озабоченность не высказали
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27.05.2021 09:31 Ответить
Хто ж там був такий "жьосткий"? Дєрьма? Чи то навпаки, проти Єрмака "жьостко" вчинили? І принципі, знаючи брехливу натуру зеленої шобли, відповідь тут однозначна.
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27.05.2021 09:41 Ответить
ну и нормально - теперь пускай франция с германией думают как санкций пуйлу добавить - по другому оно не понимает
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27.05.2021 09:43 Ответить
Короче, драли Подоляку без вазелина, так бы и написали
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27.05.2021 09:43 Ответить
А хто там був від імені України?
Раніше прізвища не приховували.
А зараз посилають абикого, що соромно і прізвище написати.
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27.05.2021 09:44 Ответить
Медведчука может заменить только "Козырь".
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27.05.2021 10:28 Ответить
Були б вагнерівці у нього в кишені, то це був би шикарний козир на перемовинах з пуйлом. І по заручниках, і по всіх аспектах. А зараз є Козир тільки у пуйла, і він продовжує сидіти в ОП і гадити.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2021 09:45 Ответить
Завтра Порошенко повезёт на фронт груз оборудования, стоимостью в несколько сотен тысяч гривен. Подробности будут позже, а я замечу один простой факт.
Будучи в глубокой оппозиции, оплёваный предыдущими выборами, *********** бесконечными Бигусами и Венедиктовыми, Порох продолжает молча вкладываться в безопасность Украины.
Платить свои деньги для того, чтоб защитить мужей и сыновей тех, кто проголосовал за клоуна в большинстве своём. Проголосовал за отвод контрснайперских групп, за посмотреть в глаза Путину, за слова «почти никто не погиб».
Покажите мне, что делают для фронта остальные. Что делают сейчас для страны все те, кто перед выборами пел соловьем про счастье для всех даром.
Юля? Гриценко? Бойко? Зеленский может это оборудование на фронт повез?
Нет. К следующим выборам они нам снова нарисуют много красивых биллбордов про сажать весной и уменьшение тарифов, снимут сериальчик, побегают на камеры трусцой. А пиаром назовут противоракетные комплексы, медицинское оборудование на миллионы и продуктовые наборы для стариков. Пора уже выздоравливать от *********. Пора признать, что обосрались, постирать портки и выключить телевизор.

Таня Адамс
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27.05.2021 09:58 Ответить



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 7893Поки влада героїчно оголосила заборону імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, в Україну надійшла перша партія скрапленого газу виробництва "Роснефти". Це все, що потрібно знати про послідовність енергетичної безпеки часів Зеленського.
ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 7645
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27.05.2021 10:02 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2021 12:51 Ответить
Да бесполезно все это, взрослые вроде люди. Переговоры по Карабаху велись ТРИДЦАТЬ лет! Тридцать лет, Карл! Армяне не отдали ни сантиметра земли, пока Азербайджан не надавал им по шапке.
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27.05.2021 10:10 Ответить
 
 