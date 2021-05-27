Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ

26 мая во время выступления в парламенте Александр Лукашенко прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Лукашенко рассказал, что сообщение о минировании борта поступило в "Афины, Минск и Вильнюс одновременно". После того, как белорусские диспетчеры передали якобы полученную от спецслужб информацию о бомбе пилотам Ryanair, было принято решение посадить самолет в Минске. Для сопровождения борта был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Центру "Досье" совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного "представителем ХАМАС" в минский аэропорт. Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе, передает Цензор.НЕТ.

"23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации "Литовских аэропортов" пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса [email protected]. В нем сообщалось следующее: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар", - говорится в статье.

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"В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва. В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Однако, как выяснил Центр "Досье", на тот момент письмо от "террористов" получили только "Литовские аэропорты". Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило", - добавили журналисты.

"В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако "Досье" выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12:57 дня по белорусскому времени — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта", - отмечается в статье.

"В версии белорусских властей множество противоречий. ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. Требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час — столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня. Реальность фигуры Ахмеда Урланова также вызывает вопросы. Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная. Каким образом белорусские спецслужбы узнали о минировании самолета до получения письма о бомбе? Откуда им было известно, что сообщение было отправлено еще в несколько аэропортов?" - интересуются журналисты.

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"Кроме того, во время своего выступления Александр Лукашенко рассказал, что сообщение было прислано из Швейцарии. Скорее всего, это говорит о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение", - подчеркнули журналисты.

"Письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить электронное письмо с аккаунта Protonmail на Gmail (см. фото 1), то IP-адрес, который указан в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии (см. фото 2). Поэтому в случае с сообщением, отправленным с адреса [email protected], точное местонахождение пользователя определить невозможно", - констатируется в статье.





Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.