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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7527) Лукашенко (3502) самолет (3340) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Письмо о

26 мая во время выступления в парламенте Александр Лукашенко прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Лукашенко рассказал, что сообщение о минировании борта поступило в "Афины, Минск и Вильнюс одновременно". После того, как белорусские диспетчеры передали якобы полученную от спецслужб информацию о бомбе пилотам Ryanair, было принято решение посадить самолет в Минске. Для сопровождения борта был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Центру "Досье" совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного "представителем ХАМАС" в минский аэропорт. Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе, передает Цензор.НЕТ.

"23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации "Литовских аэропортов" пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса [email protected]. В нем сообщалось следующее: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар", - говорится в статье.

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"В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва. В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Однако, как выяснил Центр "Досье", на тот момент письмо от "террористов" получили только "Литовские аэропорты". Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило", - добавили журналисты.

"В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако "Досье" выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12:57 дня по белорусскому времени — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта", - отмечается в статье.

Письмо о бомбе на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ 01

"В версии белорусских властей множество противоречий. ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. Требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час — столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня. Реальность фигуры Ахмеда Урланова также вызывает вопросы. Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная. Каким образом белорусские спецслужбы узнали о минировании самолета до получения письма о бомбе? Откуда им было известно, что сообщение было отправлено еще в несколько аэропортов?" - интересуются журналисты.

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"Кроме того, во время своего выступления Александр Лукашенко рассказал, что сообщение было прислано из Швейцарии. Скорее всего, это говорит о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение", - подчеркнули журналисты.

"Письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить электронное письмо с аккаунта Protonmail на Gmail (см. фото 1), то IP-адрес, который указан в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии (см. фото 2). Поэтому в случае с сообщением, отправленным с адреса [email protected], точное местонахождение пользователя определить невозможно", - констатируется в статье.

Письмо о бомбе на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ 02
Письмо о бомбе на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ 03

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+55
- У самоліті бімба.
- Микола Янович, це ви?
- Ні, це ХІМАС.
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27.05.2021 09:49
+35
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 8817
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27.05.2021 09:54
+29
Та путлєр листа відправив, а не ХАМАС.
Навіть смішно називати їх терористами, коли існує росія...
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27.05.2021 09:45
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Правила форума Совет форумчан
Замечательное хокку.
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27.05.2021 09:50 Ответить
Проще пареной репы - экспертиза чёрных ящиков и плюнуть в рожу путлера и его шавки Лукашенко
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27.05.2021 10:04 Ответить
опять Боширов И Петров часы не сверили.. вот же негодяи... Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2311
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27.05.2021 10:10 Ответить
та нет Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 620 сервер на маил.сру был очень перегружен, поэтому родственники Бени Ладина усатому фюреру сообщили по телефону.
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27.05.2021 10:33 Ответить
😀
Просто чудо!!!...
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27.05.2021 10:14 Ответить
Та путлєр листа відправив, а не ХАМАС.
Навіть смішно називати їх терористами, коли існує росія...
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27.05.2021 09:45 Ответить
скорее всего москва принуждает ХАМАС обстреливать Израиль,
видимо есть компромат и деньги ...
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27.05.2021 10:12 Ответить
Без технической российской поддержки нае-батька - ноль.
В Афинах нет поссольства Беларуси,но есть посольство РФ,из которого утекла инфа о регистрации Протасевича и его девшки на рейс Афины-Вильнюс самолета компании Ryanair.
Об утечке данных пассажиров рейса почему-то мало уделяется внимание в СМИ.
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27.05.2021 10:09 Ответить
Там даже без утечки, Протасевич сам сказал за ним в аэропорту стоял чел типа боширов, срисовал при регистрации, и сразу ушел.
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27.05.2021 10:12 Ответить
Протасевич зарегился на рейс не в день отлета,а предварительно,т.о. у нае-батьки было время на подготовку.Тихановская летела этим же рейсом неделю ранее,но поскольку у нее была срочная регистрация(по какой-то причине она изменила рейс),то и слив пассажиров,если и был,то не было времени на подготовку операции по ее захвату.
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27.05.2021 10:34 Ответить
Смешно! Сколько по Вашему необходимо времени на то что бы отослать сообщение? Час, два, день, два дня? Скорее всего около минуты. А у батьки все готово, через 30 мин. Время полета от Афин до Вильнюса 2 -2,5 часа.
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27.05.2021 14:50 Ответить
возможно и не было утечки. Протасевич и не скрывал, что он в Афинах с Тихановской, все что нужно было узнать, так это в какой день он полетит в Вильнюс, а это можно сделать обычной наружкой, дежурством кгб в аэропорту на стойке регистрации и все! Протасевич и сам сглупил, когда спалил слежку, написал в соцсетях об этом даже, но все равно сел в самолет, который летит над Беларусью! Понятное дело что он не Джеймс Бонд, но это же элементарная осторожность!
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27.05.2021 10:51 Ответить
таракан-террорист путается в показаниях Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 2440
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27.05.2021 09:46 Ответить
и кто здесь террористическая организация?
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27.05.2021 09:47 Ответить
А за терроризм что в Беларуси положено?
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27.05.2021 10:05 Ответить
Бацька, досить виправдовуватись!
Прийми покарання, як мужик
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27.05.2021 09:48 Ответить
Ну як жеж так, діспєччер карлос?...😀
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27.05.2021 09:48 Ответить
на то он диспетчер, что может предчувствовать!..
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27.05.2021 17:58 Ответить
- У самоліті бімба.
- Микола Янович, це ви?
- Ні, це ХІМАС.
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27.05.2021 09:49 Ответить
Хіміс.
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27.05.2021 09:53 Ответить
Кумис, хумус))
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27.05.2021 12:12 Ответить
замінаваніє вєдчуєца папіжже
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27.05.2021 09:53 Ответить
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 8817
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27.05.2021 09:54 Ответить
Почтальон задержался. Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 166
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27.05.2021 09:49 Ответить
Це не той самий Proton, що закуповував пальне в росії для Glusco?
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27.05.2021 09:50 Ответить
тупые журналюги не знают, что есть разные часовые пояса! шах и мат!
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27.05.2021 09:51 Ответить
Тупой ты и твой высер.
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27.05.2021 10:01 Ответить
антуан, а ты умеешь в сарказм
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27.05.2021 10:15 Ответить
"23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации "Литовских аэропортов" пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978"

однако "Досье" выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12:57 дня по "белорусскому времени " -



....Сложности с восприятием и осмыслением визуальной информации?
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27.05.2021 10:02 Ответить
сарказм с юмором запрещены в беларуси, я так вижу?
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27.05.2021 10:17 Ответить
....ну если ЭТО юмор, то Лука - Чэснейшы Чалавек.....
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27.05.2021 11:10 Ответить
Тупий ьля не знає, що 12:57 по швейцарському часу - це аж 13:57 по білоруському/литовському (і українському, між іншим, теж)... Тобто по твоїй версії лист взагалі прийшов тоді, коли літак уже стояв в аеропорту Мінська Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7733
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27.05.2021 10:04 Ответить
как же с вами, деревяшками, тяжело общаться.
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27.05.2021 10:17 Ответить
Да, важко, коли ти настільки тупий, що не розумієш елементарних речей...
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27.05.2021 10:25 Ответить
и как ты живешь с этим?
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27.05.2021 10:26 Ответить
Ради интереса. Вы когда нибудь читали заголовки письма?
Если нет то поситайте. Возможно, конечно если Вы не деревяшка, найдете там много интересного для себя, в том числе и в отношении времени там указанного
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27.05.2021 14:57 Ответить
да уймитесь уже. с моей стороны была отсылка к древнему анекдоту, когда ссср посылал соболезнования штатам в связи с взрывом шаттла на несколько часов раньше фактической аварии из-за неучтенной разницы часовых поясов. но здесь случаются настолько эпические персонажи, с такой просто звериной серьезностью, что слов нет.
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27.05.2021 15:08 Ответить
Ну, беларусские чекисты хотели как лучше, а получилось как всегда
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27.05.2021 09:51 Ответить
.....в ГБ , как и везде на "не пыльную работу" в РБ. берут только по большому блату......ну и соответственно.....
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27.05.2021 11:16 Ответить
знову гебня обісралась, як з підривом будинків
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27.05.2021 09:52 Ответить
Как и шпили-Вилли , как и с похищением Чауса 🙈😹
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27.05.2021 10:01 Ответить
просто з підривом будинків характер обсерання такий самий
там на 3 дні раніше ЗМІ заявили про теракт чеченців
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27.05.2021 10:04 Ответить
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 5039
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27.05.2021 09:53 Ответить
Лука ні разу не палиться. Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 4391
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27.05.2021 09:55 Ответить
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 1005
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27.05.2021 09:57 Ответить
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 745
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27.05.2021 09:58 Ответить
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 4851
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27.05.2021 09:58 Ответить
_Да естесственно! Поскольку это липа от начала до конца, то бтехня со всех сторон лезет наружу как вода из решета.
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27.05.2021 10:00 Ответить
Горбачев звонит Рейгану:
- Примите наши соболезнования по поводу взрыва «Челленджера»!
- Но «Челленджер» взлетает только через минуту…
- А-а, извините, я позвоню позже.
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27.05.2021 10:01 Ответить
хамас от этого брезгливо открестился ещё за 28 минут до прихода письма.
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27.05.2021 10:02 Ответить
Tupije jest kgb oni s razdenije takyje. Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7967
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27.05.2021 10:11 Ответить
Бомбу вёз Протасевич? Или то так, сакральная жертва.
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27.05.2021 10:12 Ответить
Лука имеет все шансы на призовое место в конкурсе "Торопыга года". Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9950
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27.05.2021 10:14 Ответить
лукашило, не только колхозник, но и железнодорожник, ловко стрелки переводит.
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27.05.2021 10:15 Ответить
гэбнявые падали
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27.05.2021 10:16 Ответить
Да какая разница! На час раньше на час позже. Главное что Оно, Письмо Пришло!( p.s. сарказм)
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27.05.2021 10:16 Ответить
Что за аврал с этими письмами, после проверки аэробуса должны отпустить всех в Вильнюс.
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27.05.2021 10:17 Ответить
Так всегда,у безмозглых холопов!
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27.05.2021 10:22 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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27.05.2021 10:23 Ответить
Так у бульбофюрера Луки еще советская почта, как и у нас. Могли и через неделю доставить лошадьми. Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5197
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27.05.2021 10:24 Ответить
видно что впопыхах все готовили, вспомнили что нужно письмо написать)
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27.05.2021 10:24 Ответить
Бездарны во всем, даже во вранье.. Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5462
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27.05.2021 10:34 Ответить
27 хвилин щоб створити ящик та надіслати маляву? Схоже що )(.йло власноруч це робило із старого пеньтіума 286.
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27.05.2021 10:35 Ответить
да тут все просто: почта паРашы работает так же хреново, как Укрпочта. потому письмо шло долго. а мобильная связь работает быстро, т.к. это технология из цивилизованных стран. т.е. ***** звякнул лукашеску, каша заварилась, но почта паРашы подкачала.
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27.05.2021 10:43 Ответить
Ур ланов чиста арабская фамилия, кацапы как всегда ни причём
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27.05.2021 10:47 Ответить
А мне вот интересно: А зачем истребитель "для сопровождения" заминированного (якобы) самолета? Селфи сделать на фоне взрыва?
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27.05.2021 10:48 Ответить
После 11 сентября если самолет заминирован/захвачен террористами, то его разрешается сбивать
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27.05.2021 10:55 Ответить
Типу "в нас тут десяток башт-близнюків знести треба, тож якщо ви на підльоті до Вільнюса не розвернетеся на Мінськ і не підірвете ці башти, то ми вас на них самі завалимо".
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27.05.2021 11:53 Ответить
ну тупые......
кто как обзывается.............
казларылые сдают все свои секретики
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27.05.2021 11:08 Ответить
Литовцы проверяют почту каждую минуту, белорусы - каждый час, а у греков письмо в спаме
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27.05.2021 11:11 Ответить
Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9266
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27.05.2021 11:14 Ответить
"что ни сделает дурак, всё он сделает не так" (С)
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27.05.2021 11:19 Ответить
Пановє, наступна версія буде така, що в кгб РБ працюють такі кадри, що всілякі там екстрасенси просто нервово палять цигарки по закутках і люто заздрять. Вони, ****, наперед бачать в майбутньому краще за Гріфіна!
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27.05.2021 11:26 Ответить
запынделся Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7994
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27.05.2021 11:35 Ответить
Такий "асинхрон" можливий лише за однієї умови: що ті, хто повідомив пілотам про бомбу з диспетчерської в Мінську, і ті хто надіслав листа про її наявність - це одні і ті ж особи. Залишається лише одне питання: чому же вони тієї бомби так і не знайшли, якщо самі ж її і "заклали"? І знову відповідь одна: - тому що рукожопи.
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27.05.2021 11:43 Ответить
Ну все у них через дупу...
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27.05.2021 12:52 Ответить
хм. таракан ХАМАСу умудрился, как бы невзначай, перейти дорогу. !ай, маладэць!"
а по факту - все о чем трещит таракан это для унутреннего потребления.
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27.05.2021 13:33 Ответить
 
 