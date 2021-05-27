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взятка (5958) Киев (24550) парк (170) прокуратура (4868)

В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленбуд" и Национального природного парка "Голосеевский" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, руководитель КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую "услугу" чиновник оценил в $4 тысячи.

"В свою очередь чиновник НПП "Голосеевский" требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тысячи грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обоих чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков Конча-Заспа и Голосеевский 01

"Руководителя КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" - во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме $3 тысяч, а и.о. директора НПП "Голосеевский" - во время получения всей суммы взятки", - сообщают в прокуратуре.

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Там добавляют, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков Конча-Заспа и Голосеевский 02

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Киеве, по материалам Управления стратегических расследований в г.. Киеве ДВР Нацполиции Украины.

В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков Конча-Заспа и Голосеевский 03

Правоохранители уточняют, что коммунальное предприятие "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчиняется Киевскому коммунальному объединению зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленбуд" при Управлении экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской администрации).

В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков Конча-Заспа и Голосеевский 04
В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков Конча-Заспа и Голосеевский 05
Фото: сайт Киевской городской прокуратуры
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Топ комментарии
+4
Ждем заявления Кличка о преследованиях.
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27.05.2021 09:52
+2
В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 9406 Это зеля так аудит проводит гос. дач В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 1891
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27.05.2021 09:52
+2
У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" - Цензор.НЕТ 4929
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27.05.2021 10:05
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Ожидаемо.
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27.05.2021 09:49 Ответить
Ждем заявления Кличка о преследованиях.
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27.05.2021 09:52 Ответить
Стопудово заявит о провокации!
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27.05.2021 09:56 Ответить
заявит шо это с него взятку требовали.. У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" - Цензор.НЕТ 6092
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27.05.2021 10:13 Ответить
В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 9406 Это зеля так аудит проводит гос. дач В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 1891
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27.05.2021 09:52 Ответить
Та хай бавиться дитинчатко засцяне.
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27.05.2021 09:56 Ответить
В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" - Цензор.НЕТ 4165
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27.05.2021 09:58 Ответить
У Києві на одержанні хабарів затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський" - Цензор.НЕТ 4929
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27.05.2021 10:05 Ответить
от жешь гады!
даже мусорники здают в аренду под шуарму...
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27.05.2021 10:18 Ответить
поздно пить боржоми
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27.05.2021 11:08 Ответить
если "просто так" всем желающим разрешения на веревочные парки выдавать то никаких парков не хватит
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27.05.2021 11:17 Ответить
То не взятка, а законный откат.
При кличко в киеве не высадили ни одного дерева, кроме верболоза на крещатике.
Списаны миллиарды.
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27.05.2021 11:20 Ответить
 
 