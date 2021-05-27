В Киеве при получении взяток задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский". ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленбуд" и Национального природного парка "Голосеевский" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, руководитель КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую "услугу" чиновник оценил в $4 тысячи.

"В свою очередь чиновник НПП "Голосеевский" требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тысячи грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обоих чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Руководителя КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" - во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме $3 тысяч, а и.о. директора НПП "Голосеевский" - во время получения всей суммы взятки", - сообщают в прокуратуре.

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Там добавляют, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Киеве, по материалам Управления стратегических расследований в г.. Киеве ДВР Нацполиции Украины.

Правоохранители уточняют, что коммунальное предприятие "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчиняется Киевскому коммунальному объединению зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленбуд" при Управлении экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской администрации).





Фото: сайт Киевской городской прокуратуры