Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок
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Словакия после инцидента с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича закрывает свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.
"Словакия, после решения лидеров ЕС, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний. Четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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