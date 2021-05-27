Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок

Словакия после инцидента с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича закрывает свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"Словакия, после решения лидеров ЕС, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний. Четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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