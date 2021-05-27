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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7527) Словакия (768) авиасообщение (786) Протасевич Роман (309)

Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Словакия после инцидента с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича закрывает свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"Словакия, после решения лидеров ЕС, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний. Четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Читайте: Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Та все страны почти запретили свои воздушные пространства,и транзитом также, только наш Зебарыга дает шастать белавиа по несколько раз в день flightradar чётко показывает через всю Украину в Турцию,посмотрел бы я на их если б делали крюк через Мордор Ростовской области,так Польша запретила Словакия также,вчера иза запрета на Барселону,Франция отказала транзит Беларуси вернулись ,а наши так "наказывают" получается
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27.05.2021 10:06
+5
Судя по всему, летать белорусы будут только через парашу. Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок - Цензор.НЕТ 9727
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27.05.2021 10:01
+5
В общем, тупоголовый бульбанутый фюрер Лука доигрался.
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27.05.2021 10:13
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Судя по всему, летать белорусы будут только через парашу. Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок - Цензор.НЕТ 9727
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27.05.2021 10:01 Ответить
Якщо так (а так воно і є), то прибацаному бацькє літаки зовсім не потрібні: в мокшандію їздити можна й тракторами!
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27.05.2021 12:17 Ответить
белоруссия = абхазия
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27.05.2021 10:03 Ответить
В зв"язку зі зменшенням кількості авіарейсів почнуться скорочення штатів авіакомпаній.
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27.05.2021 10:04 Ответить
"Белавиа" уже вчора оголосила про скорочення персоналу. А більше у них і нема ніяких авіакомпаній... А рідкі бажаючі потрапить в Білорусь, будуть летіть до Москви, а звідти добираться до "Лепрозорію"... (Можна подумать, до цього часу Європа в Білорусь "ломилася тисячними рядами...".).
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27.05.2021 10:26 Ответить
Та все страны почти запретили свои воздушные пространства,и транзитом также, только наш Зебарыга дает шастать белавиа по несколько раз в день flightradar чётко показывает через всю Украину в Турцию,посмотрел бы я на их если б делали крюк через Мордор Ростовской области,так Польша запретила Словакия также,вчера иза запрета на Барселону,Франция отказала транзит Беларуси вернулись ,а наши так "наказывают" получается
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27.05.2021 10:06 Ответить
Так для зебанутого бубочки оманского бульбофюрер Лука был примером, и этот криворожский окурок пытался бацьке подражать.
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27.05.2021 10:18 Ответить
Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок - Цензор.НЕТ 7026.
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27.05.2021 10:12 Ответить
лукашенку пора открывать кридор через северный полюс...
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27.05.2021 10:12 Ответить
В общем, тупоголовый бульбанутый фюрер Лука доигрался.
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27.05.2021 10:13 Ответить
А Зелебобы не запрещают иначе Ермак наругает.
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27.05.2021 10:16 Ответить
А Украина когда запретит?
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27.05.2021 11:00 Ответить
Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок - Цензор.НЕТ 6248
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27.05.2021 11:30 Ответить
В Білорусі застряли 26 пацієнтів, які проходять лікування (здається з трансплантації органів).
МЗС всі зусилля спрямовує на визволення громадян, щоб не вийшло як в той раз, коли собачка застряла через недолугу господиню за кордоном!

Ну і звісно Гідрант готується знімати новий хероїчний відосик)
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27.05.2021 12:53 Ответить
 
 