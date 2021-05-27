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газопровод (823) Польша (7487) санкции (10622) США (23197) Северный поток (1428) Блащак (79)

В Польше разочарованы решением США по "Северному потоку-2": "Здесь есть некоторая нестыковка"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше разочарованы решением США по

В Польше разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В среду, 26 мая, министру обороны Польши задали вопрос о его отношении к заявлению президента США Джо Байдена касательно санкций по "Северному потоку-2". Блащак ответил, что разочарован словами Байдена о том, что не будет санкций на строительство газопровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я разочарован этими словами, потому что президент Байден, с одной стороны, говорит, что не будет вводить санкции, а с другой, говорит, что он против строительства газопровода, это не бизнес-проект, а политический. Так что здесь есть некоторая нестыковка", - ответил глава Минобороны Польщи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными" для отношений США и Европы

Как известно, на этой неделе Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут непродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".
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Топ комментарии
+10
"В Польше разочарованы решением США по "Северному потоку-2": "Здесь есть некоторая нестыковка"
_Есть! Обайден называется - подстилка путлера.
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27.05.2021 10:05
+8
Маладец. Путлер одобряет твой пост. Тупорез! У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 1630
_Дело вовсе не в Украине, вообще-то! Дело - было и есть - в расие. Это - угроза для Европы и всего человечества.
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27.05.2021 10:14
+8
Он уже напал, тормоз!
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27.05.2021 10:26
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"В Польше разочарованы решением США по "Северному потоку-2": "Здесь есть некоторая нестыковка"
_Есть! Обайден называется - подстилка путлера.
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27.05.2021 10:05 Ответить
Якщо янелох ні кує, ні меле в цьому питанні, то нафіга Байдену псувати відносини з Європою? Штатам це потрібно більше ніж Україні?
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27.05.2021 10:11 Ответить
Маладец. Путлер одобряет твой пост. Тупорез! У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 1630
_Дело вовсе не в Украине, вообще-то! Дело - было и есть - в расие. Это - угроза для Европы и всего человечества.
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27.05.2021 10:14 Ответить
Чому Зеля мовчить і не вимагає закриття ПП2, а чекає щоб це зробив хтось, а він лише спостерігатиме? До речі, коли там путіннападьоть? У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 971
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27.05.2021 10:25 Ответить
Он уже напал, тормоз!
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27.05.2021 10:26 Ответить
Так вроде Трамп был подстилкой путлера ?
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27.05.2021 15:19 Ответить
Чиво "был"?
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27.05.2021 18:08 Ответить
продался что ли?
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27.05.2021 10:11 Ответить
свято наближається, дуже сумне
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27.05.2021 11:08 Ответить
После 2018 г. для меня народ Украины превратился в стадо баранов, с атрофированной памятью и мозгом. Теперь клянут Байдена, идиоты (есс..нно я не о поляках)
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27.05.2021 10:20 Ответить
Два кацапа лизнули один одного.
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27.05.2021 10:26 Ответить
Дотяни свои лапти до выборов, бедолага. У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 1200
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27.05.2021 11:23 Ответить
и каково же имя этой, темной лошадки? Если это не Тимошенко, не Порошенко не падаль из ОстоПЗЖеных и иже с ними бойких портных, медвепутов, ЗажЫддя,
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27.05.2021 11:59 Ответить
Если, Польша "табаки", то кто ты? Сходи к зеркалу.
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27.05.2021 11:24 Ответить
Украина пытается влиять не внешнюю политику других государств) смешно. И пора забыть о российском газе, стыдно выглядит, россия плохая, агрессор, но газопроврл аусть пожалуйста оставит.... вызывает недоумение, и даже когнитивный диссонанс.
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27.05.2021 10:26 Ответить
Когнітивний дисонанс що ви досі не розумієте навіщо нам ГТС України?!
1. Це гроші. Наприклад за 2020 ми отримали 2$ млрд. Це пенсії, зп військови, медикам, вчителям і тд і тп.
2. А ще це дуже сильний політичний і військовий важіль. Думаєте не "********" бо бояться. Так бояться втратити гроші за газ який поставляють у Європу. Але після завершення північного потоку... Що їх буде втримувати?! "Найвеличніший лідер" який скоротив фінансування армії і провалив усі закупівлі МО...
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27.05.2021 11:22 Ответить
в Европе этого не понимают. Если Украине можно прокачивать кацапский газ и получать бабло за это, то почему немцам нельзя ?
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27.05.2021 15:21 Ответить
Все, всі розуміють. Теза "про стратегічне значення ГТС України" звучала і не раз. Просто якщо навіть керівництву України наср..ати на те що Україна втратить важелі і стратегічно ми станемо дуже сильно уразливі. То що ми хочемо від Європи і США.
ПС: А німцям просто наср.. на нас як і нам на них. Вони просто хочуть заробити грошей. А москалі всіма правдами і не правдами хочуть нас зробити залежними.
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27.05.2021 15:35 Ответить
" А чьи гроші то?. Наприклад за 2020 ми отримали 2$ млрд. Урвали у Германии! То тогда отчего бы свою бесплатную, Богом данную, экологически не вредную, возобновляемую, воду Днепра не продавать?
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28.05.2021 23:05 Ответить
А які були сподівання! на новообраного президента США!!! Що Америка, як потужна держава, яка цінить і захищає правове поле менш захищених держав, зможе захистити їх від держави-терориста Росії! І таке розчарування! Виходить, ці сволоти сусіди перемогли, а Америка здалась? Правди нема, а тільки бізнес-інтереси! Хвала державам, які все ж таки, ставлять свою свободу понад усе - Польща, Литва, Латвія і можливо трохи ми.
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27.05.2021 10:28 Ответить
Той факт, що ви зрадили Порошенко і обрали президентом недолугого ідіота вас не турбує?
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27.05.2021 10:44 Ответить
З чого Ви, зробили висновок, що я, якщо Ви звертаєтесь до комментатора, голосувала за президента "Зе'? Категорично ні, так як, і за Вашого, сумнівного Порошенка. Не голосувала, не було за кого! Але, наразі, вибрала б менше зло, Порошенка. Він, хоча б, дійсно розумна в політиці людина.
А не те, "недорозуміння" з командою, яке зараз при владі, і яке, завдяки недолугій політиці в міжнародних відносинах, отримує поразку за поразкою!
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27.05.2021 12:44 Ответить
это порошенко сделал все что бы выиграл зеленский - если бы мне перед выборами сказали что зеленский станет президентом я расценил бы это как анекдот
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22.06.2021 21:08 Ответить
Це були не сподівання, а лишь ни на чём не основанные фантазии сторонников кондитера
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27.05.2021 11:10 Ответить
Це були фантазії якраз - зебілів . У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 58 . Якраз ви вважали що тіпо - США па любому всьо парешают за Бубочку . Прихильники ж Порошенка , завжди скептично оцінювали можливість тісної співпраці ЗЕко-манди і влади США .
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27.05.2021 11:20 Ответить
Не свисти, это как раз ******* взахлёб орали, шо биден приде порядок наведе😁. Буквально вчера форумчанка Ведана выложила отличную подборку с вашими перлами про Бидена😁
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27.05.2021 12:10 Ответить
******* ,це твої дружбани в гей-барі , на " дудці" яких ти свистиш У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 1873 ..

А Ведана хвора на голову , трампозалежна людина , така ж як і ти . Була раніше адекватною , що з нею трапилось там в Канаді , Бог зна . Може її якийсь чорнявий так нажахав . У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 9096 .
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27.05.2021 12:17 Ответить
Вы, *******, в основной своей массе, все тупые и агрессивные, как кацапы. Я это уже говорил и ещё раз повторяю
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27.05.2021 14:05 Ответить
Треба було бути вже -зовсім ідіотом , щоб сподіватись , що мовляв -США , за тамтешньої любої влади ( неважливо якої ) , будуть захищати Україну проти волі її ж власної влади. У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 6754 .

Америка не здалась ,а просто плюнула на все це . Бо їй вже обридло дивитись на реверанси Зе- влади у бік муськви .
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27.05.2021 11:11 Ответить
В США/Америки, був час і до президенства Зе-команди, якось протидіяти. І вони це робили, хоч якось. А от, новообраний Джо, зробив підлянку, яку ніхто не очікував.😈
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27.05.2021 12:50 Ответить
наследники обамы
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27.05.2021 10:29 Ответить
Получается, что Трумп был круче Бидона. У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 7683
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27.05.2021 10:41 Ответить
Это очевидно
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27.05.2021 11:11 Ответить
Ага , лизав хутіну очко глибше . У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 4961 .
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27.05.2021 11:21 Ответить
Я не знаю, кто там кому что лизал (оставь эти фантази себе), но Трумп санкции вводил, а этот отменил. Это же элементарно, лизун. У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 1617
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27.05.2021 11:50 Ответить
Які санкції відмінив Байден ? Коли ?? У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 6851 .
Трамп пуінський сраколиз , і це факт, а не фантазії У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 2767 .. Америкою ж повинні керувати президенти -яструби ,бо це в наших інтересах . Коли ж президент США називає нашого найзапеклішого ворога класним парнєм , для України це надзвичайно поганий знак . Тому - Трамп У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 6736 .. Навіть неважливо , це буде Трамп чи Байден . Кому ***** приятель , той для України - ворог . Однозначно .
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27.05.2021 12:10 Ответить
Виходить, що так!
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27.05.2021 12:52 Ответить
Не удивлюсь если Байден и перед х*лом на колено станет.
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27.05.2021 10:50 Ответить
Уже де-факто. Презренное чмо, тьфу!
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27.05.2021 10:54 Ответить
Он типичный представитель дерьмократов - трус, популист и коррупционер.
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27.05.2021 10:59 Ответить
нет, он нормальный чувак, просто уже поток достроили.
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27.05.2021 11:07 Ответить
Дедушка уже старый, ему всё равно
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27.05.2021 11:12 Ответить
А що сталося, де тут обожатєлі Бідона який мав порвати пуйла? Як тут отари ідіотів кидалися на людей які казали не надіятись на ліберастичних демократів.
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27.05.2021 11:11 Ответить
Люди , в голові яких мозок а не солома , ніколи не надіються на когось ( на владу США , на чудо , на Господа ) ,, а лише на себе . У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 3786 .
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27.05.2021 11:30 Ответить
Все вірно, потрібно сподіватись тільки на себе, якщо живеш незалежно від держави! Але нашій країні дали гарантії безпеки, коли ми відмовились від ядерного озброєння, чи не так?! І ці, держави-гаранти, "зли-лись", тільки -"занепокоєння", і свої бізнес-інтереси, на першій позиції!! Повне РОЗЧАРУВАННЯ США. І підсвідомо, цей конфлікт був розпочатий за допомогою та підтримкою їх? А тепер, "мы не при делах, дружба с ЕС (ни в коем случае не повредить экономическим интересам их всех!
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27.05.2021 13:21 Ответить
На жаль - не так . Меморандум не надає гарантії , треба було складати договір . У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 5207 .

Наші політики навіщось маніпулюють цими поняттями , вводячи людей в оману . Ми навіть в суд не можемо подати скаргу , тому що суди меморандуми не розгядають. Лише договори .
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27.05.2021 15:03 Ответить
Они уже переобулись. У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 7045
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27.05.2021 11:51 Ответить
Переводя на общепонятный. Америка, это подстава для стран Польши и Украины. Так не поступают с теми, кого называют друзьями и партнерами для блага того, кого сам назвал убийцей.
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27.05.2021 11:19 Ответить
Да не бывает в политике друзей. Ни у кого. Пора бы уже это запомнить. В политике "дружат" с кем-то, пока это выгодно. Штатам было выгодно гнобить пуйла с целью отжать рынок Европы для своего СПГ. Или ты думаешь они ради Украины боролись против строительства СП-2 ? Но немцам это не понравилось. Штаты взвесили все плюсы и минусы, и решили, что Германия для них важнее Украины. Вот и всё.
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27.05.2021 17:27 Ответить
Как пел Миша Круг "Что ж ты Байден сдал назад, не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза (прямая аналогия с Вазеленским), брось трепаться о судьбе (северного потока).
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27.05.2021 11:23 Ответить
Старушка Меркель лоббирует этот поток, а Байден не хочет с ней ругаться, видимо кремлёвские много занесли немецким старикам Меркель и Шредеру, там многих купили, поэтому "денег нет" для народа.

За каждой строчкой видео, никаких фантазий, набираем в ютубе:
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры вынужден питаться с мусорки ."
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27.05.2021 11:32 Ответить
Как говорил Козьма Прутков ,,зри в корень ,,
Польша имела свой зыск за прокачку газа через территорию
Теперь это будет в Германии
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27.05.2021 11:43 Ответить
Санкции из зада . Как и обещал. А трамп был росийским шпионом.
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27.05.2021 11:48 Ответить
Проще говоря Байден оказался обычным писдоболом.
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27.05.2021 13:04 Ответить
 
 