В Польше разочарованы решением США по "Северному потоку-2": "Здесь есть некоторая нестыковка"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Польше разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
В среду, 26 мая, министру обороны Польши задали вопрос о его отношении к заявлению президента США Джо Байдена касательно санкций по "Северному потоку-2". Блащак ответил, что разочарован словами Байдена о том, что не будет санкций на строительство газопровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я разочарован этими словами, потому что президент Байден, с одной стороны, говорит, что не будет вводить санкции, а с другой, говорит, что он против строительства газопровода, это не бизнес-проект, а политический. Так что здесь есть некоторая нестыковка", - ответил глава Минобороны Польщи.
Как известно, на этой неделе Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут непродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".
Пожалуйста, подождите...
_Есть! Обайден называется - подстилка путлера.
_Дело вовсе не в Украине, вообще-то! Дело - было и есть - в расие. Это - угроза для Европы и всего человечества.
1. Це гроші. Наприклад за 2020 ми отримали 2$ млрд. Це пенсії, зп військови, медикам, вчителям і тд і тп.
2. А ще це дуже сильний політичний і військовий важіль. Думаєте не "********" бо бояться. Так бояться втратити гроші за газ який поставляють у Європу. Але після завершення північного потоку... Що їх буде втримувати?! "Найвеличніший лідер" який скоротив фінансування армії і провалив усі закупівлі МО...
ПС: А німцям просто наср.. на нас як і нам на них. Вони просто хочуть заробити грошей. А москалі всіма правдами і не правдами хочуть нас зробити залежними.
А не те, "недорозуміння" з командою, яке зараз при владі, і яке, завдяки недолугій політиці в міжнародних відносинах, отримує поразку за поразкою!
А Ведана хвора на голову , трампозалежна людина , така ж як і ти . Була раніше адекватною , що з нею трапилось там в Канаді , Бог зна . Може її якийсь чорнявий так нажахав . .
Америка не здалась ,а просто плюнула на все це . Бо їй вже обридло дивитись на реверанси Зе- влади у бік муськви .
Трамп пуінський сраколиз , і це факт, а не фантазії .. Америкою ж повинні керувати президенти -яструби ,бо це в наших інтересах . Коли ж президент США називає нашого найзапеклішого ворога класним парнєм , для України це надзвичайно поганий знак . Тому - Трамп .. Навіть неважливо , це буде Трамп чи Байден . Кому ***** приятель , той для України - ворог . Однозначно .
Наші політики навіщось маніпулюють цими поняттями , вводячи людей в оману . Ми навіть в суд не можемо подати скаргу , тому що суди меморандуми не розгядають. Лише договори .
За каждой строчкой видео, никаких фантазий, набираем в ютубе:
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры вынужден питаться с мусорки ."
Польша имела свой зыск за прокачку газа через территорию
Теперь это будет в Германии