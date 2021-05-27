Оккупанты в Горловке обвинили дочь известного врача в "шпионаже" в пользу Украины, она находится под стражей, - СМИ

В оккупированной Горловке террористы "ДНР" задержали дочь заведующего травматологическим отделением больницы Елена Шаповалова и обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на ИС, об этом сообщил в Twitter пользователь Nova Gorlivka.

"Горловка. Задержана Елена Шаповалова, дочь заведующего травматологическим отделением ГБ 2 Ирха Виктора Николаевича, обвиняют в "шпионаже в пользу Украины", находится под стражей в г. Енакиево", - говорится в сообщении.

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Как сообщил ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчака в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения, происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.