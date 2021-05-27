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Горловка (2381) шпионаж (1223)

Оккупанты в Горловке обвинили дочь известного врача в "шпионаже" в пользу Украины, она находится под стражей, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты в Горловке обвинили дочь известного врача в

В оккупированной Горловке террористы "ДНР" задержали дочь заведующего травматологическим отделением больницы Елена Шаповалова и обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на ИС, об этом сообщил в Twitter пользователь Nova Gorlivka.

"Горловка. Задержана Елена Шаповалова, дочь заведующего травматологическим отделением ГБ 2 Ирха Виктора Николаевича, обвиняют в "шпионаже в пользу Украины", находится под стражей в г. Енакиево", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержанный 9 мая близ Горловки разведчик "ДНР" признался, что террористы использовали водонапорную станцию в качестве военного объекта. ВИДЕО

Как сообщил ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчака в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения, происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.
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Топ комментарии
+14
ЗЕленая плесень, проникшая во все щели Украины так-же поступает с врачами. Напомнить дело Шеремета, в котором зебанутые прокуроры шьют дела патриотам, в том числе врачу Юлии Кузьменко.
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27.05.2021 10:12
+9
у их начальника геморой обострился.
лечение надо...
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27.05.2021 10:08
+8
Папе осталось только мстить, вместо голов пусть пришивает пенисы.
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27.05.2021 10:14
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у их начальника геморой обострился.
лечение надо...
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27.05.2021 10:08 Ответить
теперь папа просто обязан накладывать обдроченцам кровоостанавливающие жгуты на горло Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1186
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27.05.2021 13:27 Ответить
Може варто їх більше ізолювати ...
Швидше одне одного пококають.
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27.05.2021 10:09 Ответить
долечилась....
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27.05.2021 10:10 Ответить
ЗЕленая плесень, проникшая во все щели Украины так-же поступает с врачами. Напомнить дело Шеремета, в котором зебанутые прокуроры шьют дела патриотам, в том числе врачу Юлии Кузьменко.
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27.05.2021 10:12 Ответить
Папе осталось только мстить, вместо голов пусть пришивает пенисы.
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27.05.2021 10:14 Ответить
думаю разницу ни кто из сослуживцев в апальчении не заметит Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4312
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27.05.2021 11:09 Ответить
Так и пришивать не надо!!! Все давно трансформировалось само по-себе!
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27.05.2021 11:21 Ответить
в горловке ещё остались врачи ? наверное лечат заблудившихся бурятов и чеченов ..
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27.05.2021 10:16 Ответить
Произошла чудовищная ошибка, товарищ ..Безлер
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27.05.2021 10:16 Ответить
ну и чем провинилась сия шпионка . слово Россия написала с маленькой буквы ?
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27.05.2021 10:17 Ответить
Они идут по стопам Зели. Чтбы обвинить детского врача нерво-хирурга Юлию Кузьменко в убийстве журналиста Шеремета большой ум надо иметь. Лишь бы отвести след от Лукашенка.
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27.05.2021 10:20 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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27.05.2021 10:21 Ответить
орки самоистребляются.. Конченные противостоят своей стране ставши марионетками Х.йла... Мозгов как у ватников недостаток компенсируют совковыми мерами как Швондер, Шариков и т.п. сброд. Жаль страдают патриоты.. как фашисты боролись с партизанами так нынче паРашисты с патриотами своей Родины.
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27.05.2021 10:28 Ответить
на что они рассчитывают? имею в виду оставшихся существовать в дыре. понятно же, что это на годы, если не на десятилетия.
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27.05.2021 10:35 Ответить
За 7 лет войны в Горловке может остаться только идиот , а не ещё к тому врач или его дочь .

Совершено не жалко безмозглых
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27.05.2021 10:53 Ответить
там много людей, которые физически/материально не могут выехать... поддержки на терре свободной Украины переселенцам ноль. Есть люди, которые поживя тут пару лет вернулись обратно, так как тут жилья своего нет, съемное дорого, а там свой угол есть. Все упирается в финансы
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27.05.2021 11:40 Ответить
Так это де-юре! А де-факт- в лугандоне, т.е.на временно окупированной украинской территории превращенной, *************** ихтамнетами и местной гопотой, в гетто!
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27.05.2021 11:08 Ответить
А хто скиглить? Не робыть проєкцій з власної статевої драми на звичайних людей...
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27.05.2021 11:29 Ответить
Це до кого звернення, грамотЮйка??? Пiдконтрольна, а не пiдконтрольована у тас територiя, це поперше! А подруге, ми ж не банда й мертвечука треба засудити по закону!!! Та й краще його на паращi тримати, по вироку, нiж, як щуку у став, на обмiн поставити?! Цю тварюку треба видоiти по-повнiй, опустити, та рокiв 15-20 втулити,щоб у буцигарьнi, *****, й подохло! А поплiчникiв його й треба мiняти на наших полонених! Обмiнного лайна в нас вичтачаэ, такого, як шухричи. рабiновичи. киви. бойки й iн.
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27.05.2021 11:39 Ответить
 
 