7 416 11
Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Суд взял под стражу вора в законе по кличке Принц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины
Отмечается, что такое решение, 26 мая, принял Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.
Вор в законе, который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и с незаконным обращением с оружием. В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток.
Напомним десятерых "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО принудительно вернули в страны их происхождения.
Топ комментарии
+5 Danis Nielsen
показать весь комментарий27.05.2021 10:45
+2 Mykola Vovk
показать весь комментарий27.05.2021 10:55
+2 Олег Куницин
показать весь комментарий27.05.2021 11:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Гребаная совдепия ?
Где казацкий ?
Гетманский?
Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
позорники млять...