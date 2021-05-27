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Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд взял под стражу вора в законе по кличке Принц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины

Отмечается, что такое решение, 26 мая, принял Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.

Вор в законе, который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и с незаконным обращением с оружием. В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток.

Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц 01

Напомним десятерых "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО принудительно вернули в страны их происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе

Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц 02
Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц 03
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+5
Орджоникидзевский ? Это не пипец ? Тогда что ?
Гребаная совдепия ?
Где казацкий ?
Гетманский?
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27.05.2021 10:45
+2
В других городах ещё есть масковский, суворовский и т.д.
Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
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27.05.2021 10:55
+2
Если из таких принцев принудительно делать принцесс, то преступность уменьшится в разы.
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27.05.2021 11:15
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Орджоникидзевский ? Это не пипец ? Тогда что ?
Гребаная совдепия ?
Где казацкий ?
Гетманский?
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27.05.2021 10:45 Ответить
В других городах ещё есть масковский, суворовский и т.д.
Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
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27.05.2021 10:55 Ответить
Ого. Что єто за новая санкция такая? А где же гуманизьм? Где сострадание? янелох разбушевался?
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27.05.2021 11:14 Ответить
Если из таких принцев принудительно делать принцесс, то преступность уменьшится в разы.
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27.05.2021 11:15 Ответить
Никогда! Появится не организованная преступность, которая в разы страшнее!!!
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27.05.2021 11:19 Ответить
Блатная романтика, сказки о справедливых разбойниках? Как будто сейчас неорганизованной преступности нет. И в чем разница между тремя преступниками пытавшими и убившими семью простых фермеров ради наживы, от одного преступника сделавшего тоже самое? Количеством, да и только. Так в чем в разы страшнее?
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27.05.2021 11:29 Ответить
Разница в том, что между уголовной и ментовской системами нет особой разницы! Менты крышуют проституток, наркоту и игорный бизнес! Порядок нужно наводить в системе правосудия. Сейчас просто менты пытаются положить все под себя.
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27.05.2021 11:46 Ответить
По примеру раши строят полицейское государство! А где список "ментов в законе"? Должно быть равенство!!!
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27.05.2021 11:18 Ответить
Как арестовывают или судят всяких покидьків, так закрывают лица, а если патриотов (Рифа, Дугарь), то нет
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27.05.2021 11:40 Ответить
Оце так вирок! аж "два месяца пад арештом".
позорники млять...
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27.05.2021 12:26 Ответить
 
 