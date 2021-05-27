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Новости Политика Украины
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Денисова (994) Кабмин (13803) Пенсионный фонд (424) пенсия (2135)

Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова

Пенсионный Фонд разработал проект постановления Кабинета Министров Украины об утверждении Порядка выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц и лиц, которые отказались от этого статуса, проживая на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По её словам, данный документ позволит решить вопрос выплаты задолженностей по пенсиям для переселенцев.

"Проектом акта предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошедший период, в том числе начисленные на выполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда", - написала омбудсмен.

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Она уточнила, что предложенный механизм погашения задолженности по выплате пенсий будет распространяться на лиц, зарегистрировавших место жительства и постоянно проживающих на контролируемой Украины территории и отказавшихся от справки о постановке на учет ВПЛ, а также наследников умерших пенсионеров из числа ВПЛ, или тех, которые проживали на оккупированной территории и не были приняты на пенсионный учет на контролируемой Украиной территории.

"По информации ПФУ, реализация проекта акта потребует расходов из Государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Пенсионном фонде Украины насчитывается 76,7 млрд грн задолженности по пенсионным выплатам для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

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"Выплата этой задолженности требует законодательного урегулирования", - подчеркнула Денисова.

Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова 01
Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова 02
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Топ комментарии
+7
ЗЕ хоче балотуватись на другий термін і піар понад усьо. За рахунок ЗЕлохів. Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2187
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27.05.2021 10:58
+6
Він програв завдяки безпрецендентній антирекламі, в яку ***** вклало лярди долярів і фінансувало серіали 95 кварталу. А корисні ідійоти дивились на Голобаротьку і казали ахх какой класний чувак на лісапєтє. Він влаштує нам райскую жість.
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27.05.2021 11:10
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ЗЕ хоче балотуватись на другий термін і піар понад усьо. За рахунок ЗЕлохів. Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2187
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27.05.2021 10:58 Ответить
я же тебе говорил почему проиграл Петр Алексеевич, вот из-за такого ******* везде
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27.05.2021 10:59 Ответить
Із-за якого "такого" ?
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27.05.2021 11:01 Ответить
ошибки ни чего не учат
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27.05.2021 11:10 Ответить
Які "ошибки"?
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27.05.2021 11:13 Ответить
агрессия, огромная агрессия его агитаторов, сейчас это продолжается, а может стоит по делу?
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27.05.2021 11:18 Ответить
Дуже хитропопа позиція. Самим висміювати, погрожувати, проклинати тих, хто не подобається, але самим верещати про нелюдяність тих, хто посмів критикувати аморалів, які самі діють по бєспрєдєлу.
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27.05.2021 11:20 Ответить
говори за себя пожалуйста, а за меня я сам скажу. Давай такие точки в диалоге посатвим?
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27.05.2021 11:24 Ответить
Ти ж прийшов сюди і обговорюєш інших.

27.05.2021 10:59


А тепер заспівав "говори за себя пожалуйста, а за меня я сам скажу."
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27.05.2021 11:41 Ответить
27.05.2021 10:59 ? Я же тебе говорю, я сам за себя говорю, а еще закончите свою мысль, так как догадываться ни кто не будет
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27.05.2021 20:52 Ответить
Твое предложение - лечить раковых больных цианистым калием?
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27.05.2021 11:06 Ответить
в принципе это не мое предложение, более похоже на агитаторов Петра Алексеевича, что было ошибкой
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27.05.2021 11:11 Ответить
а Петр Алексеевич проиграл? )))) если у тебя жена сосет у всех в подъезде, и еще в соседнем - анал без табу, но вы расстались, ты проиграл?
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27.05.2021 11:09 Ответить
что у тебя нет женщин, видно по интонациям, не переживай, теперь в Украине даже приветствуется. но это не про тебя лично, описан смысл - если быдло не понимает, то пнх на заробитки. кстати на Януковиче ВФ в 2004 поставили крест, а он через 3 года стал премьером, а через 5 президентом.
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27.05.2021 11:27 Ответить
давай немного расставим все точки над "и", быдло здесь только ты, я же культурно разговариваю еще, не смотря на твою грязь. Лично у меня в жизни все хорошо, меня все устраивает, если ты интересуешься мной. К стати Януковича в россии ни чего не огорчает, кроме разве, что гибель сына, также ни чего не огорчает чиновников Януковича в Украине, они при должностях как при Петре Алексеевиче так при Зеленском. Думаю многих кто поднимал антигосударственный курс в 2014 году тоже ни чего не огорчает, все на свободе и при деньгах. Это к стати послужило к минусу к политической карме Петру Алексеевича на фоне агрессии со стороны его агитаторов, мало было сделано, а активизироваться на словах к концу своего президентского срока немного не уместно.
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27.05.2021 11:51 Ответить
ты тупой, можешь расставлять себе все, что хочешь, хоть над і, хоть над Ё. запоминай дятел-тут эпистолярный жанр, здесь пишут, а не разговаривают, и мне насрать на твой "культур", тем более, что в тексте у тебя 8 (восемь) орфографических ошибок, культурщик ты #уев, плюс излагаешь как бухой китаец. а вообще, это какой то пипец - необразованная чернь, вместо того, что бы копать огород, мешать цемент и подметать, поголовно уселась рассуждать, делать выводы, анализировать))) иди работай.
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27.05.2021 19:54 Ответить
аж культура от тебя прет, уровень видно, майор гопоты.
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27.05.2021 20:46 Ответить
культура прет не "от", а "из". дядя, ты хоть раз в жизни был в музее, театре, балете, опере, концерте классической музыки...? сколько книг ты видел за всю жизнь, подчеркиваю, не прочел(!), а видел? я о том, что быдло, насмотревшись шоу телевизора-инета, с базовыми знаниями равными минус бесконечность, типа тебя, берется утверждать, спорить, доказывать. вы чернота, в кине про Шарикова, себя мните проффэсором, а должны чистить сараи.
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28.05.2021 11:00 Ответить
словесный понос и не более того
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28.05.2021 11:13 Ответить
Він програв завдяки безпрецендентній антирекламі, в яку ***** вклало лярди долярів і фінансувало серіали 95 кварталу. А корисні ідійоти дивились на Голобаротьку і казали ахх какой класний чувак на лісапєтє. Він влаштує нам райскую жість.
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27.05.2021 11:10 Ответить
не думаю, просто агитаторы Петра Алексеевича круто с агитацией переборщили, что сейчас дальше продолжается, а пора осознать ошибку
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27.05.2021 11:15 Ответить
За прикладами далеко ходити не буду. В моєму дворі одна вчителька голосувала за ЗЕ через 4 тищі долярів. Тепер каже що зелень потрібно растрілять. Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова - Цензор.НЕТ 9012 Друга голосувала тому що він єврей, а значить розумний і нам влаштує щаслівую жість.
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27.05.2021 11:39 Ответить
опять же вы даже не поняли, что такой агрессией бес границ вы сами помогли победить Зеленскому и вы до сих пор это не поняли. Соберите все что вы тут написали с момента предвыборной компании, прочитайте все это и поймете ошибку
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28.05.2021 11:17 Ответить
от падлы, 77 лярдов приготовились сепарам выплачивать!
Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 6603 Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2650 Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 8392
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27.05.2021 11:00 Ответить
канєшно, виплачувати...
спочатку їм, любителям ссср і ковбаси по 2.20 записати ці гроші до ощадних книжок і прирівняти їх до ощадних книжок з часів ссср...
борги по всім книжкам виплачувати згідно термінів вкладів...попередні - спочатку
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27.05.2021 11:19 Ответить
Вава добрий за рахунок українців.

Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."
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27.05.2021 11:00 Ответить
"добрий" Вава підвищує податки для українців, щоб утримувати населення окупованих територій. Хоча це має робити окупант.
Малороси цього хотіли, коли голосували за нього?
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27.05.2021 11:06 Ответить
Проект, який не вводився в дію.
Навіщо зелені вводять його в дію, коли довели країну до ручки?

Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда.

https://biz.censor.net/news/3267568/gosdolg_vyros_za_mesyats_na_12_milliarda
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27.05.2021 11:33 Ответить
Краще б ви про дійсно українських пенгсіонерів потурбувались.

Наприклад, скасували або ж принаймні підправили Закон Порошенки-Яйценюка про припинення індексацій пенсій колишнім держслужбовцям.

Або подумали своїми тупими макітрами, як повертати спизжені Гройсманом-Гончаруком-Шмигалем у відставників-силовиків пенсії за два останні роки.

А вони в кабміні аж всираються, щоб сєпарам було солодко жити і надалі Україну розстрілювати!!! Зрадники ви всі там, такі ж люті вороги, як і ваша кохана вата!!!
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27.05.2021 11:03 Ответить
Все это красиво и пафосно, только интересно, насколько страна похудеет при этих зеленчуках...
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27.05.2021 11:04 Ответить
Денисова, я ниразу не сепар и живу в Украине безвыездно. На Пенсфонд подавал в суд по своей пенсии, украденной кабмином. Суд ДВАЖДЫ принял решение - выплатить сполна и обязательно, и что толку? ПФ игнорит решения суда и никто ему не указ!!!
А тут прям счастье для страны - выкинуть на ветер 11 000 000 000 гривен, отдать прорашистским ублюдкам и их выкидышам запросто так, потому что кто-то Вовке вдул в ухо, что это там его електорат и рейтинг подскочит! Никто там и не собирается ничего для вас делать о вас думать. У них в башках одно - шара, халява, шкура своя и все! Ни мы, ни вы, ни Украина им и нафиг не упала!!! За что платить???
По вашей ватной логике, следующий шаг - подать воду в Крым??? Посадить всех добровольцев??? Или что вы еще придумаете, враги нашей родной Украины?????
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27.05.2021 11:13 Ответить
Чем мотивируют отказ судебные исполнители?
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27.05.2021 11:28 Ответить
Они просто приняли и ждут ответов от ПФ
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27.05.2021 13:06 Ответить
Одна шайка-лейка!
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27.05.2021 13:07 Ответить
..А при ..*папередніку * такого не було . Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова - Цензор.НЕТ 6332
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27.05.2021 11:19 Ответить
Було інакше. Саме тому ваш преЗедент майже відразу, як прийшов до влади, пообіцяв ВІДНОВИТИ виплати пенсій ВСІМ, проживаючим в лугандоніях.

Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."


https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2784430-ukraina-vidnovit-viplatu-pensij-zitelam-okupovanogo-donbasu-pristajko.html

Чому його палкі прихильники цього "не пам'ятають та не помічають" незрозуміло.
З ними щось не так?
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27.05.2021 11:24 Ответить
Все правильно!Своіх пенсіонерів ********,а зрадників годують.Мало того,що платять пенсіі мертвим пенсіонерам ордло,бо інформацію о померлих там не передають Украіні,так вони ще й вирішили вилизати дупу тим,хто принципово не хотів отримувати украінську пенсію.Громадян Украіни залишили без лікарняних,без декретних,без допомоги на дитину,все вигрібли з місцевих бюджетів,зато лугандону віддають останнє і вчасно.Поки...ки!
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27.05.2021 11:39 Ответить
Очень интересно, как это "постановление ПФУ" пройдет в комитете ВР, и как эту "бюджетную хотелку" проголосует сама Рада?
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27.05.2021 11:58 Ответить
называется вытянуть из экономики 77 лярдов и проспонсировать сепаратюг - "благое" дело , да зебилы.....
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27.05.2021 11:59 Ответить
Заголовок новости не совсем соответствует содержанию.За ширмой о выплате переселенцам скрывается главное : "Она уточнила, что предложенный механизм погашения задолженности по выплате пенсий будет распространяться на также наследников умерших пенсионеров из числа ВПЛ, или тех, которые проживали на оккупированной территории и не были приняты на пенсионный учет на контролируемой Украиной территории." Источник: https://censor.net/ru/n3267756 Т.е. за 7 лет войны там в "угольной швейцарии" достигли пенсионного возраста х..н знает сколько , часть из них в течении этих 7 лет (особенно бюджетники) там работала, но Украина не получала от них в Пенсионный фонд, учитывая солидарную систему, теперь Украина согласно этому постановлению будет целовать их в задницу. Ну шо, наголосовали по-приколу
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27.05.2021 12:02 Ответить
Ну - ну платите, жены родственница живет на неподконтрольной территории, получает пенсию и с Украины, и с кацапии, при этом Украину ненавидит и обсирает на чем мир стоит.
.
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27.05.2021 14:35 Ответить
 
 