Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пенсионный Фонд разработал проект постановления Кабинета Министров Украины об утверждении Порядка выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц и лиц, которые отказались от этого статуса, проживая на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
По её словам, данный документ позволит решить вопрос выплаты задолженностей по пенсиям для переселенцев.
"Проектом акта предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошедший период, в том числе начисленные на выполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда", - написала омбудсмен.
Она уточнила, что предложенный механизм погашения задолженности по выплате пенсий будет распространяться на лиц, зарегистрировавших место жительства и постоянно проживающих на контролируемой Украины территории и отказавшихся от справки о постановке на учет ВПЛ, а также наследников умерших пенсионеров из числа ВПЛ, или тех, которые проживали на оккупированной территории и не были приняты на пенсионный учет на контролируемой Украиной территории.
"По информации ПФУ, реализация проекта акта потребует расходов из Государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в Пенсионном фонде Украины насчитывается 76,7 млрд грн задолженности по пенсионным выплатам для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
"Выплата этой задолженности требует законодательного урегулирования", - подчеркнула Денисова.
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27.05.2021 10:59
А тепер заспівав "говори за себя пожалуйста, а за меня я сам скажу."
спочатку їм, любителям ссср і ковбаси по 2.20 записати ці гроші до ощадних книжок і прирівняти їх до ощадних книжок з часів ссср...
борги по всім книжкам виплачувати згідно термінів вкладів...попередні - спочатку
Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."
Малороси цього хотіли, коли голосували за нього?
Навіщо зелені вводять його в дію, коли довели країну до ручки?
Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда.
https://biz.censor.net/news/3267568/gosdolg_vyros_za_mesyats_na_12_milliarda
Наприклад, скасували або ж принаймні підправили Закон Порошенки-Яйценюка про припинення індексацій пенсій колишнім держслужбовцям.
Або подумали своїми тупими макітрами, як повертати спизжені Гройсманом-Гончаруком-Шмигалем у відставників-силовиків пенсії за два останні роки.
А вони в кабміні аж всираються, щоб сєпарам було солодко жити і надалі Україну розстрілювати!!! Зрадники ви всі там, такі ж люті вороги, як і ваша кохана вата!!!
А тут прям счастье для страны - выкинуть на ветер 11 000 000 000 гривен, отдать прорашистским ублюдкам и их выкидышам запросто так, потому что кто-то Вовке вдул в ухо, что это там его електорат и рейтинг подскочит! Никто там и не собирается ничего для вас делать о вас думать. У них в башках одно - шара, халява, шкура своя и все! Ни мы, ни вы, ни Украина им и нафиг не упала!!! За что платить???
По вашей ватной логике, следующий шаг - подать воду в Крым??? Посадить всех добровольцев??? Или что вы еще придумаете, враги нашей родной Украины?????
Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2784430-ukraina-vidnovit-viplatu-pensij-zitelam-okupovanogo-donbasu-pristajko.html
Чому його палкі прихильники цього "не пам'ятають та не помічають" незрозуміло.
З ними щось не так?
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