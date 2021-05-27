Выделение "Укроборонпромом" 1,68 млн грн школе Милованова накануне его назначения в набсовет - это конфликт интересов, - Трепак
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Получение "Киевской школой экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, от "Укроборонпрома" 1,68 млн гривен в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" нельзя считать простым совпадением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак
По его словам, практика функционирования отечественной власти, отношений власти и бизнеса, "освоение" государственного бюджета свидетельствуют, что в нашей стране таких совпадений просто не бывает.
Трепак отметил, что на сомнительность простого совпадения указывает ряд обстоятельств.
"Во-первых, торги относительно "услуг за исследования" были проведены в канун назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" - 20 мая.
Во-вторых, закупку таких услуг провели без конкурса - у одного участника.
В-третьих, всю эту операцию провели всего за один день.
В-четвертых, "Укроборонпром" для предоставления услуг в сфере продажи вооружений выбрал организацию, которая по официальным данным, не имела опыта в этой сфере.
В-пятых, "Укроборонпром" - это государственная структура оборонно-промышленного комплекса, которая находится в сфере влияния Президента Украины. Он же и назначает часть членов Наблюдательного совета этой структуры. Это означает, что решение финансовых вопросов этой структуры и вопросов формирования состава ее Наблюдательного совета находятся в одних руках. В свою очередь это указывает на большую вероятность "пакетности" двух решений: с одной стороны, назначение Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома", с другой - выделение "Укроборонпромом" возглавляемой им организации 1,68 лн гривен", - говорится в сообщении.
Экс-замгенпрокурора считает, что совокупность этих обстоятельств дает основания говорить о том, что с выделением "Укроборонпромом" указанных государственных средств "Киевской школе экономики" по меньшей мере есть вопрос, в т.ч. правового характера.
"Они указывают на высокую вероятность определенных договоренностей. Согласен с Юрием Бутусовым, что здесь может идти речь о своеобразном "задабривании" "Укроборонпромом" только что назначенного члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома". Поэтому, на мой взгляд, есть основания для правового реагирования на эту ситуацию со стороны правоохранительных органов - как в части получения государственных средств "Киевской школой экономики" и причастности к этому ее президента, так и в части выделения должностными лицами "Укроборонпрома" средств для указанной частной организации", - подчеркнул Трепак.
Кроме того, по его словам, в этой ситуации у Милованова усматриваются признаки конфликта интересов.
"Да - он формально-юридически не участвовал в принятии решения о выделении "Укроборонпромом" "его" организации указанных средств. Но в своей деятельности как член Наблюдательного совета "Укроборонпрома" он "связан" этими средствами. Он объективно уже имеет частный интерес в той сфере, в которой выполняет служебные полномочия - он будет осуществлять контрольные (надзорные) функции за деятельностью государственной структуры, которая профинансировала "его" частную организацию. И если сегодня речь идет о потенциальном конфликте интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия Миловановым решений или совершение/несовершение им действий при выполнении указанных полномочий, то в перспективе такой конфликт интересов вполне может перерасти в реальный. Потому что Милованов будет осуществлять полномочия члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома" в то время, когда организация, президентом которой он является, будет выполнять определенную работу для "Укроборонпрома". В этом усматривается очевидное противоречие между частным интересом Милованова как президента "Киевской школы экономики" и его служебными полномочиями как члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома", - считает Трепак.
Экс-замгенпрокурора отметил, что во-первых, такой конфликт интересов должен быть немедленно решен, во-вторых, должна быть правовая реакция соответствующих государственных органов, уполномоченных реагировать на такие конфликтные ситуации.
"Вообще в этой ситуации больше всего вопросов возникает к самому Милованову, который несомненно, был в курсе всех событий - как обстоятельств своего назначения членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома", так и параллельного с ним решения вопросов о выделении "Укроборонпромом" государственных средств организации, которую он возглавляет. Я уже не говорю о нравственности и порядочности, с которыми в этой ситуации очевидно большая проблема", -подытожил Трепак.
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это откат, а не взятка - ну, видимо, в такой форме решили рассчитаться с ним за работу
а цинічний дерибан..
Оборонпром з ці гроші нічого не отримує у відповідь
Может вы не туда его суёте?
Україну не запросили на саміт НАТО в червні.
У МЗС «обурені».
У Зеленського мовчать.
Проте, все значно зрозуміліше.
Два роки, преЗЕдент країни ігнорував саміти НАТО (вперше з 2014 року).
Два роки, преЗЕдент намагався заглянути в очі Путіну.
Два роки ганьби на міжнародній арені, коли зашквари та скандали захлинули Україну.
Більше того, два роки влада Зеленського ламала інституції, узурповувала контроль над всім, знищувала незалежність правоохоронних органів, переслідувала опозицію.
А тепер ми питаємо, чому Україну не запросили на саміт НАТО.
Та тому, що нас не поважають, над владою кварталу сміються, а вчинки «слуг народу» - зневажають.
Маємо результат.
А.Смолій
Helgi Sharp
День начался с позитива и ликования: национальная комиссия НКРЭКУ сегодня громко запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 г.
Хороший шаг, без базару.
Но давайте я напомню вкратце кое-что:
- Герус начинает импорт електроенергии из Кацапии и её сателлита БССР. Это "хорошо", патамушта «збалансується ситуація зі споживанням, і будуть відсутніми серйозні ризики віялових відключень».
Хотя ДО зелёных и Геруса, никаких веерных отключений почему-то не было.
- отрубают схему Роттердам+, которая давала покушать и шахтерам, и ТЭСам, и конечным потребителям. Плюс дорогая электрика мотивировала вкладываться в развитие предприятий.
- наши топовые олигархи за 2020 год разбогатели в 1,5 - 2,7 раза, компании-операторы понюхали бибу, образовались почему-то долги у энергетических держпідприємств и долги по зарплате у шахтёров.
- и вот они убирают импорт! Ура! Но убирают только на период минимальных нужд (летний сезон), то еесть, осенью вероятно их снова разрешат.
Т.е. схема «купи козу - продай козу» - вариант беспроигрышный и обеспечивающий ликование масс, которые чето резко забыли, что покупать эту козу было вовсе не обязательно.
Просто Беня и Ринат у нас очень прожорливые, а Вова тестикулами слаб.
* Нафтогаз продолжает терять спецов. Сегодня ушли Зеркаль, Осмоловская и советник Коболева Гламаздин.
Это ж надо так отчаянно сопротивляться завершению Северного Потока-2, что такой профессионал, как Зеркаль, не пригодилась сначала зелёному МЗСу, а теперь и Нафтогазу.
Дефцит кадров у них, *****…
* Лукашенко сказал, что во всем виноваты украинцы.
Самолёт с «бомбой» не принял ни Львов, ни Киев и только он, отец родной, дал добро на посадку. А там чисто случайно оказался оппозиционный белорусский журналист, кто бы мог подумать…
А еще, оказывается, украинские олигархи вывозят эшелонами из страны чернозём.
ЛуКаддафи, ты не шаришь. Не эшелонами, а чемоданами. И не все олигархи, а только Порошенко в сговоре с Медведчуком. Ты Бигуса, штоле, не смотришь? Это ты зря.
* Унылый азовский бычок Арахамия возглавил наглядову раду Офісу із залучень інвестицій.
Процитирую Дану Яровую: «Люблю Давида за настойчивость. Он всегда что-то возглавляет и из этого выходит ровно ничего. Так что не переживайте - инвестиций как не было, так и не будет. Нас опять ждёт прекрасное nihuya»
Пропустив вперед все государства бывшего СССР и набрав 47 баллов из 100 возможных, РФ расположилась в рейтинге по соседству с Танзанией и Замбией.
Мне вот интересно, а ватка, которая хочет слиться с Россией в порыве страсти, она вообще понимает, что может оказаться не с той стороны полицейской дубинки?
Хотя в одном предложении слова «ватка» и «понимает» - это уже оксюморон.
* Сегодня Порошенко повезёт на фронт груз оборудования, стоимостью в несколько сотен тысяч гривен. Подробности будут позже, а я замечу один простой факт.
Будучи в глубокой оппозиции, оплёваный предыдущими выборами, заё@ываемый бесконечными Бигусами и Венедиктовыми, Порох продолжает молча вкладываться в безопасность Украины.
Платить свои деньги для того, чтоб защитить мужей и сыновей тех, кто проголосовал за клоуна в большинстве своём. Проголосовал за отвод контрснайперских групп, за посмотреть в глаза Путину, за слова «почти никто не погиб».
Покажите мне, что делают для фронта остальные.
Что делают сейчас для страны все те, кто перед выборами пел соловьем про счастье для всех даром.
Юля?
Гриценко?
Бойко?
Может, это Зеленский то оборудование на фронт повез?
Нет. К следующим выборам они нам снова нарисуют много красивых биллбордов про сажать весной и уменьшение тарифов, снимут сериальчик, побегают на камеры трусцой.
А пиаром назовут противоракетные комплексы, медицинское оборудование на миллионы и продуктовые наборы для стариков от Порошенка.
Пора уже выздоравливать от уе@анства.
Пора признать, что обосрались, постирать портки и выключить телевизор.
Таня Адамс
тогда государство берет его на работу и платит не малую зарплату? если он такой великий профессионал? правда с его толку , как с козла молока.В наблюдательном совете НБУ, когла его Порошенко устроил,- НБУ уничтожало финансы страны своей денежно-кредитной политикой выпуская эмиссию и сейчас уничтожает совместно с Мин, фином принимая от населения валюту под 2% и скупает дорожные и прочие откаты у прави ельства под 12%, подвергая девальвации вклады,сам же выдает кредиты через банки под 20%, зарабатывая 1000% годовых а Малованов нам говорил по телевизору, что проводится банковская реформа, только в результате такой реформы население осталось без денег, затем этот чудо профессионал работал Министром экономики и сельского хозяйства и большего не чего не придумав в упралении народных активов-капитала с которого народ должен зарабатывать , как все продать, другое дело воруют, так и в бюджте воруют это же не значит что надо продать государства, но де факто коррупционеры это делают,но не юридически,значит это не проблема формы собственности , а морали управления,- ничего же нового не создано даже на частных приватизированных предприятиях, проблема в коррупции, а как можно приватизиррвать и открывать рынки в том числе Земли в коррумпированном государстве? Правильно что бы народ под гнетом админ.ресурса и денежно -кредитной политики,проводимой властью, когда баннкротятся и государство и личные бизнеса и финансы, зато зарабатывают на этом чиновники и банкиры и силовики продал свои активы в томчисле Землю, но Землю тогда часть распаевали и Зеленский открыл рынок, что бы юридически оформить де фокто скупку у обедневшего населения прсле такой политики,которую начал Порошенко, потому они вместе и голосуют, а приватизируя крупные объекты они даже не удосужились передать акции населению, так тупо напрямую продают. А теперь этому приватизатору,народных активов, по сути черному маклеру, которые с бандитами выкидывали одиноких старикрв из квартир, так и эти отбирают у населения средства существования - народное имущество при помощи власти испольщуемой в своих интересах, как Янукович, понадобились денижки на мелкие расходы, так как он говорил, що людина не бідна,профессор, мае заробіток в університетах США і будинок за 1 миллн. $, ну що ти зробиш людина аморальна.Ну а как же те кого мы израли и берут таких моральных уродов на работу, наше солнышко Зеленский за которого мы голосовали , он же обещал подолати епоху корруції і бідності?, не красти на крові,что тоже такой -же конченый,или зуже организатор преврашения Украины в нищую колонию с умирающим населением - он же песни пел народу такие патриотические на 95 квартале,- не может быть?