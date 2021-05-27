Выделение "Укроборонпромом" 1,68 млн грн школе Милованова накануне его назначения в набсовет - это конфликт интересов, - Трепак

Получение "Киевской школой экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, от "Укроборонпрома" 1,68 млн гривен в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" нельзя считать простым совпадением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак

По его словам, практика функционирования отечественной власти, отношений власти и бизнеса, "освоение" государственного бюджета свидетельствуют, что в нашей стране таких совпадений просто не бывает.

Трепак отметил, что на сомнительность простого совпадения указывает ряд обстоятельств.

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"Во-первых, торги относительно "услуг за исследования" были проведены в канун назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" - 20 мая.



Во-вторых, закупку таких услуг провели без конкурса - у одного участника.



В-третьих, всю эту операцию провели всего за один день.



В-четвертых, "Укроборонпром" для предоставления услуг в сфере продажи вооружений выбрал организацию, которая по официальным данным, не имела опыта в этой сфере.



В-пятых, "Укроборонпром" - это государственная структура оборонно-промышленного комплекса, которая находится в сфере влияния Президента Украины. Он же и назначает часть членов Наблюдательного совета этой структуры. Это означает, что решение финансовых вопросов этой структуры и вопросов формирования состава ее Наблюдательного совета находятся в одних руках. В свою очередь это указывает на большую вероятность "пакетности" двух решений: с одной стороны, назначение Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома", с другой - выделение "Укроборонпромом" возглавляемой им организации 1,68 лн гривен", - говорится в сообщении.

Экс-замгенпрокурора считает, что совокупность этих обстоятельств дает основания говорить о том, что с выделением "Укроборонпромом" указанных государственных средств "Киевской школе экономики" по меньшей мере есть вопрос, в т.ч. правового характера.

"Они указывают на высокую вероятность определенных договоренностей. Согласен с Юрием Бутусовым, что здесь может идти речь о своеобразном "задабривании" "Укроборонпромом" только что назначенного члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома". Поэтому, на мой взгляд, есть основания для правового реагирования на эту ситуацию со стороны правоохранительных органов - как в части получения государственных средств "Киевской школой экономики" и причастности к этому ее президента, так и в части выделения должностными лицами "Укроборонпрома" средств для указанной частной организации", - подчеркнул Трепак.

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Кроме того, по его словам, в этой ситуации у Милованова усматриваются признаки конфликта интересов.

"Да - он формально-юридически не участвовал в принятии решения о выделении "Укроборонпромом" "его" организации указанных средств. Но в своей деятельности как член Наблюдательного совета "Укроборонпрома" он "связан" этими средствами. Он объективно уже имеет частный интерес в той сфере, в которой выполняет служебные полномочия - он будет осуществлять контрольные (надзорные) функции за деятельностью государственной структуры, которая профинансировала "его" частную организацию. И если сегодня речь идет о потенциальном конфликте интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия Миловановым решений или совершение/несовершение им действий при выполнении указанных полномочий, то в перспективе такой конфликт интересов вполне может перерасти в реальный. Потому что Милованов будет осуществлять полномочия члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома" в то время, когда организация, президентом которой он является, будет выполнять определенную работу для "Укроборонпрома". В этом усматривается очевидное противоречие между частным интересом Милованова как президента "Киевской школы экономики" и его служебными полномочиями как члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома", - считает Трепак.

Экс-замгенпрокурора отметил, что во-первых, такой конфликт интересов должен быть немедленно решен, во-вторых, должна быть правовая реакция соответствующих государственных органов, уполномоченных реагировать на такие конфликтные ситуации.

"Вообще в этой ситуации больше всего вопросов возникает к самому Милованову, который несомненно, был в курсе всех событий - как обстоятельств своего назначения членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома", так и параллельного с ним решения вопросов о выделении "Укроборонпромом" государственных средств организации, которую он возглавляет. Я уже не говорю о нравственности и порядочности, с которыми в этой ситуации очевидно большая проблема", -подытожил Трепак.

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