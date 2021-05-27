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Львов (4433) проезд (307) транспорт (1738) подорожание (131)

Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет

Стоимость проезда в городском транспорте Львова поднялась сегодня, 27 мая 2021 года, до 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении городских властей отмечается, что по расчетам перевозчиков стоимость проезда во львовских автобусах составляет 14 грн 60 коп, а в электротранспорте – 12 грн 40 коп.

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Горсовет учел возможности граждан и принял компромиссное решение о тарифе 10 грн для автобусов. Для элктротранспорта базовый тариф также составит 10 грн. В зависимости от способа приобретения билета он может составить 9 грн (если билет приобретен в пунктах продажи) и 8 грн 50 коп. (если куплен через смартфон).

Начальник управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив отметил, что рост тарифа связан с ростом цен на горючее и запчасти, а также с ростом зарплат.

Ранее проезд в городском транспорте Львова стоил 7 грн.
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Топ комментарии
+17
Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 9972
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27.05.2021 11:17
+13
"рост цен на горююючеее...."
а всего два года назад, в таком обязательно бы "Порох виноват!"
Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 8732
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27.05.2021 11:21
+10
от лвів'яни найменше за всіх заслуговують на таке зелене лайно
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27.05.2021 11:19
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Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 9972
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27.05.2021 11:17 Ответить
Не-е-е-е- Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 6500
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27.05.2021 11:26 Ответить
от лвів'яни найменше за всіх заслуговують на таке зелене лайно
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27.05.2021 11:19 Ответить
Не, не они голосовали за прокацапские самонемощ и слабоду?
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27.05.2021 11:46 Ответить
Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 2538
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27.05.2021 11:21 Ответить
"рост цен на горююючеее...."
а всего два года назад, в таком обязательно бы "Порох виноват!"
Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 8732
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27.05.2021 11:21 Ответить
да он и счас виноват, больше ж некому Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 379
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27.05.2021 11:28 Ответить
Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 1365
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27.05.2021 11:21 Ответить
Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 1684
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27.05.2021 11:22 Ответить
Відкликати голос - це як відродитися взад. Потрібно не голос відкликати (бо це абсурд), а визнати власну помилку у другому турі президентських виборів. Лише той, хто визнає, що помилвся, не помилиться знову (для зебілів, до речі не факт).
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27.05.2021 11:31 Ответить
главнае чьта не Парашенка, понел?


Так то они хоть за чйорта лысого проголосуют, лишь бы не Порох...
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27.05.2021 11:40 Ответить
это да,и еще раз да
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27.05.2021 12:14 Ответить
Цікаво, чи було рішення прийняте з дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ?
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27.05.2021 11:24 Ответить
Для львовян можно было и в злотых принимать за проезд...
ну ? НУ ДАВАЙ !!!
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27.05.2021 11:25 Ответить
То вы плакали что они у европейцев туалеты моют, а теперь завидуете.
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27.05.2021 11:27 Ответить
зеленой завистью аж до слёз...
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27.05.2021 11:35 Ответить
Что тебе мешает?
Иди мой. У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 3533
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27.05.2021 11:38 Ответить
А вам можна зарплатню у тугриках платити. Нє?
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27.05.2021 11:32 Ответить
почему в тугриках?
а, милый?
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27.05.2021 11:36 Ответить
А почему в злотых?
А, дорогая?
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27.05.2021 11:39 Ответить
ну ? НУ ДАВАЙ !!!

блесни эрудицией коли дошло до мозгов
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27.05.2021 11:45 Ответить
А все-таки, чим тугрики е подобаються? Не гірше за ЗЛОТІ У Львові. Нє?
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27.05.2021 12:36 Ответить
Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 3605
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27.05.2021 11:30 Ответить
Пихая купюру в приемник терминала пополняя рахунок мобильного номера и прочей лабуды напиши на ней - ЗЕЛЯ ЧМО!!! У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 6650
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27.05.2021 11:36 Ответить
У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 9039
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27.05.2021 12:08 Ответить
і обоє кацапи
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27.05.2021 12:26 Ответить
Вони хотіли 15-20.
Зараз і в нас ціна підскочить.
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27.05.2021 11:34 Ответить
У Вас, у Жмерекі?
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27.05.2021 11:37 Ответить
вы в Европе ездили хоть раз на общественном транспорте,видели качество и знаете какие там цены соответственно на проезд? Качество и услуги соответствует цене. Если хотите дальше ездить на богданах в которых отваливаются колеса,за рулем сидят бухие водятлы,кресла в салоне грязные и поломанные,нет кондиционеров и в тарнспорт набирают пассажиров под завязку платите как раньше,а если хотите сервис получше то прийдется платить больше,никто в убыток предоставлять качественные услуги не будет
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27.05.2021 11:39 Ответить
В нас файні автобуси.
І битком не набивають.
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27.05.2021 11:43 Ответить
У Варшаві та Будапешті місячний проїзний на всі види транспорту ще пару років тому був ДЕШЕВШИМ, ніж в Києві!

Одноразові поїздки - так, там гривень по 20-25, але проїзні дешевші при цьому!
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27.05.2021 11:55 Ответить
Вот ты наивный. Брать за проезд будут больше, а сервис оставят такой как был.
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27.05.2021 11:56 Ответить
Да, давайте поговорим о проклятых буржуях.
Например, проездной на ГОД в Праге НА ВСЁ стоит 3650 крон (данные за 2019)
Это даже если ездить всего одним видом транспорта дето 6 грн за поездку будет, двумя - соответственно 3

Там у трамваев часто колёса отваливаются? Много бухих водил?

Такша не нада нам ляля У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 1418
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27.05.2021 12:00 Ответить
мы 30 лет слушаем "плач Ярославны" о нерентабельности. При этом 30 лет все работают за "черный нал" и скрывают реальный объем перевозок. Пора "открывать карты".
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27.05.2021 12:06 Ответить
Пам'ятаєте як пару років тому у Львові підняли ціну за проїзд з 5 гр. до 7гр.?
Перевізникі обіцяли обновити свої скотовозкі на новий транспорт.І що ми побачили?
Напіврозвалені "Богдани" так і їздять,нічого не змінилося.Квітків немає і не буде,бо треба гроши красти та й ще не платити податків.Ще той Садовий заявляв що перевізникі жодного
автобуса не обновили,тільки місто щось там закупило.Про сервіс й нема чого говорити.
А зараз буде просто формений грабіж! Ніяких змін не буде! Львів'яни вони такі! На останок,
не рівняйте вартість проїзду в Польщи або вЧехії.Зарплатня в них така що нам вона може тільки приснитися. Та і порядок в цієї сфері вони навели вже 25 років тому! У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 4106
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27.05.2021 14:56 Ответить
Був у відрядженні в однієї арабський країні, можно сказати дуже бідній.
Я про сервіс.Маршруток море! Правда ціна здивувала,всього 10 ріалів! це
дуже мало, десь одна гривня.
Але кожний автобус має свого кондуктора,він слідкує за посадкою пасажирів.
В автобусі ніхто не стоїть,ви не сядете якщо немає вільних місць.Пріорітет на
посадку мають жінки та діти якщо є вільні місця.Водій немає доступу до грошей,
його діло кермо крутити.Отправкою транспорту з кінцевої керують діспетчери,
зайвий не сяде! Порядок!!! У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 503
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27.05.2021 15:15 Ответить
Это потому, что за Зеленского не голосовали. У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 8633
У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 8687
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27.05.2021 11:36 Ответить
Всего-то?
Больше разговоров было.
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27.05.2021 12:05 Ответить
"Епоха бідності закінчилась", тепер можна і ціну піднімати.
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27.05.2021 12:15 Ответить
"кінець епохи бідності" і "поржіть" разом із Садович і Зеленським. Чи вам "какая разница"?
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27.05.2021 14:20 Ответить
 
 