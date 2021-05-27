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НАТО (8949) Пентагон (1212) Россия (91304) США (23203) Кирби (343)

США не называют Россию "врагом", для нее у нас есть другой термин, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США не называют Россию

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что в США Россию не называют "врагом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс

В ответ на просьбу корреспондента прокомментировать тот факт, что "Сербия, член программы НАТО "Партнерство ради мира", созданной, по сути, для борьбы с Россией, провела военные учения с врагом", Кирби заявил: "Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России".

Он отметил: "Я бы предложил этим двум суверенным странам самим говорить о своих учениях и двусторонних отношениях; это действительно их дело".

Пресс-секретарь Пентагона сказал, что Вашингтон "ценит Сербию как члена программы "Партнерство ради мира", а за возможными комментариями по поводу учений рекомендовал обращаться в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США

Тем не менее, считает Кирби, "эти две страны (Россия и Сербия. - Ред.) должны информировать о своих двусторонних отношениях, касающихся любых учений, которые они собираются провести".

По информации Минобороны РФ, Россия и Сербия с 20 по 25 мая проводили военные учения "Общий ответ 2021" антитеррористической направленности. В них с российской стороны приняли участие около 200 военнослужащих и 11 единиц техники.
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Топ комментарии
+33
США не называют Россию "врагом", для нее у нас есть другой термин, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6896
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27.05.2021 11:30
+22
США не называют Россию "врагом", для нее у нас есть другой термин, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9322
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27.05.2021 11:31
+19
Карелию Финляндии. Зачем неправильно?
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27.05.2021 11:38
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"Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России". Источник: https://censor.net/ru/n3267762

ЦЕ НАЖАЛЬ ТАК - КРЕМЛЯНДІЯ ЦЕ ЗАВДЯКИ ЧОМУ БЮДЖЕТ ПЕНТАГОНА ПОСТІЙНО ЗРОСТАЄ ПРОПОРЦІЙНО ЗАГРОЗ ЯКА ВОНА НЕСЕ США не називають Росію "ворогом", для неї в нас є інший термін, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9485
Коли рухнув радянський союз для Пентагона настали тяжкі часи - фінансування багатьох військових програм урізали, багато військових звільнили. Отака взаємозалежність.
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27.05.2021 14:20 Ответить
"Партньори"?
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27.05.2021 14:48 Ответить
Аффигеть, простите за ругань! Других слов не найду, только похлеще! И теперь, две страны, которые имеют большие разногласия в мировой политике, придут к мировому соглашению, в своих бизнес-интересах, снимут санкции, помирятся. И они уже не враги! А мы, будем крайние, и выживать самостоятельно. Хотя и делаем это уже давно. Но если они объединятся? То даже не представляю - просто порвут Украину. Да уж, новая власть США, ещё тот "игрок".
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27.05.2021 14:51 Ответить
Ну есть ещё старая власть в США, и многие из них ещё при власти. В США ещё не все либеральнутые окончательно.
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27.05.2021 15:47 Ответить
после снятия США санкций с Северного потока ,и без слов на весь мир звучит -"убийца, мой лучший друг"
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27.05.2021 15:03 Ответить
"********" до "врагов" ещё срать и срать.
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27.05.2021 17:57 Ответить
Термин для нее один РАССЕЯ. так как она от рассеянных народов. Дадим ей этот термин официально-на основе Записки о Московии-документ и рассеем.
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27.05.2021 18:01 Ответить
Бензоколонка?
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27.05.2021 21:46 Ответить
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