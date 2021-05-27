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За сутки в Киеве 11 человек умерли от COVID-19, выявлено 454 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За минувшие сутки в Киеве выявили 454 больных COVID-19. Умерли 11 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"454 подтвержденных случая заболевания COVID-19 за сутки в столице. Умерли 11 человек. Всего за период пандемии в городе 5055 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 205 517", - сообщил Кличко.

Так, заболели 276 женщин в возрасте от 19 до 87 лет и 155 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. А также 6 девочек в возрасте от 11 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 33 больных COVID-19, а также 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 3196 человек. В общем коронавирус преодолели 157 728 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 130, в Святошинском - 91 и в Голосеевском районе - 81 случай", - отметил Кличко.

За сутки в Киеве 11 человек умерли от COVID-19, выявлено 454 новых случая заболевания, - Кличко 01
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какие возроста умерли? За сутки в Киеве 11 человек умерли от COVID-19, выявлено 454 новых случая заболевания, - Кличко - Цензор.НЕТ 9128
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27.05.2021 11:53 Ответить
А от алкогольного передоза сколько умерло ?
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27.05.2021 12:08 Ответить
Сегодня юбилей -50 000 убитых ,зелёными рукожопыми ворами,украинцев...
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27.05.2021 12:10 Ответить
 
 