РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4422 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
12 565 85
Власенко Сергей (1361) дуэль (9) Бутусов Юрий (3910) Милованов Тимофей (285)

Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому

Дуэли были возможны только среди дворянства, но ни один "интеллектуальный дворянин" не мог даже представить, чтобы публично называть себя "дебилом".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь один деятель заявил о желании "интеллектуальной дуэли" с Юрием Бутусовым. Но хочу напомнить "главному дуэлянту страны", что он не может принимать участие в дуэлях, поскольку дуэли с душевно больными и неадекватными были невозможны. Их просто били палками. Также хочу ему напомнить, что дуэли были возможны только среди дворянства, но ни один "интеллектуальный дворянин" не мог даже представить, чтобы публично называть себя "дебилом". Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна", - заявил Власенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты

Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому интеллектуальная дуэль между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп Батькивщины Власенко 01

Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В ответ Милованов заявил: "Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты".

Напомним, в 2019 году находясь на посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Ну будемо відверті, Мілованов та інтелект це несумісні речі.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:57
+26
Тому що Мілованов назвав Юлю бабусею української корупції... Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 2752
показать весь комментарий
27.05.2021 11:57
+22
Краще би Власенко прокоментував, навіщо вони взяли у фракцію зрадника і українофоба , який навіть не підвів свою дупу під час виконання гімну.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо це юлькін хахаль вписується в чужу драку?
показать весь комментарий
27.05.2021 11:53 Ответить
Ну будемо відверті, Мілованов та інтелект це несумісні речі.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:57 Ответить
Тому що Мілованов назвав Юлю бабусею української корупції... Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 2752
показать весь комментарий
27.05.2021 11:57 Ответить
а сам як називав Геращенко підстилкою, то нічого?
показать весь комментарий
27.05.2021 12:53 Ответить
Участь не "приймають" а "беруть". А так да, - только палкой.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:58 Ответить
Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 3833
показать весь комментарий
27.05.2021 12:02 Ответить
Він міг би мати успіх у Кварталі-95.)
показать весь комментарий
27.05.2021 12:04 Ответить
а если ещё побрить налысо ...
показать весь комментарий
27.05.2021 12:08 Ответить
...и палкой эбонитовой побить...
показать весь комментарий
27.05.2021 12:31 Ответить
Це дивлячись з якого боку та участь)))
показать весь комментарий
27.05.2021 12:12 Ответить
А я бы посмотрел. Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 3845
показать весь комментарий
27.05.2021 11:58 Ответить
как милованова палкой? Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 3921 красиво должно быть, главное кляп вставить
показать весь комментарий
27.05.2021 12:06 Ответить
Это сильно))
показать весь комментарий
27.05.2021 12:01 Ответить
Мілованов звичайний балабол.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:02 Ответить
Может лучше Киву на дуэль вызвать, равный соперник. Я ставлю на Киву.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:03 Ответить
он Киву глоткой возьмет - его словесный понос перекрыть сложно
показать весь комментарий
27.05.2021 12:07 Ответить
сразу видно - интеллектуал )))))))
показать весь комментарий
27.05.2021 12:25 Ответить
А Кива ему просто ухо откусит. Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 6861
показать весь комментарий
27.05.2021 13:31 Ответить
між іншим, Мілованов - професор, причому - справжній. Який читає лекції і приймає екзамени не лише украхнському універі, а й в штатовському.
Ні, те що він - дебіл, в окремих питаннях, я не заперечую. Бо історичний факт залишається фактом: всі професора в окремих проблемах - ч(м)удаки. А так, в усьому іншому - вони інтелектуали...
показать весь комментарий
27.05.2021 12:03 Ответить
До речі, дуже сміливо публічно назвати себе дибілом.
От Ківа- беззаперечний даун, але ніколи цього не визнає.
Отже, не такий вже і простий той Мілованов.
А Власенку захотілось потішити своє его )
показать весь комментарий
27.05.2021 12:07 Ответить
ну, от в цьому і проявився його дебілізм. Бо в штатах над таким "зізнанням" би посміялись, а в нас - на підтвердження сунули беніне твердження. Бо бені (і його Г+Г) довіряють більше...
показать весь комментарий
27.05.2021 12:12 Ответить
з кивою все набагато простіше, той ніколи не визнає того про що не ніколи не чув.
показать весь комментарий
27.05.2021 13:16 Ответить
Та ладно .. ніколи не повірю, що він не чув на свою адреси різні епітети, які би характеризували його дибільність. Він що, тирнету не читає Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2890
показать весь комментарий
27.05.2021 16:55 Ответить
В Киеве на бывшей Фрунзе 103 есть годная оппозиция для дуэли с миловановым.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:06 Ответить
Навіщо ж Тимошенко вже не один раз просилась в кааліцію з цим дебілом?
показать весь комментарий
27.05.2021 12:06 Ответить
Как изредка говорят некоторые наши политики: "Я хоть с чертом пойду на сделку, лишь бы помочь стране". (читай - хочу к кормушке). Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 5686
показать весь комментарий
27.05.2021 12:09 Ответить
А может они сами разберутся? Мальчики вроде уже взрослые и сами могут за себя ответить.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:07 Ответить
ой!
а ТАК БЫ БЫЛО интересно посмотреть на эту дуэль Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 1760
почему отказывать народу в весельи?
показать весь комментарий
27.05.2021 12:09 Ответить
Якщо б назвався генієм, то придумали б ще якусь відмазку... Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 1306
показать весь комментарий
27.05.2021 12:09 Ответить
Краще би Власенко прокоментував, навіщо вони взяли у фракцію зрадника і українофоба , який навіть не підвів свою дупу під час виконання гімну.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:09 Ответить
обиделся за то, что ВОНУ назвал бабкой украинской коррупции. а ВОНА то думала, что мамка!
показать весь комментарий
27.05.2021 12:10 Ответить
Тонко!)))
показать весь комментарий
27.05.2021 12:10 Ответить
КШЄ це якась шарашка по викачуванню грошей, якщо така людина є її керівником? Проясніть...
показать весь комментарий
27.05.2021 12:11 Ответить
Дуель рівних - це Мілорванов VS Лєщєнко.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:11 Ответить
Нет не так миловановVS не лох -43.Вот это битва интеллектуалов!!
показать весь комментарий
27.05.2021 12:36 Ответить
Де юре Ківа і Хокінг равно діпломірованиє учьониє
показать весь комментарий
27.05.2021 12:12 Ответить
Супер цитата :
Не обращайте внимания на идиотов.
Не спорьте с ними.
Просто игнорируйте их.
Это люди, которые любят портить праздники у других, потому что своих они не имеют- это о таких , как Милованов 😃
показать весь комментарий
27.05.2021 12:13 Ответить
Поважаю Бутусова, ще з часів Помаранчевої революції в нього чітка патріотична і громадянська позиція. І навіщо підпримка від аферистів? "Згідно з даними New York Times, Тимошенко і Власенко отримали по 5,5 млн доларів кожен. Депутат Власенко вказав ці надходження у своїх деклараціях як "іноземний дохід", а Тимошенко - як "компенсацію збитків, нанесених політичними репресіями 2011-2014".
показать весь комментарий
27.05.2021 12:14 Ответить
Отож..
Я би цю гієну не сприймала серйозно. Бо Власенко - гієна.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:18 Ответить
хорошо умыл! пусть с Кивой на дуэль идет!))
показать весь комментарий
27.05.2021 12:19 Ответить
Почему же невозможна? Будет отличное шоу типа Are You Smarter Than A Fourth Grader.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:20 Ответить
Не пойму, кого он пытается обидеть.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:20 Ответить
Власенко такий же гівн\к, як і гівн\к Яценко, котрий не встає при виконанні гімну. Секта БЮТ - це зброд злодіїв, зрадників та українофобів. Один БЮТівець Партнов чого вартий, а Олійник, а Лозінський? - Ім'я їм легіон...
показать весь комментарий
27.05.2021 12:21 Ответить
Забули ще Кожем'якіна, який пропонувал Лозинського нагородити.
показать весь комментарий
27.05.2021 13:34 Ответить
Мародер Пєця збагативсь за 2020й на Півтора мільярди доларів(приблизно)
показать весь комментарий
27.05.2021 13:59 Ответить
Я про це знаю. Я не за Петю і не за Зелю, бо про них і говорити гидко. Це нелюди. Але і не за Юлю. Нікому з них не можна довірити керувати Україною. Все здадуть та розкрадуть. Може Юля землю б не продала(але Івченко іншої думки) та пенсійний вік не підвищувала(але Кужель іншої думки), але економічно ***** країну б здала дуже швидко і стріляти у відповідь так само забороняла б як і ці два дебіла. ЇЇ бенефіс на тому РНБО про "голубєй міра" та "ні одін танк із казарми" я ніколи не забуду. І Яценко залишиться плямою на її кармі. Хоча їй на те насрати. Треба ж годувати свого бездарного зятя(який хотів зцапати ОПЗ, але не судилося) та трьох онуків.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:11 Ответить
Мародерський троль продажний хоче довести комусь, що він не мародерський троль, або що він не продажний? На свого хозяїна Мародера мародерський троль НІКОЛИ поганого не каже, тільки на Юлю. Яка взагалі вже 12 років не у владі.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:25 Ответить
Я всегда знал, что юлефобы это существа с памятью одноклеточных. Напоминаю амебам и инфузориям, что сказал по поводу Лозинского-Голованевского в ВРУ некий Баптист Турчинов Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 9890 . Столь полюбившийся особенно пецозависимими в дальнейшем. Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2847
А дословно он сказал следующее: "Мы пока ничего не знаем, что там произошло. Вот, когда МВД разберется, тогда и решать будем. Может его (Лозинского) еще и медалью надо будет наградить."
Ну что, амебы и инфузории, вспомнили? Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2097
показать весь комментарий
27.05.2021 14:26 Ответить
"Vsevolod Marchenko". Тупая ботоксная м...нда, опустилась уже до уровне помойки, таких как ты под свои знамена, собирая тупоумное стадо.
показать весь комментарий
27.05.2021 19:10 Ответить
"Является ли это коррупцией? Нет." Шучу. Т. Милованов
показать весь комментарий
27.05.2021 12:27 Ответить
Так мог бы интеллектуал власенко с ним схлестнуться,милованов возможно победит,если тот помощь у юльки не попросит.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:30 Ответить
дибил хочет сатисфакции? не получится, серьезные люди побрезгуют ним.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:33 Ответить
Прошлым летом супруга премьер-министра Израиля Нетаньяху, Сара Нетаньяху , была помещена в одну из больниц австрийской медицинской сети AKH Wien для оказания психиатрической помощи. В прошлом году Нетаньяху категорически отрицал этот факт. Но суть даже не в этом. Человеком оплатившим ее лечение был экс-глава правления "Приватбанка", Александр Валерьевич Дубилет, столь скоропостижно ставший гражданином Израиля в январе 2021 года. (Группа внешнего мониторинга tZE inform)
ООО "Киевская школа экономики" без тендерных процедур и конкурса получило от "Укроборонпрома" заказ на исследование неназванной тематики. Сумма - 1,680 млн. гривен. Президент этого ООО - советник Ермака, Тимофей Милованов. Вот так они доят украинский бюджет. ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-001326-a ) https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
27.05.2021 12:36 Ответить
МилоФанов сам, на камеру (!), признался, что минимум раз десять курил марихуану !
https://news.liga.net/society/video/milovanov-priznalsya-chto-v-aspiranture-kuril-marihuanu-video

Его до сих пор не отпустило !!!
показать весь комментарий
27.05.2021 12:37 Ответить
Теж мені "секундант" і "експерт" по дуелям з продажної "Батьківщини")
показать весь комментарий
27.05.2021 12:41 Ответить
Ваш хозяїн Пєця голоснув з слугами і картавим голосом за продаж України
показать весь комментарий
27.05.2021 13:58 Ответить
Видимо, Власенко не знает, что Эйнштейн иногда, шутя, публично называл себя дебилом. Генри Форд - тоже. И, вообще, я так и не понял - кто кому не ровня. Бутусов - один из лучших журналистов, Милованов учился и преподаёт сегодня в самых престижных мировых финансовых институциях. Послушать их дискуссию будет весьма интересно.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:55 Ответить
Власенко за Йулю мстит... Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 1092
показать весь комментарий
27.05.2021 12:56 Ответить
Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 9929Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 5339
показать весь комментарий
27.05.2021 14:34 Ответить
Неужто сам влясенко, под "Vsevolod Marchenko", строчит тупые отмазки для колясочницы, варофФки, ЙУЛИ. Таких дегенератов я еще не встречал.
показать весь комментарий
27.05.2021 19:17 Ответить
Баба юля голос подала.
показать весь комментарий
27.05.2021 13:11 Ответить
Мародерські тролі повилазили...
показать весь комментарий
27.05.2021 13:56 Ответить
На интеллектуальную дуэль Милованов придёт без оружия.
показать весь комментарий
27.05.2021 13:15 Ответить
Ага, будет очком стрелять.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:13 Ответить
Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 8959
показать весь комментарий
27.05.2021 13:47 Ответить
И ни куда-нибудь, а в глаз
Наводит дуло, ...
показать весь комментарий
27.05.2021 13:48 Ответить
Клас! Власенко зарядив рівно в око
показать весь комментарий
27.05.2021 13:56 Ответить
Если человек хочет узнать, что такое шизофреническая юлефобия, он может зайти в любую ветку коментов на Цензоре, касающихся чего либо, даже через десятые руки, личности Юлии Тимошенко. Так и тут. Будь на месте Власенко какой-то пидпанок соевый, новость прошла бы на ура. Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 4259 Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 4773
показать весь комментарий
27.05.2021 14:31 Ответить
Тут нема шизофреників. Тут тільки мальовані патріоти за корупційні гроші Мародера.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:10 Ответить
Дворяни це псяче бидло московських царів, не плутати з шляхтою.
показать весь комментарий
27.05.2021 14:39 Ответить
И, само главно, ентот Власенко, главный "оппозиционир" Юкрайны, как бы выражопнулся, а то все о Ней начали забывать. Он, дескать, предлагает понаблюдать всем новую интригу. Опускаетподначивает оппонентов к дуэли, а сам будет, знамо, понаблюдать, чтоб, потом, напялив на себя тогу арбитра, объявить победителя ристалища. С побежденного велит снять скальп. Это он для того брякнул, чтоб обратили наконец на него внимание, а так как имя этого пажа неразрывно связано с ней, то - он как бы пропиарил свою принцессу. Удел пажа, плавно скользить за своей бАгиней в политической клоаке и подтирать за ней всякие неожиданности (его жалкая роль).
показать весь комментарий
27.05.2021 14:48 Ответить
 
 