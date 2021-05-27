Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко
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Дуэли были возможны только среди дворянства, но ни один "интеллектуальный дворянин" не мог даже представить, чтобы публично называть себя "дебилом".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь один деятель заявил о желании "интеллектуальной дуэли" с Юрием Бутусовым. Но хочу напомнить "главному дуэлянту страны", что он не может принимать участие в дуэлях, поскольку дуэли с душевно больными и неадекватными были невозможны. Их просто били палками. Также хочу ему напомнить, что дуэли были возможны только среди дворянства, но ни один "интеллектуальный дворянин" не мог даже представить, чтобы публично называть себя "дебилом". Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна", - заявил Власенко.
Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.
Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.
По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".
В ответ Милованов заявил: "Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты".
Напомним, в 2019 году находясь на посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".
Пожалуйста, подождите...
Ні, те що він - дебіл, в окремих питаннях, я не заперечую. Бо історичний факт залишається фактом: всі професора в окремих проблемах - ч(м)удаки. А так, в усьому іншому - вони інтелектуали...
От Ківа- беззаперечний даун, але ніколи цього не визнає.
Отже, не такий вже і простий той Мілованов.
А Власенку захотілось потішити своє его )
а ТАК БЫ БЫЛО интересно посмотреть на эту дуэль
почему отказывать народу в весельи?
Не обращайте внимания на идиотов.
Не спорьте с ними.
Просто игнорируйте их.
Это люди, которые любят портить праздники у других, потому что своих они не имеют- это о таких , как Милованов 😃
Я би цю гієну не сприймала серйозно. Бо Власенко - гієна.
А дословно он сказал следующее: "Мы пока ничего не знаем, что там произошло. Вот, когда МВД разберется, тогда и решать будем. Может его (Лозинского) еще и медалью надо будет наградить."
Ну что, амебы и инфузории, вспомнили?
ООО "Киевская школа экономики" без тендерных процедур и конкурса получило от "Укроборонпрома" заказ на исследование неназванной тематики. Сумма - 1,680 млн. гривен. Президент этого ООО - советник Ермака, Тимофей Милованов. Вот так они доят украинский бюджет. ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-001326-a ) https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://news.liga.net/society/video/milovanov-priznalsya-chto-v-aspiranture-kuril-marihuanu-video
Его до сих пор не отпустило !!!
Наводит дуло, ...
лавно, ентот Власенко, главный "оппозиционир" Юкрайны, как бы выражопнулся, а то все о Ней начали забывать. Он, дескать, предлагает понаблюдать всем новую интригу. Опускаетподначивает оппонентов к дуэли, а сам будет, знамо, понаблюдать, чтоб, потом, напялив на себя тогу арбитра, объявить победителя ристалища. С побежденного велит снять скальп. Это он для того брякнул, чтоб обратили наконец на него внимание, а так как имя этого пажа неразрывно связано с ней, то - он как бы пропиарил свою принцессу. Удел пажа, плавно скользить за своей бАгиней в политической клоаке и подтирать за ней всякие неожиданности (его жалкая роль).