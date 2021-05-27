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Олимпийские игры в Токио: японские врачи предупреждают об угрозе появления нового штамма коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Олимпийские игры в Токио: японские врачи предупреждают об угрозе появления нового штамма коронавируса

Председатель Союза японских врачей Наото Уэяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом, где десятки тысяч людей могут собраться со всего мира, может привести к появлению "олимпийского" штамма коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

Наото Уэяма отметил, что существует опасность появления нового штамма, поскольку в страну съедутся люди из более 200 стран.

"Все разные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах, будут сосредоточены и соберутся здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность даже нового штамма вируса, который потенциально может появиться после Олимпийских игр. Если такая ситуация произойдет, это может означать даже токийский олимпийский штамм вируса, что было бы огромной трагедией и чем-то, что может стать объектом критики даже в течение 100 лет", - сказал он на пресс-конференции.

Сейчас правительство готовится к продолжению действия чрезвычайного положения на большей части страны, которое изначально планировалось отменить 31 мая, вероятнее всего, до июня. Чиновники говорят, что ЧС могут отменить буквально за несколько недель до открытия Игр, которое запланировано 23 июля.

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Член Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпиада может проводиться даже в условиях чрезвычайного положения. Однако Уэяма возмущен такими заявлениями.

"Что касается этих заявлений, жители Японии действительно очень сердятся на это, и это тем более касается медицинских работников", - сказал Уеяма.

Ранее сообщалось, что во втором по величине городе Японии Осаке больницы переполнены пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.
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Да-да, других штаммов в мире не осталось. Ни триппера, ни герпеса. Только барановирус.
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27.05.2021 12:08 Ответить
японського штаму ще не було )
чекаємо Олимпийские игры в Токио: японские врачи предупреждают об угрозе появления нового штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 6362
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27.05.2021 12:11 Ответить
его так и нарекут - "японамать"...
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27.05.2021 12:11 Ответить
"Covid Sport"
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27.05.2021 12:46 Ответить
Олимпийские игры в Токио: японские врачи предупреждают об угрозе появления нового штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 4910
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27.05.2021 12:13 Ответить
Японці - панікери. Он кацапи кажуть, що побороли цей акваріус, пардон, «барановірус». Олімпійські ігри в Токіо: японські лікарі попереджають про загрозу появи нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 8275
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27.05.2021 12:25 Ответить
Головне,щоб не було Олімпійського чемпіона серед коронавірусів Олімпійські ігри в Токіо: японські лікарі попереджають про загрозу появи нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 5229
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27.05.2021 12:35 Ответить
 
 