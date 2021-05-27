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Новости За рубежом
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Самолет российского правительства приземлился в Гомеле, на улицах города много силовиков, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Самолет российского правительства приземлился в Гомеле, на улицах города много силовиков, - СМИ

Утром 27 мая в Гомеле на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом свидетельствуют данные Flight Radar 24.

Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве, направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой улетел на Гомель. Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет. Неизвестно, по какой причине самолет правительства России прибыл в Гомель, а не Минск. Также нет информации, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко может пребывать в Гомеле.

Самолет российского правительства приземлился в Гомеле, на улицах города много силовиков, - СМИ 01

Источник LIGA.net в Гомеле сообщил, на улицах города с утра "много" силовиков.

Как пишет пропагандистское агентство РФ ТАСС, сегодня в Беларусь прибыл с двухдневным визитом российский премьер Михаил Мишустин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Вот это настоящие террористы прилетели в гости к такому же подонку.
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27.05.2021 12:17
+31
Хазяїни приїхали. Будуть договір про СеСеСеСеР-2 підписувать
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27.05.2021 12:19
+24
Будет давать бацке новые приказы.
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27.05.2021 12:16
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Будет давать бацке новые приказы.
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27.05.2021 12:16 Ответить
Бацька і так начудив
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27.05.2021 12:21 Ответить
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495
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27.05.2021 12:23 Ответить
новые карты ********** привезли с губернией в составе Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 460
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27.05.2021 12:22 Ответить
и бояры, конечно же Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5586
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27.05.2021 12:24 Ответить
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7287
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27.05.2021 12:29 Ответить
кому лука бацька ,таму ***** дзядзька!
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27.05.2021 14:18 Ответить
за бошировим і петровим прилетіли?
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28.05.2021 08:02 Ответить
пуйловский самолет судного дня???
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27.05.2021 12:16 Ответить
Вот это настоящие террористы прилетели в гости к такому же подонку.
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27.05.2021 12:17 Ответить
Хазяїни приїхали. Будуть договір про СеСеСеСеР-2 підписувать
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27.05.2021 12:19 Ответить
Бульбафюрер, підіймав МІГ Самолет российского правительства приземлился в Гомеле, на улицах города много силовиков, - СМИ - Цензор.НЕТ 7328 29?
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27.05.2021 12:19 Ответить
Що теж посадили бомбу шукати?)
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27.05.2021 12:20 Ответить
Може десь випала з літака і за сарай закотилась ...
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27.05.2021 13:22 Ответить
в федеральный округ прибыло временное правительство? ГКЧП?
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27.05.2021 12:20 Ответить
Сметун комнатный....ты за своими фантазиями не замечаешь даже как 2 года в кацапском плену УЖЕ живешь.Распустил вас Зельц с Беней и ермаками....Мы будем в ЕС.....а таких как ты по прежнему за гречку покупать будут.Просто ФАКТ
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27.05.2021 12:45 Ответить
я уже говорил тебе, убогий, повторю еще раз: попробуй выйди из дома в БЧБ, жидко при этом не обосравшись. потом уже лезь к нам со своими "ценными" советами и умозаключениями. а пока вы всем стадом сосете и лукашеску и его *********** покровители летают в ваш федеральный округ, как к себе домой. и все ваше стадо мелкотравчатых жвачных устраивает. просто ФАКТ.
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27.05.2021 17:14 Ответить
Не пались троляко. Диктатора великими літерами - ти його поважаешь, зразу видко.
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27.05.2021 19:38 Ответить
выйми член ***** и лкавшеску изо рта. не понятно что ты там плямкаешь, "украинец"
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28.05.2021 07:52 Ответить
гуманитарку подвезли. щас силовики будут её разбрасывать в местах скопления "приветствующих с шариками", которых будет по 3 и больше.
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27.05.2021 12:21 Ответить
Лука получит новые установки и инструкции.
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27.05.2021 12:23 Ответить
Гомель ближе к Украине, чем Минск...
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27.05.2021 12:23 Ответить
Привезли бумажную копию письма о бомбе "типа от ХАМАС".
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27.05.2021 12:23 Ответить
Примут капитуляцию и улетят..
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27.05.2021 12:24 Ответить
от кого?...гомель ближе к украине
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27.05.2021 15:42 Ответить
А вот и писавший угрозы ХАМАС явился.
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27.05.2021 12:25 Ответить
самолет разведчик
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27.05.2021 12:29 Ответить
Він точно добровільно приземлився?
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27.05.2021 12:30 Ответить
Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет.
.............
Как пишет пропагандистское агентство РФ ТАСС, сегодня в Беларусь прибыл с двухдневным визитом российский премьер Михаил Мишустин.
............
)))))
Шопопало!
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27.05.2021 12:32 Ответить
Будут к чему-то принуждать.
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27.05.2021 12:35 Ответить
надо было истребитель поднять на перехват
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27.05.2021 12:36 Ответить
а шо,высотный пункт управления по четвергам таксует и шаурму развозит? Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8987
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27.05.2021 14:16 Ответить
Бульбофюрер посадил самолет в гомеле, ищет бомбу...
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27.05.2021 12:39 Ответить
Мать вашу за ногу!!! Тут хоч один, з "клепкою в голові є?!!! Ця "бандура" керує авіаударами полків і дивізій і координує їх дії з наземними військами... А Гомель - ближче всіх до Києва... Ще пояснювать щось, треба?...
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27.05.2021 12:44 Ответить
Сметун,ты не чуди с бедой...(
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27.05.2021 12:57 Ответить
Брись під шконку, "псевдобілорус"!!!...
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27.05.2021 13:00 Ответить
Ты там уже ждёшь вижу.....ну если тебе так страшно прячься в бункер как куйло.....а не людям жути подгоняй детским лепетом.((
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27.05.2021 13:07 Ответить
Посиди молча. Возможно, за умного сойдешь. От тебя все равно ничего не зависит. Гавкнут из Москвы, возьмешь автомат и полезешь к нам сысыры устанавливать, землю кровью заливая.
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27.05.2021 13:08 Ответить
После вашего выбора на колени перед куйло и триколорами в Крыму и лугандонии.....это от вас беды ждать надо.Куйло приказало «с любым кроме Порошенко»....73% ответили ЕСТЬ..)) это просто ФАКТ
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27.05.2021 13:19 Ответить
судя по твоему тексту ... в голове у тебя Щи.. ))
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27.05.2021 13:49 Ответить
По щам тебе ЗЕля водит своим инструментом....иди спать,пьяница((
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27.05.2021 14:12 Ответить
тебе сказать кто тебе водит по губам ..? или ты сам догадаешься ?)
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27.05.2021 15:11 Ответить
Для таких, як "майкл бом", "псевдобілорусів", Лука ще кілька років тому відкрив спеціальний портал, щоб вони прямо з "Лахти" срали, прикриваючись білоруським прапором... Типу "патриёты Беларуси"...
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28.05.2021 06:32 Ответить
Сходи бацьку в сраку расцелуй и выступи со своим мнением на беларусском форуме. А я погляжу, где ты окажешься. Поэтому засоси свой трусливый язык в жопу и помалкивай.
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28.05.2021 08:38 Ответить
Силовики - ребята - вы же СИЛА!!!!! А получается ,что каждый из вас думает, что от него ничего не зависит!!!
ХВАТИТ БЫТЬ СИЛОЙ ПАЛАЧЕЙ!!!! МЕРЗКО!!!
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27.05.2021 12:44 Ответить
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1927Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1927
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27.05.2021 12:50 Ответить
Идет запланированное поглощение Белорусии мокселями. Только Революция может изменить что-то. Враг (мокшане/кацапы), проведя несколько спецопераций, фактически сделали Беларуссию токсичной для всего цивилизованного мира и не оставили Лукашенко никакого выбора кроме как присоединиться (влиться) к кацапстану.
У вас Бульбаши есть несколько месяцев чтобы что-то изменить иначе надолго станете рабами мокселей.
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27.05.2021 12:53 Ответить
Т анет не Белоруси..та уже поглощена...Это самолет управления войсками, которые сосредоточены на нашей границе...координируют вероятный удар с севера
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27.05.2021 12:58 Ответить
ну...там большой разницы нету где он базироваться будет-в гомеле,шайковке или в шаталово..вряд ли для этого.
скорее свободных самолетов у кацапни не хватает,шо приходится летающие командные пункты с гонцом за боярой посылать Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 608
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27.05.2021 14:20 Ответить
приматимуть рішення, чи виділяти гроші на новий військовий аеродром під гомелем - або під ракетну шахту
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27.05.2021 12:57 Ответить
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7099
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27.05.2021 12:57 Ответить
народу нужно приготовиться
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27.05.2021 12:59 Ответить
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 799
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27.05.2021 13:35 Ответить
Срочно бацьке мыло - путен прилетел... Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 75
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27.05.2021 13:47 Ответить
Посли терориста № 1 прилетіли давати вказівки по приєднанню Білорусі до Московії. А ви вірте байки про правосеків.
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27.05.2021 14:03 Ответить
Думаю, что это спецрейс спецназовцев со спецзаданием зачистки свидетелей работы лукашенко в качестве виртухая в гомельской подростковой колонии. Вот удалось же ему биографию придумать (и повсеместно внедрить!!!) про "колхозного парторга" (он там около полугода им был) перед выборами президентом. А теперь что-то там окончательно подчищают. Что-то архигрязненькое. Я так считаю.
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27.05.2021 15:21 Ответить
Надо понимать так, что территория от Гомеля и до Бреста уже не принадлежит минскому каддафи.
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27.05.2021 15:23 Ответить
можливо само ***** явилось.
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27.05.2021 16:22 Ответить
кацапский гомконвой
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27.05.2021 17:44 Ответить
Такое чувство, что не самолет сел, а целый авианосец летучий. Подумаешь знать важную на переговоры привезли. Небось ***** сейчас будет делать предложение бацьке, от которой тот не смоет отказаться. Не согласится, тот ему вцепится в задницу. А ведь мочему? А потому что, ******** это на руку, вытянуть фронт и дотянуться до европы. Думай те.
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27.05.2021 20:20 Ответить
Спакойна. Это они за картошкой.
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27.05.2021 21:03 Ответить
Упливає Білорусь в сторону Кацапії... Це точно що шаріками і плакатами диктаторів не змітають.
Хотіли щоб було не як в Україні, отримали як в Росії Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9453
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27.05.2021 22:12 Ответить
 
 