Самолет российского правительства приземлился в Гомеле, на улицах города много силовиков, - СМИ

Утром 27 мая в Гомеле на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом свидетельствуют данные Flight Radar 24.

Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве, направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой улетел на Гомель. Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет. Неизвестно, по какой причине самолет правительства России прибыл в Гомель, а не Минск. Также нет информации, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко может пребывать в Гомеле.

Источник LIGA.net в Гомеле сообщил, на улицах города с утра "много" силовиков.

Как пишет пропагандистское агентство РФ ТАСС, сегодня в Беларусь прибыл с двухдневным визитом российский премьер Михаил Мишустин.

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