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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Кравчук (1226) Путин (29865) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596)

Кравчук считает, что встреча Байдена и Путина повлияет на ТКГ и Нормандский формат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук считает, что встреча Байдена и Путина повлияет на ТКГ и Нормандский формат

Встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Лидеры этих стран будут обсуждать украинский вопрос.

Как информирует Цензор.НЕТ,со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В частности, Кравчук выразил уверенность в том, что Байден и Путин обсудят украинский вопрос.

"Вопрос в том, в каком формате он будет обсуждаться и нужны ли консультации со стороны Украины как жертвы российской агрессии… Но верю, что президент США конкретно в своем стиле поставит вопрос перед Россией, что она должна прекратить агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы. Я думаю, такой вопрос будет поставлен и это, безусловно, повлияет в будущем на нашу работу на минской площадке и в Нормандском формате", - отметил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор, - BBC

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Накануне в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.
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Про Україну без України. Прієхалі.
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27.05.2021 12:46 Ответить
Ввадаю нічого там не буде , жодноі битви за Украіну не буде , це не той борцун
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27.05.2021 13:16 Ответить
«ВваЖаю»
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27.05.2021 13:16 Ответить
А що думає Сівохо? А що думає Фокін і його внучка? Це дуже важливо для української політики, чи Єрмак поматросіл і бросіл?
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27.05.2021 14:01 Ответить
Даже ежу понятно - повлияет!
Осталось выяснить - как повлияет.
Как с санкциями по достройке СП-2?
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27.05.2021 15:28 Ответить
 
 