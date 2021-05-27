Кравчук считает, что встреча Байдена и Путина повлияет на ТКГ и Нормандский формат
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Встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Лидеры этих стран будут обсуждать украинский вопрос.
Как информирует Цензор.НЕТ,со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
В частности, Кравчук выразил уверенность в том, что Байден и Путин обсудят украинский вопрос.
"Вопрос в том, в каком формате он будет обсуждаться и нужны ли консультации со стороны Украины как жертвы российской агрессии… Но верю, что президент США конкретно в своем стиле поставит вопрос перед Россией, что она должна прекратить агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы. Я думаю, такой вопрос будет поставлен и это, безусловно, повлияет в будущем на нашу работу на минской площадке и в Нормандском формате", - отметил Кравчук.
Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.
Накануне в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.
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