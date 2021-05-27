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Новости Политика Украины
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металлургия (443) Южный (82)

Политика порта "Южный" приведет к остановке предприятий и миллиардным потерям в бюджете, - открытое письмо ОП "Укрметаллургпром" премьеру

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политика порта

Руководство порта "Южный" блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС".

Такая манипулятивная политика приведет к остановке перевалки руды в портах, а соответственно - к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе - Укрзализныци. Об этом говорится в открытом письме ОП "Укрметаллургпром"  премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.


Как сказано в письме, в мае этого года предприятию-участнику ОП "Укрметаллургпром" одновременно поступили предложения от порта "Южный" и ООО "ТИС - УГОЛЬ", которые предусматривают экономически необоснованное повышение ставки перегрузки: более 60% по терминалу ТИС-УГОЛЬ и на 30% по терминалу ГП "МТП" Южный ". Также среди условий - требование распределить грузопоток между этими двумя стивидорами в пропорции 50/50. При этом обе компании отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без подписания долгосрочного контракта - а это, учитывая необходимость согласования, невозможно даже в месячный срок.


"Отказ" Южного "от подтверждения объемов украинских экспортеров на следующий месяц, в т.ч. от увеличения объемов грузов для перегрузки, от рыночных ставок перевалки, которые обеспечат порту рентабельную работу, а также навязывание необоснованного повышения цены может свидетельствовать о блокировании работы государственного предприятия ГП "МТП" Южный "ради интересов частного терминала", - отмечается в письме.


Кризис с экспортом ЖРС, который искусственно создает и.о. начальника ГП "МТП" Южный "Сергей Ковшар, будет иметь крайне негативные последствия для смежных отраслей и долгосрочные последствия для украинской экономики, предупреждают промышленники.


"Это грозит дальнейшим сокращением промышленного производства и экспорта, которое приведет к снижению ВВП Украины, занятости и падению поступлений в госбюджет. По предварительным оценкам, будут сорваны экспортные контракты, а потеря валютной выручки составит около 300 млн долларов США ", - указывается в письме.
По мнению ОП "Укрметаллургпром", такой недальновидной и манипулятивной политикой руководство порта "Южный" уничтожает государственное предприятие в интересах частного терминала ТИС. Это может привести не только к остановке горно-обогатительных комбинатов Украины, но и к остановке перевалки в портах из-за отсутствия ЖРС. А это - миллиарды, которые не получат бюджеты всех уровней.


"Укрзализныця" может потерять более 210 млн грн ежемесячных доходов от грузовых перевозок. "Администрация морских портов Украины" недополучит почти 100 млн грн в месяц, а порт "Южный" недополучит почти 150 млн грн доходов. Кроме этого, снижение промышленного производства ЖРС сократит ежемесячные налоговые платежи в государственный и местные бюджеты на 0.9 млрд грн", - предупреждают промышленники.
Для сохранения экономической безопасности Украины, промышленники просят премьера поручить Минифраструктуры срочно рассмотреть ситуацию, чтобы обеспечить экспорт ЖРС в июне-июле 2021 через порт Южный, а также обратиться в АМКУ - чтобы проверить наличие согласованных действий между двумя участниками рынка с целью получения монопольной прибыли.
"Также просим премьера обратиться к НАПК и НАБУ по проверке С.П.Ковшара на наличие конфликта интересов и возможных коррупционных связей с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами, и инициировать отстранение Ковшара от выполнения служебных обязанностей и.о. начальника ГП "МТП" Южный "как такого, чьи действия создают угрозу экономической безопасности Украины, имеют признаки конфликта интересов и могут привести к особо значительному ущербу целому ряду государственных предприятий, что, в конечном счете, окажет негативное влияние на госбюджет и стабильность национальной валюты Украины", - резюмируется в письме.


Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что отказ порта "Южный" переваливать руду может привести к приостановке работы украинских ГОКов, что означает падение доходов в бюджеты всех уровней.
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Новиє літса. Нє?
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27.05.2021 13:12 Ответить
бабло, бабло и еще раз бабло
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27.05.2021 13:13 Ответить
\\\"Укрзализныця" может потерять более 210 млн грн ежемесячных доходов от грузовых перевозок.\\ ха-ха-ха, Недавно "Укрзализныця" подняла свои ставки на перевозку таким образов практически остановив их. Далее по тексту ... "Это грозит дальнейшим сокращением промышленного производства и экспорта, которое приведет к снижению ВВП Украины, занятости и падению поступлений в госбюджет. По предварительным оценкам, будут сорваны экспортные контракты, а потеря валютной выручки составит около 300 млн долларов США ", -
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27.05.2021 13:19 Ответить
Ну ви це бла,бла ,бла і ахрінітельнопічльго,завершуйте,хлопці як дати ******** фейсбуку,ну панімаю,що ніхстферштейн,а дуже ****** хочеться
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27.05.2021 13:20 Ответить
Звиняй брате,бо не "патемі",ну може підкажеш як зробити ваву ФБ?
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27.05.2021 13:29 Ответить
"Южный" государственный порт. Непонятно почему столько шума из ничего. Если руководство порта делает что то не в интересах порта или государства, то их легко сменить. Но их не меняют, а просто орут. Уверен, что здесь все не так как это преподносится в прессе. Скорее всего, увеличение стоимости перевалки не в интересах олигархов, вот они и устраивают эту информационную компанию.
При этом хочу отметить что порты заинтересованны в грузопотоке не менее чем дугие участники перевозки грузов и, если грузы уйдут, то они пострадают в первую очередь. Скорее всего поднятие стоимости уже назрело, вот и поднимают, а владельцам груза, прежде всего Ахметке, это, конечно не нравится. Вот и появляются вот такие статейки.
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27.05.2021 13:34 Ответить
Скоріше за все порт банкротують, щоби задешево скупити.
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27.05.2021 13:39 Ответить
А що???
В Цензора зовсім нема жодної світлини порту Південний???
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27.05.2021 13:37 Ответить
 
 