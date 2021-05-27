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Советника министра обороны РФ подозревают в блокировке воинской части ВМС ВСУ во время оккупации Крыма, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Советника министра обороны РФ подозревают в блокировке воинской части ВМС ВСУ во время оккупации Крыма, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении генерал-полковнику вооруженных сил РФ, который сейчас занимает должность советника министра обороны РФ, по фактам пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательства к совершению государственной измены, пособничества в ведении агрессивной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в феврале-марте 2014 подозреваемый совершал командование Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку воинской части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - одного из наиболее боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.

Кроме того, установлено, что генерал-полковник ВС РФ, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВС Украины и управления береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены - переходу на сторону врага во время вооруженного конфликта.

Продолжается сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц ВС РФ к развязанию и ведению агрессивной войны против Украины, а также совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Крыма.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Да ну, не может быть Советника министра обороны РФ подозревают в блокировке воинской части ВМС ВСУ во время оккупации Крыма, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6660
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27.05.2021 13:15 Ответить
Давно пора открывать такие дела.
Украина и Россия были официальными союзниками, что подкреплено договорами.
Если для России договор - это бумажка, то для цивилизованного мира - нет.
Нарушение договора карается.
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27.05.2021 13:18 Ответить
"ЛЮБИЙ договір з раSSією НЕ вартий навіть паперу на якому написаний!"-Бісмарк.
а я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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27.05.2021 14:42 Ответить
Россия взяла на себя ответственность за территориальную целостность Украины.
И сама на Украину напала - как тут можно что-то "просрать" ?
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27.05.2021 13:25 Ответить
Каждый баран будет подвешен, в свое время, за свое ребро.
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27.05.2021 13:20 Ответить
Смакота!

Радника міністра оборони РФ підозрюють у блокуванні військової частини ВМС ЗСУ під час окупації Криму, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9484
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27.05.2021 13:27 Ответить
от бачите, а ви казали, що не літає ніхто над бацьківщиною
скептики посоромлені
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27.05.2021 13:22 Ответить
Розслідує ДБР, чи СБУ? Та всеодно одна контора Татарова і основна версія слідства, що наказ цьому російському полковнику дав Порошенко?
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27.05.2021 13:59 Ответить
 
 