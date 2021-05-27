Советника министра обороны РФ подозревают в блокировке воинской части ВМС ВСУ во время оккупации Крыма, - Офис Генпрокурора
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Сообщено о подозрении генерал-полковнику вооруженных сил РФ, который сейчас занимает должность советника министра обороны РФ, по фактам пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательства к совершению государственной измены, пособничества в ведении агрессивной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, в феврале-марте 2014 подозреваемый совершал командование Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку воинской части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - одного из наиболее боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.
Кроме того, установлено, что генерал-полковник ВС РФ, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВС Украины и управления береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены - переходу на сторону врага во время вооруженного конфликта.
Продолжается сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц ВС РФ к развязанию и ведению агрессивной войны против Украины, а также совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Крыма.
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Украина и Россия были официальными союзниками, что подкреплено договорами.
Если для России договор - это бумажка, то для цивилизованного мира - нет.
Нарушение договора карается.
а я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
И сама на Украину напала - как тут можно что-то "просрать" ?
скептики посоромлені