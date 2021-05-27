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В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину. ДОКУМЕНТ

Председатель следственной комиссии парламента Республики Молдова Василий Нэстасе привезет в Украину результаты расследования относительно похищения экс-судьи Николая Чауса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком".

Нэстасе обратился к председателю Верховной Рады Украины и руководству парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с соответствующим письмом, где предлагает обсудить материалы следствия в Киеве 28-31 мая.

Молдавская сторона также предполагает встречу в онлайн-режиме.

"Принимая во внимание актуальность вопроса о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса, который есть в повестке дня власти Молдовы и Украины, общественного мнения и международных СМИ, следственная комиссия для выяснения обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, созданная в парламенте Молдовы 9 апреля 2021, обращается с запросом по организации в период с 28 по 31 мая встречи, включая онлайн-режим, в двустороннем межпарламентском молдавско-украинской формате", - говорится в письме.

Письмо адресовано председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу, первому заместителю председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилу Забродскому и заместителю председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой.

В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину 01

В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину 02

Как известно, ранее Василий Нэстасе утверждал, что похищение бывшего украинского судьи Николая Чауса является прямым посягательством на национальную безопасность Республики Молдова.

В одном из интервью Нэстасе заявил, что правоохранительные органы Молдовы дело уже раскрыли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится. Моя задача - не позволить РФ рассорить Украину и Молдову на этой теме, - Кулеба

"Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. Относительно этого нет каких либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы", - сообщил молдавский депутат.

На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе".

"Что будет дальше, под каким" соусом "Чауса представят обществу - это будет интересно. Думаю, есть люди, которые причастны к этому, но они не знают, как быть дальше с экс-судьей. Наверное, что-то там не срастается", - уточнил депутат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка, - Бутусов

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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Топ комментарии
+7
Ожидаем накануне очередные вбросы и "сенсации" про Пороха. И видосики Чауса.
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27.05.2021 13:42
+6
Зеля, готуй вазелін.
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27.05.2021 13:37
+6
Я думаю, что если "хорошо попросить" Павла Дурова, то он сольет моб. номер на который завязан телеграмм-канал Чавуса и айпи-адресса с которых они ведутся. И зеля всьо В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 5990
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27.05.2021 13:41
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Зеля, готуй вазелін.
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27.05.2021 13:37 Ответить
Я думаю, что если "хорошо попросить" Павла Дурова, то он сольет моб. номер на который завязан телеграмм-канал Чавуса и айпи-адресса с которых они ведутся. И зеля всьо В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 5990
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27.05.2021 13:41 Ответить
Так він жеж сам... В.А.ЗЕЛін
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27.05.2021 13:51 Ответить
Ожидаем накануне очередные вбросы и "сенсации" про Пороха. И видосики Чауса.
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27.05.2021 13:42 Ответить
"Что будет дальше, под каким" соусом "Чауса представят обществу - это будет интересно.

Интересно будет, если он в консервных банках приедет. В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 9858
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27.05.2021 13:43 Ответить
Хорошо бы. Поставка чауса по частям - самый лусший вариант, этот подонок заслужил.
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27.05.2021 18:07 Ответить
Тепер ті, кого можуть зачепити свідчення Чауса, будуть репетувати про його нібито "викрадення", навіть якщо це заперечуватиме сам Чаус особисто В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 947
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27.05.2021 13:45 Ответить
"Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. Относительно этого нет каких либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы", - сообщил молдавский депутат.
На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе". Источник: https://censor.net/ru/n3267795

Так кому крупно подгорит? У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 9627 У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 9627 У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 9627
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27.05.2021 13:50 Ответить
Сейчас Бигусу зайдет заказ на очередной фейк про Пороха, чтобы в очередной раз отвлеч зебилов от реального преступления ЗЕ.
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27.05.2021 13:50 Ответить
У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 3452
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27.05.2021 13:51 Ответить
Чаус знову загубився. Чисто випадково в день приїзду делегації Молдови в Україну викотили відосик із Чаусом, який пообіцяв все розказати.
Молдавани поїхали, немає ні Чауса, ні його заяв.
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27.05.2021 13:56 Ответить
В Україні одна особа має всю повноту влади і тільки ця особа може дати наказ розвідці, що Вальдемар і зробив. Але коли зрозумів, що справа пахне кіросіном, заховався і видає відосіки, ніби вільного спілкування Чауса. Відосік Косовороткович знову спалився. Ще не розслідували незаконно затриманих по Шеремету, та "Вагнерівцях", як нова халепа.
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27.05.2021 13:57 Ответить
Глава комиссии додоновского парламента , распущенного президентом, чего-то там привезёт в Украину .... ну и шо? У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 2489
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27.05.2021 15:15 Ответить
Сколько внимания этому подлецу Чаусу. А совсем недавно этот подонок с заплывшей от безнаказанности рожей и глазками, как у хряка, выносил судебные решения, вершил кривосудие "Именем Украины...". Все сгнило в этом государстве.
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27.05.2021 18:06 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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27.05.2021 21:17 Ответить
 
 