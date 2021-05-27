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Новости Общество
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аэропорт (1494) инфраструктура (233) Тимошенко_Кирилл (421) Большая стройка (722)

В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко

Государство развивает инфраструктуру для привлечения инвестиций. В этом году начнут реализовать ряд проектов при участии частных инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на форуме UkraineInvest Talks в Днепре заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"У государства есть две важные задачи для того, чтобы привлекать инвестиции. Во-первых, создавать соответствующие экономические условия. Во-вторых - как раз развивать инфраструктуру", - сказал Тимошенко.

По его словам, в этом году начнется реализация проектов при участии частных инвесторов - строительство автобанов Краковец-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.

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Кроме этого, отметил Тимошенко, реализуется программа по развитию региональных аэропортов. В областных и районных центрах в течение нескольких лет должны заработать 16 аэропортов.

Развивается также сеть пригородных экспрессов и скоростных поездов. Основная задача этого проекта – сделать сообщение между областными центрами комфортным и сократить время в пути максимум до 3-4 часов.

Замглавы ОП отметил, что программа "Большая стройка" в 2021 году должна обновить рекордные 6,5 тыс. км дорог и 150 мостов, не считая сотен объектов социальной инфраструктуры.

"Через качественную инфраструктуру Украина открывается миру. Одна из задач "Большой стройки" - открыть для инвестиций не только крупные города, но и маленькие районные центры или села", - заявил Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал также о старте проекта "Большая реставрация", которая также является составной частью программы "Большая стройка". В ходе "Большой реставрации" в течение трех лет должны быть отреставрированы 150 объектов культурного и исторического наследия, а также прилегающая к ним инфраструктура.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
больше аэропортов-больше откатов.
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27.05.2021 14:10
+3
та ну шо за бред, -для райцентров аэропорты это уже вчерашний день --- КОСМОДРОМЫ стройте !... В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7147
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27.05.2021 14:36
+2
не, ну, аэропорты, как самостоятельные здания-офисцентры могут и заработать... а ВПП?... для кукурузников останутся?
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27.05.2021 14:19
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больше аэропортов-больше откатов.
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27.05.2021 14:10 Ответить
Нє, на аеропортах це називатиметься відльоти.
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27.05.2021 15:21 Ответить
НьюЖмерика будет е принимать межгалактические рейсьі?
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27.05.2021 19:14 Ответить
Интересно на чем летать будут - на солоешныках между ног?
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27.05.2021 14:18 Ответить
не, ну, аэропорты, как самостоятельные здания-офисцентры могут и заработать... а ВПП?... для кукурузников останутся?
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27.05.2021 14:19 Ответить
десятки ВПП стоят без дела-бывшие военные аэродромы.а эти еще новых наклепать желают
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27.05.2021 14:29 Ответить
Думаю, полосами они заниматься не станут... да и кроме них это такой немыслимый по затратам комплекс вложений, который реально отбить - надо иметь для начала перспективный план полетов лет на тридцать...
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27.05.2021 14:33 Ответить
для Украины и пяти аэропортов достаточно...максимум 10-уже с головой...
просто отмывание денег на закапывании их в землю
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27.05.2021 14:28 Ответить
та ну шо за бред, -для райцентров аэропорты это уже вчерашний день --- КОСМОДРОМЫ стройте !... В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7147
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27.05.2021 14:36 Ответить
Какие региональные аэропорты?
В Польше такие стоят без пассажиров Это 1
2. Где и почем брать керосин ?
3 . Надо развевать региональные железные дороги на электрички .
В Голландии уже все электрички ездят на электричестве от ветряков . Своё и дёшево .
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27.05.2021 14:49 Ответить
А если они, падлы, не заработают?? Что будем делать?
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27.05.2021 14:52 Ответить
Перспектива: безкраї поля на мільйони Га рапсу, автобани між кількома населеними пунктами і 16 "міжнародних" аеропортів без пасажирів.
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27.05.2021 15:25 Ответить
Ключевое слово брехливых зедебилов-ДОЛЖНЫ!
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27.05.2021 16:21 Ответить
 
 