Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая

Дело "вагнеровцев" станет первым вопросом в поле зрения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины.

Об этом заявила ее глава, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"О работе ВСК парламента по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины: июнь - запуск: добавление членов в комиссию, организация работы; июль - рассматриваем первый вопрос ("вагнеровцы"), формируем перечень следующих вопросов", - сообщила Безуглая.

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Народный депутат пообещала, что первые результаты работы ВСК будут уже в конце июля.

Она также рассказала, что заседания комиссии будут "закрытыми", но после них планируются брифинги членов ВСК.

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого, Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.