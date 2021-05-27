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Новости Политика Украины
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ВР (28732) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (201)

Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом

Дело "вагнеровцев" станет первым вопросом в поле зрения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины.

Об этом заявила ее глава, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"О работе ВСК парламента по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины: июнь - запуск: добавление членов в комиссию, организация работы; июль - рассматриваем первый вопрос ("вагнеровцы"), формируем перечень следующих вопросов", - сообщила Безуглая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко

Народный депутат пообещала, что первые результаты работы ВСК будут уже в конце июля.

Она также рассказала, что заседания комиссии будут "закрытыми", но после них планируются брифинги членов ВСК.

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого, Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Топ комментарии
+21
Боже, где Зеля откопал этот генератор случайных слов? Один из лидеров неадекватности и тупости в стае зеленой пошести. Она не в состоянии связно выстроить даже пару фраз.
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27.05.2021 14:32
+19
В июле какого года?
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27.05.2021 14:30
+19
Для 73%... дакакаяразница...
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27.05.2021 14:32
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В июле какого года?
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27.05.2021 14:30 Ответить
Для 73%... дакакаяразница...
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27.05.2021 14:32 Ответить
Толку с из комиссий. Значит полиция, прокуратура, СБУ у этой власти не работают, так они комиссии создают и потом забывают о них. Вместо работы силовиков - комиссия слуг олигархата. Очень хитро.
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27.05.2021 16:34 Ответить
Та этого.

Чтобы озвучить присланный Ермаком вывод, что Рафик ниучьом ни винават, нужно не так уж много времени.
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27.05.2021 14:33 Ответить
Другого вывода просто быть не может, потому что в комиссии только рыги и слуги.
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27.05.2021 14:37 Ответить
кроме вагнеровцев - там еще как минимум с десяток подобных же провалов и слитий операций, о которых зеленский/ермак доложили в рашку.. Фактически - ВСЕ операции, о которых докладывали зеленскому,ермаку - были вскоре провалены, как они о них узнавали..
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27.05.2021 14:44 Ответить
Июль, потом август, потом сентябрь и т.д. И фсе.
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27.05.2021 14:31 Ответить
до июля зеленым подстилкам дожить надо с 1 июля как бабахнет свет тариф будет вам конец июля уже где то в мухосранске...РФэфии..ублюдки... расследователи химна и навоза...
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27.05.2021 14:37 Ответить
Боже, где Зеля откопал этот генератор случайных слов? Один из лидеров неадекватности и тупости в стае зеленой пошести. Она не в состоянии связно выстроить даже пару фраз.
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27.05.2021 14:32 Ответить
То ви ще самого Зеленського, мабуть, не чули. Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3054
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27.05.2021 14:36 Ответить
Слышал. Аналогичный генератор

Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 94
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27.05.2021 14:53 Ответить
.... ТАК НЕТ!!! (С.П. Голохвастов)
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27.05.2021 17:59 Ответить
Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 7196
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27.05.2021 14:41 Ответить
И руководить "парадом" будет эта Безумная ... бедная наша страна...
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27.05.2021 15:51 Ответить
там же, где и всех остальных. поэтому какой работодатель, такие и работники. но у него страшный кадровый голод - выбора никакого
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27.05.2021 14:41 Ответить
Но это один из официальных спикеров (!!) фракции СН. Если спикер такое, то что говорить о остальных.
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27.05.2021 14:56 Ответить
ну так набирал себе подобных.
Типа Зеля хоть одну связную мысль сказал за два года?!
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27.05.2021 16:21 Ответить
Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5582
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27.05.2021 16:47 Ответить
Я высказался намного жестче об этой... Даже без матюков. За это забанили на 3 дня.
Выходит, негоже обкакивать депутатов, даже таких, как это... чудо. Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 8732
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27.05.2021 17:17 Ответить
Этот рот зелени уже столько раз на БРЕХНЕ ловили, что это бла бла ни о чем....
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27.05.2021 14:34 Ответить
Якраз на річницю - все повинно бути антуражненько, театральненько з зайчиками і сердючкою.
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27.05.2021 14:35 Ответить
блискавична реакція..., нема слів..., нарешті напевне узгодили "кто и что говорит и что делать, если" в процесі розслідування вийдуть на саміх себе...
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27.05.2021 14:36 Ответить
Эта Безумная дура завалит любую работу, - за то и держат...
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27.05.2021 14:36 Ответить
Вгадайте, хто в неї заступник.))
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27.05.2021 14:38 Ответить
Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 2896
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27.05.2021 15:35 Ответить
Если бы... А Рената Кузьмина не хотите? Крепкий юрист, строгий законник - бойся вражеский агент.
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27.05.2021 15:48 Ответить
Це для України ворожі агенти, а для мурки- кузьміна, це колеги по фсб-шній службі .
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27.05.2021 15:54 Ответить
Так уже пора, а то этот дрыщ слишком разкукарекался.
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27.05.2021 17:18 Ответить
нашли мадам с отставанием развития и поручили расследование)))
профит
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27.05.2021 14:37 Ответить
Це та комісія, де заступник Безуглої Рінат Кузьмін, упоротий риг.
Ці нарозслідують....
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27.05.2021 14:38 Ответить
Не мурка, беріть вище - сам Шуфрич.
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27.05.2021 14:39 Ответить
Спочатку був Шуфрич, потім замінили на Кузьміна.

З сайту ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_temp_komity?pidid=3302
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27.05.2021 14:44 Ответить
Какаяразніца, звичайно. Вангую: розслідування встановило, що вагнерівців злив Порошенко. Зуб даю.))
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27.05.2021 14:53 Ответить
Ще "круче".
Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 2450
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27.05.2021 15:38 Ответить
Причому, із 11 членів комісії :

8 "слуги"
1 ОПЗЖ
1 "за майбах Бєні"
1 "довіра"
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27.05.2021 14:48 Ответить
Самі пртрійоти, бабломойського і фуйла.
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27.05.2021 15:36 Ответить
З 11 членів коміссії 8 зебанутих слуг - просто члени.
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27.05.2021 17:20 Ответить
Інші троє не кращі.
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27.05.2021 17:23 Ответить
Оці "ШерлокиХомси" точно нарозслідують - в результаті не здивуюся, якщо у всьому буде винен Порошенко)
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27.05.2021 18:28 Ответить
Создание национальной авиакомпании , про необходимость которой говорил Зеленский, будет проводится на основании выкупа компании Коломойского "МАУ" со структурой и с...долгами.
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27.05.2021 14:39 Ответить
Состав ОП переполнен засланными казачками и саботаж расследования очевиден... Полное разочарование в команду ЗЕ и слугах... большинство в раде саботажники но не патриоты Украины, не специалисты юристы... и польза от этих марионеток сомнительная..
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27.05.2021 14:41 Ответить
ой Безуглая це важка артилерія СН, такий патріотичний дзержинець, зі збитим прицелом , на грані істерікі ,таке враження шо 73 % дали СН ілюзію вічності ...Янукович теж так думав ))
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27.05.2021 14:41 Ответить
Слуга народа Марьяна Безуглая произнесла феерическую речь на форуме "Украина 30. Платежка" (видео) 15.02.2021.

https://youtu.be/SmzLxvtPFpQ

Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 4558
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27.05.2021 14:52 Ответить
Це якийсь словесний понос... (((
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27.05.2021 15:40 Ответить
Ще не встигли всі документи знищити - тре два місяця почекати...
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27.05.2021 15:09 Ответить
"слуга народа" Безумная
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27.05.2021 15:40 Ответить
І Безсовісна...
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27.05.2021 21:19 Ответить
До липня навчать слугу Безуглу складати слова в речення? Ну так, щоб було доступно слухати?
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27.05.2021 15:42 Ответить
Нееее, не получится. ЗЕбилизм головного мозга не лечится, это навсегда. Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9222
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27.05.2021 17:24 Ответить
"разборка" дела "вагнеровцев" это смертный приговор как и для малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата так и его кремлевской Крысы ермака, так что в Украине ни чего не светит, нужно ждать расследования Бэллингкет и ставить точку на этом ******** цирке.....
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27.05.2021 15:44 Ответить
Белингкет не даст решения слественной комиссии, по которому можно уголовное дело открыть. А вот на основании выводов ТСК закрыть могут любое.
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27.05.2021 15:53 Ответить
Подейкують, що Квартал-95 вирішив усіх хірургів поміняти на слуг народу. Мабуть брешуть...
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27.05.2021 15:52 Ответить
Да припекло партию СН до крайности - в бой идут мальчиши -кибальчиши.
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27.05.2021 16:04 Ответить
Украине нужны альтернативные органы не связанные никак с властью. Чтобы они конкурировали и искали за что зацепиться и могли действительно посадить конкурентов при нарушении законов и правил. Можно создать новые спецслужбы, которые будут подчиняться только по своей иерархии и власть на них не будет иметь влияния. Директор будет спецслужбы и он будет подчиняться только народу. Нужно только правильную еще в Украине сделать прямую демократию, чтобы народ не на митинги выходил с недовольствами, а онлайн создал петицию к народу и если петиция набрала голоса большинства народа, то демократическим решением большинство народа хочет жить по этим правилам новым и по этому закону. И при помощи прямой демократии народ сможет увольнять и нанимать директора - это будет зависеть от того, как хорошо выполняет директор работу вместе с его службой и если народ не доволен, то народ его меняет на того, кто будет сажать преступников.
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27.05.2021 16:30 Ответить
ну ты не только фантаст, а ещё и популяризатор карательных режимов... это уже проходили в совке. кстати по конституции рашки - вся власть принадлежит народу и что? приведи примеры такого устройства где спецслужбы подчиняются народу? народу это значит нникому. как в совке пели - "и всё вокруг народное и всё вокруг моё" и киздили всё что плохо лежит! в твоём случае - спецслужбы становятся диктатурой и в стране наступает диктатура спецслужб (как в рашке или как было при сталине).
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27.05.2021 17:55 Ответить
итог понятен уже - не было никакого дела идите спать завтра на работу........
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27.05.2021 17:06 Ответить
безуглая (точно круглая), а давай комиссию оранизуем не сейчас а попизже - когда у зели каденция заончится и он успеет уехать в хайфу а ермак в мацкву. как раз самое время будет! шо ж вы все испуганные такие а слуги? вы ж кричите что такого не было? так чего тогда боитесь????????
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27.05.2021 17:46 Ответить
У англичан есть доказательства,но по какой-то причине премьеру каждый месяц переносят,тем самым прикрывают зелёную жопу.
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27.05.2021 18:33 Ответить
Делайте ваши ставки , панове !
почему окажется, что ермак с зелей тут совершенно ни при чём
сколько лет дадут Бурбаку за выращивание помидоров с листьями марихуанны
не окажутся ли вагнеровцы провокацией кремля против кристально неподкупных зермаков
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27.05.2021 19:35 Ответить
туда 2-3 с мозгами и осталбн" как карта ляжет"!
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27.05.2021 19:52 Ответить
В июле? Год прошел...
Я так понимаю: для зеленой банды прямая измена из кабинета президента ---это ерунда????
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27.05.2021 22:10 Ответить
бідна моя краіна коли при владі такі як безугла верещук вуду камельчук і ім подібні що з нами коіться
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30.05.2021 14:42 Ответить
 
 