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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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допрос (1368) Медведчук (1754) Порошенко (19365) СБУ (18697) Козак (134) Головань Игорь (110)

СБУ: Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука". Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ: Порошенко не явился на допрос по

Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному движимы по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства. 

Несмотря на то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021", - сказано в сообщении.

СБУ: Порошенко не явился на допрос по делу Козака-Медведчука. Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает 01

Вместе с тем, как отметил адвокат Порошенко Игорь Головань, что пятого президента Украины СБУ вызвала на допрос в непредусмотренном законом порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко опровергает опубликованные Bihus.Info обвинения в потворстве Медведчуку

"Теперь уже и СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, не работает", - написал он.

"Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу придерживаться закона", - добавил Головань.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.

СБУ: Порошенко не явился на допрос по делу Козака-Медведчука. Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает 02
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Топ комментарии
+39
в сбу даже поленились оторвать "коринец" вручения повестки))
Поди и сама повестка была выписана ПОСЛЕ даты "явиться ".. в стиле гэбни лукашенко..
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27.05.2021 14:35
+35
Клоун пошел ва--банк И все-таки, зебилье, почему мы не в НАТО, а Медведчук загорает в соляриях?
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27.05.2021 14:36
+28
вот вот Вову опять заклинило... Барыга виноват что Вова убогий дегенерат может и агент или предатель или сочувствующий...не важно...но не УКРАИНЕЦ даже по гражданству...поддувало у Ху..ла и "умыротворец" каких бить даже мало....
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27.05.2021 14:35
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K кому прийти ? К лейтенанту-корешу клоуна ?
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27.05.2021 15:29 Ответить
К законным властям. Там доказывай их неправоту и свою честность.
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27.05.2021 15:33 Ответить
Taк в Украине нет законной власти.
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27.05.2021 16:03 Ответить
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 9850 мабуть як у сусідів - виграв Пітер, а Вован владу узурпував?
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27.05.2021 19:05 Ответить
пусть "законные" власти для начала научаться повестки правильно вручать по закону
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27.05.2021 16:12 Ответить
1) Регистрация Зеленского в качестве кандидата в президенты была проведена незаконно, так как на тот момент он не владел украинским языком.
2) Роспуск предыдущей Верховной Рады был совершён вопреки Конституции.
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27.05.2021 16:17 Ответить
Эту власть надо опускать при каждом удобном случае в том числе и за неумение по закону вручать повестки
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27.05.2021 16:22 Ответить
Ну шо, з почином!
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27.05.2021 15:01 Ответить
Нда,интересно теперь зесрань объявляет о очередном своем обсырательстве с Порошенко)))))
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27.05.2021 15:07 Ответить
Лять,на ветку козломордый с даунбасцами нагнали...фуу,фу ,фу
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27.05.2021 15:12 Ответить
а що ви тут робите?
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27.05.2021 19:07 Ответить
А его всегда ,как свидетеля вызывают -мы тебе на могиле напишем "он не дождался посадки Порошенко",зесрань))))))
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27.05.2021 15:18 Ответить
Он вам ничєво нє должен, с...у...к...и.
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27.05.2021 15:21 Ответить
Должен ответить за делишки свои, раб.
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27.05.2021 15:27 Ответить
Ще раз повторюю для глухих у танку: Він вам нічєво нє должен!
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27.05.2021 15:34 Ответить
повна Луна?
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27.05.2021 19:09 Ответить
за твоего братца владикке в запоржце с кизячей папахе и ак с колорадкой заваленного десантурой 95 ки СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 315 или за товего братишку отказника у тонувшего с выгребной яме в 2015м СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 885
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27.05.2021 16:01 Ответить
ну напиши за, что...
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27.05.2021 19:30 Ответить
разбор текста "закона об олигархах"

https://zn.ua/internal/zakonoproekt-ob-oliharkhakh-osnovnye-polozhenija-vs-hlavnye-ozhidanija.html
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27.05.2021 15:15 Ответить
СБУ "95 кварталУ" знову показало свою непрофесійність і тупість. Навчіть їх правильно оформляти і передавати повістки. Якщо вони цього не вміють, то як вони збираються розслідувати справи? Довідалися, що Порошенко повіз необхідне обладнання на фронт і вдогонку виставили в інтернет повістку. Щоб секта 73% заверещала, що "мол Порошенко уклоняється". Ви краще виложіть свої повістки, від яких ховалися від призову в армію.Це так допомагають ворогу, щоб Петро Олексійович не возив допомогу нашій армії?
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27.05.2021 15:16 Ответить
Петр Алексеевич теперь каждый день ездить на фронт будет, лишь бы не отвечать за украденную напару с Медведчуком трубу с солярой. Учитывая сколько он получил за соляру он может себе позволить ездить на фронт с гостинцами лет двадцать.. Очень жаль что сторонники сивочилового так и не могут посмотреть второй фильм Бигуса. Похоже у них начинается головокружение и понос с первыми кадрами фильма...
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27.05.2021 15:22 Ответить
А зачем смотреть бихуса,когда у него половина родичей в фесбе служит,тем более там только его личные домыслы-это только у зесрани фесбе не пахнет)
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27.05.2021 15:29 Ответить
КОЛОМОЙСКИЙ:
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
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27.05.2021 15:47 Ответить
Sergii Gutsaliuk що Вам написати? Слова Медведчука ні про що, і ні про когось - це не справа. Хтось має відповідати за фейкові "записи" і витрату грошей і сил правоохоронних органів, щоб комусь доводити, що щось розслідується. А реальні справи і злочини не розслідуються, наприклад -0 розкрадання масок, розкрадання зерна, закупку військової техніки у три рази дорожче, як закуплятися такі зразки раніше, розкрадання ковідного фонду, смерті людей у звязку з відсутністю масової вакцинації, справа "вагнерівців", справа "Шеремета" і маса ішного. Навіть у 1937 році це не було б справою, а у СБУ "95 кварталу" це хоть щось, бо лохи 73% щось починають думати.
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27.05.2021 16:28 Ответить
Бигус очень талантливый член бригады наперсточников: мнение одного дяди в связи с высказыванием другого, предположение никому не известного эксперта и, ву а ля, - "железное" доказательство. Постыдитесь!
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28.05.2021 15:52 Ответить
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 2052
нет коментов бо сразу "блокировка" СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 2543
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27.05.2021 15:22 Ответить
Ти ті шо? Хто у блокіровкє? Увесь ольгінський обряд розстріляли, а лише ти вижила? СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 2411
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27.05.2021 15:36 Ответить
У подонка зеЛи уже агония!
а рейтинг Пороха только растет СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 7534
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27.05.2021 15:42 Ответить
Второй подбородок у него опять растёт.))
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27.05.2021 15:54 Ответить
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 7036 СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 6364
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27.05.2021 16:02 Ответить
ой господи вклоняемось гетьману нашому стоко податков заплатив кормилец а ниче шта податки с прибыли платятся?))) И если бы не он эти падатки заплатил то их заплатили бы другие кондитерские компании, просто все по своей небольшой части а не гетьман за всех))
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27.05.2021 16:24 Ответить
Просто зеленський не тільки розкрадає бюджет, а і ухиляється від податків, це всі знають.
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27.05.2021 17:27 Ответить
А ***** твоё любимое податки плОтит?
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27.05.2021 18:30 Ответить
я не люблю путина ты чушь не неси
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28.05.2021 10:38 Ответить
Бутылка у тебя растёт
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27.05.2021 18:29 Ответить
Уху євшого офшорника на ланцюг, за роги і притягти на допит в СБУ.
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27.05.2021 15:50 Ответить
И тебя на бутылку, вот радости будет
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27.05.2021 18:30 Ответить
у порохоботів аврал сьогодні )
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27.05.2021 16:07 Ответить
нет просто уже видно как мааленькое завравшееся чмо из Кривого Рога становится точной копией того у кого он выступал СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 3109
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27.05.2021 16:09 Ответить
Ти з якої зміни?
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27.05.2021 16:16 Ответить
причём тут смена СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 15260 на форуме ты с риторикой сторонников вити овоща на этом форуме времён 2012го-14го СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 4402
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27.05.2021 16:20 Ответить
тобі платять за кількість постів?
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27.05.2021 16:32 Ответить
ваши фантазии подоляковские потешны СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 3256
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27.05.2021 17:45 Ответить
А у ********** печалька?
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27.05.2021 18:31 Ответить
гетьман симку поменял
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27.05.2021 16:21 Ответить
Скоро змінить і країну проживання
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27.05.2021 16:24 Ответить
У 19 році казали що втече, не втік. Два роки намагались хоч щось пред'явити, так нічого і не змогли. Чого йому боятись зараз ? )
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27.05.2021 17:31 Ответить
І Медведчук також не боїться.
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27.05.2021 17:58 Ответить
Швидше сциклу доведеться міняти країну проживання. Він уже натворив справ на пожиттєвий термін. От тільки на яку країну? в США і Європі не сховатися після зашкварів з Байденом, кацапи теж сплетуть лапті, бо чекали від нього повної капітуляції.
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27.05.2021 20:14 Ответить
Він своїх друзяк не закладає.
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27.05.2021 16:49 Ответить
Морозитца , если по простому..
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27.05.2021 17:20 Ответить
Суддя Вовк вже разів сім "морозиться" з*являтися по виклику суду. А тут тільки якась повістка СБУ.
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27.05.2021 18:01 Ответить
Не приходе, тому що може, а зелень біситься із безсилля СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 4205
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27.05.2021 17:32 Ответить
А де легендарна "Альфа" СБУ? Гвинтокрили, бронетранспортери і "вперде"!, "криголама" хомутати! Он Корбана, при президенстві "надьожі нації", "в'язали" такими силами, що кирдик був би сепарам, як би "цинічний..." їх направив. наприклад, в "дебільцево".
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27.05.2021 18:29 Ответить
Зелене чмо відсмокче і цього разу. Все, що шиє білими нитками сцикло проти Порошенка, не витримує ніякої критики.
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27.05.2021 20:09 Ответить
Знову на сцені Бігус, який зіграв велику роль в тому, що вибрали клоуна в президенти. Якщо є правдою те, що чоловік його сестри підполковник ФСБ, то всі пазли складаються дуже добре.
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27.05.2021 20:07 Ответить
Козин, Ул Лугова буд 4. Прогуглите
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27.05.2021 22:15 Ответить
Когда происходят очередные наезды на Пороха ---внимательно следите за руками зеленых наперсточников!
Тихо и незаметно снят арест с имущества Клименко, которого обвиняли в завладении 3,1 миллиарда гривен государственных средств,- министра доходов и сборов при Януковиче
Интересно будет вспомнить фото, на котором представители Генпрокуратуры и министр МВД Аваков. Они на том снимке счастливы от того, что завершили следствие и готовы передавать его в суд. Какие же были хорошие и наивные времена. Тогда казалось, что «семья Януковича» расплатится сполна за грабеж украинцев. Но потом избрали президентом «простого парня» Владимира Зеленского, вернулся Андрей Портнов со своим влиянием на судебную систему.

Суд так и не начался, а теперь решили, что и арест имущества лишний.

Александр Клименко по-настоящему благодарен тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского.
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27.05.2021 22:21 Ответить
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 660
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27.05.2021 22:21 Ответить
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