СБУ: Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука". Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает

Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному движимы по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

Несмотря на то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, как отметил адвокат Порошенко Игорь Головань, что пятого президента Украины СБУ вызвала на допрос в непредусмотренном законом порядке.

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"Теперь уже и СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, не работает", - написал он.

"Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу придерживаться закона", - добавил Головань.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.