СБУ: Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука". Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному движимы по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.
Несмотря на то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, как отметил адвокат Порошенко Игорь Головань, что пятого президента Украины СБУ вызвала на допрос в непредусмотренном законом порядке.
"Теперь уже и СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, не работает", - написал он.
"Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу придерживаться закона", - добавил Головань.
Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.
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2) Роспуск предыдущей Верховной Рады был совершён вопреки Конституции.
https://zn.ua/internal/zakonoproekt-ob-oliharkhakh-osnovnye-polozhenija-vs-hlavnye-ozhidanija.html
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
нет коментов бо сразу "блокировка"
а рейтинг Пороха только растет
Тихо и незаметно снят арест с имущества Клименко, которого обвиняли в завладении 3,1 миллиарда гривен государственных средств,- министра доходов и сборов при Януковиче
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Суд так и не начался, а теперь решили, что и арест имущества лишний.
Александр Клименко по-настоящему благодарен тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского.