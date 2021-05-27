Ограничение перевалки руды в порту "Южный" приведет к сокращению тысяч рабочих мест, - открытое письмо ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" министру финансов

Ограничение перевалки железорудного сырья в порту "Южный" может привести к огромной потере поступлений в бюджет, остановке предприятий и сокращению тысяч рабочих мест. Также это чревато потерей партнерских отношений с иностранными компаниями-потребителями, поэтому перевалку руды в акватории порта "Южный" нужно возобновить в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в письме ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" в адрес министра финансов Украины Сергея Марченко и директора морского торгового порта "Южный" Сергея Ковшара.

Как сказано в письме, по состоянию на 1 июня 2021 перевалка железорудного сырья в порту "Южный" может быть существенно ограничена, или вообще остановлена. Это приведет к потере предприятием около 0,5 млрд грн в месяц.

"Последствия для предприятия и экономики города значительны: вынужденное снижение зарплаты работников, уменьшение налоговых поступлений в местный и государственный бюджеты (до 56 млн грн в месяц), прекращение инвестиций в развитие города, потеря имиджа на международном экспортном рынке. В худшем случае это может привести к остановке производственных подразделений предприятия и рабочих мест: около 4,5 тыс. работников могут потерять работу", - отмечают на предприятии.

Также от уменьшения грузовой базы, которую обеспечивает предприятие, будут иметь прямые ежемесячные убытки государственные предприятия : Укрзализныця будет терять 13 млн грн ежемесячно, Администрация морских портов - 5 млн грн, а сам порт "Южный" - 11 млн грн, подчеркивают в письме.

"Представляя интересы железорудной отрасли, которая является одним из самых добросовестных и весомых налогоплательщиков в государственный и городские бюджеты, ЧАО" ЦГОК "просит не допустить доведения предприятия до остановки производства готовой продукции, способствовать решению вопроса возобновлении экспорта ЖРС и в кратчайшие сроки восстановить транспортировку продукции горнообогатительного комбината в рамках действующих договорных обязательств. В случае игнорирования наших проблем и отсутствия положительных изменений по восстановлению перевалки грузов в акватории порта "Южный", ЧАО "ЦГОК" будет вынужден обращаться к президенту и Кабинету Министров ", - резюмируется в письме.



Как известно, в мае этого года предприятиям-участникам ОП "Укрметаллургпром" одновременно поступили предложения от порта "Южный" и ООО "ТИС - УГОЛЬ", которые предусматривают экономически необоснованное повышение ставки перегрузки: более 60% по терминалу ТИС-УГОЛЬ и на 30% по терминалу ГП "МТП" Южный ". Также среди условий - требование распределить грузопоток между этими двумя стивидорами в пропорции 50/50. При этом обе компании отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без подписания долгосрочного контракта - а это, учитывая необходимость согласования, невозможно даже в месячный срок.



В ОП "Укрметалугпром" заявили, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС". Такая манипулятивная политика приведет к остановке перевалки руды в портах, а соответственно - к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе - Укрзализныци.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что отказ порта "Южный" переваливать руду может привести к приостановке работы украинских ГОКов, что означает падение доходов в бюджеты всех уровней и потерю государственными предприятиями, в частности "Укрзализныцей", сотен миллионов ежемесячно.