РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14445 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Задержание Протасевича
3 936 50
Беларусь (7527) Кравчук (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Протасевич Роман (309)

Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров", - сказал глава украинской делегации.

По его словам, проблема уже назрела и, к тому же Украина уже не имеет авиасообщение с Беларусью. То есть даже для того, чтобы добраться в Минск, нужно добираться поездом, автобусом или автомобилем и не все могут выдерживать такой режим.

"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращение конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должно быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины", - заявил Кравчук.

Он также добавил, что прежде всего должна быть освещена позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, потому что именно ОБСЕ модерирует заседания.

"Поэтому здесь должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход, по моему мнению. Но услышать нужно всех, и Россию в частности. Она член Трехсторонней контактной группы и мы не можем не услышать позицию и предложения России", - подытожил Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук. ВИДЕО

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также читайте: Украина предлагает главам МИД стран "нормандского формата" провести срочную встречу, - Ермак

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
в Оман можно, там тоже красиво
показать весь комментарий
27.05.2021 15:01
+8
Дедушка какая Швейцария, - что ты, старый пень, несешь? Zoom, - это максимум на который могут претендовать лугандийские папуасы!
показать весь комментарий
27.05.2021 15:01
+6
Голосовыми в Вайбер; какой зум, этим упырям такую технику не потянуть
показать весь комментарий
27.05.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в Оман можно, там тоже красиво
показать весь комментарий
27.05.2021 15:01 Ответить
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
показать весь комментарий
28.05.2021 11:07 Ответить
Дедушка какая Швейцария, - что ты, старый пень, несешь? Zoom, - это максимум на который могут претендовать лугандийские папуасы!
показать весь комментарий
27.05.2021 15:01 Ответить
Голосовыми в Вайбер; какой зум, этим упырям такую технику не потянуть
показать весь комментарий
27.05.2021 15:06 Ответить
Новое слово дипломатии - переговоры видосиками в тиктоке.
показать весь комментарий
27.05.2021 21:01 Ответить
А в Кишиневе нельзя?
показать весь комментарий
27.05.2021 15:04 Ответить
Логічно в Будапешт, лейба маркович як ніхто повинен знати про це.
показать весь комментарий
27.05.2021 15:06 Ответить
или на луну
толк такой-же,
показать весь комментарий
27.05.2021 15:06 Ответить
конца не будет, пока путин жив
показать весь комментарий
27.05.2021 15:06 Ответить
На смену ему может придти ещё большее *****.
показать весь комментарий
27.05.2021 15:08 Ответить
Дідусь - все)))
показать весь комментарий
27.05.2021 15:08 Ответить
Лучше в Монакко. И желательно летом
показать весь комментарий
27.05.2021 15:08 Ответить
Только Вашингтон или Лондон !!!
показать весь комментарий
27.05.2021 15:08 Ответить
На Марс перенесите и сидите там переговаривайтесь пока не сдохнете. Всё равно без толку ваши переговоры
показать весь комментарий
27.05.2021 15:11 Ответить
Лучше в Анкару или Стамбул
показать весь комментарий
27.05.2021 15:13 Ответить
зачем Финляндию или Швейцарию?
К Кравчуку на дачу! Всеравно он будет болтаться под ногами переговорщиков... Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7613
показать весь комментарий
27.05.2021 15:14 Ответить
Краще в Кривий Ріг. А Сівохо погодиться?
показать весь комментарий
27.05.2021 15:17 Ответить
А научиться вайбером пользоваться слабо?
показать весь комментарий
27.05.2021 15:17 Ответить
Переговоры по Донбассу нужно перенести в кремль.... хм...точнее - на развалины кремля ... Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3878
показать весь комментарий
27.05.2021 15:20 Ответить
Только Берн
показать весь комментарий
27.05.2021 15:24 Ответить
вот его понесло. путешественник. за свои деньги хоть на луну отправляйся
показать весь комментарий
27.05.2021 15:24 Ответить
"Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук"- краще на цвинтар для зрадників! Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6015
Перший номер - кравчук.
показать весь комментарий
27.05.2021 15:26 Ответить
Почему не в Сирию? или Ливан ? в Узбекистан на худой конец
показать весь комментарий
27.05.2021 15:29 Ответить
Меняться никогда не поздно, приветствую! А ведь совсем недавно хотел с Фокиным и Сивохой ехать в ОРДЛО, брататься, войска отводили...
показать весь комментарий
27.05.2021 15:29 Ответить
Та зразу в Катар чи Оман перенесіть!
А чому не в Турцію? Нє, я розумію, що в Швейцарії чи Фінляндії жити і працювати за державні кошти краще, але Турція ближче. Та й курорти там майже цілий рік - найвеличнішому сподобається...
Зрозуміло, що Польщу, Литву, Латвію та Естонію ви не розглядаєте, бо там "нє кошєрно" буде та й за муді декого з вас там можуть взяти, але все ж: чому ні?
показать весь комментарий
27.05.2021 15:31 Ответить
Рижский бальзам... А чому б і ні?
показать весь комментарий
27.05.2021 15:36 Ответить
А лучше в Майями или на Борнео.
показать весь комментарий
27.05.2021 15:36 Ответить
В жодну країну ЄС донецьких папуасів не пустять, а без них москалі бояться, хоча незабаром і москалів нікуди не пустять.
показать весь комментарий
27.05.2021 15:53 Ответить
...дедуля, по давней привычке хочешь в забугорье за счет налогоплательщиков скататься несколько раз? Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3561 Ах ты ж старый комуняцкий выпердыш... Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5514
показать весь комментарий
27.05.2021 16:21 Ответить
Тут уже всё сказали....Добавлю :- В виду безрезультатности каких либо переговоров с мацковией (а тем паче с их марионетками) продолжать эту игру исключительно в телережиме.И дешевле и удобней и честнее ! А польза очевидна.
показать весь комментарий
27.05.2021 17:01 Ответить
Лучше конечно Швеция. Но Раша будет настаивать на Казахстане. А летать через Рашу это что летать через Беларусь.. На авось. Кроме этого Казахстан не нейтральное государство, он член военно- политического союза с агрессором РФ. Переговоры могут проходить только в нейтральной стране ( особенно по отношению к агрессору, так что Сербию тоже не предлагать. Швеция, Финляндия.. на крайний случай Австрия.
показать весь комментарий
27.05.2021 18:18 Ответить
Радянському пенсіонеру аби в Швейцарію Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 24
Краків саме те для таких перемовин Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4817
показать весь комментарий
27.05.2021 19:31 Ответить
лучше в рейкявик ...где рейган вставил горбатому ******** так шо у него руки тряслись..а потом и совок поганый разтрясся и рассыпался))))
показать весь комментарий
27.05.2021 19:37 Ответить
Вообще-то Лёне хочется на лазурный берег Франции или Дубай,но для начала и Швейцария сгодится. Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2959
показать весь комментарий
27.05.2021 20:08 Ответить
Час переговоров а потом тусить на Швейцарских курортах,неплохо устроился,вот реально приспособился и на расслабухе живёт старый чёрт.
показать весь комментарий
27.05.2021 20:12 Ответить
А де наше уйло кучма-підписант будапештського меморандума?Чому цього зрадника не тримають в буцигарні?Правильно каже Кравчук-Білорусь уже під ігом кремлівської мафії.....та й Росія теж.
показать весь комментарий
27.05.2021 20:46 Ответить
а каком же это году они понапивались вместе с Ельцыным и пели -"беловежская пуща ..." Кравчук уже и не вспомнит.
показать весь комментарий
27.05.2021 21:03 Ответить
В Гондурас Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6938
показать весь комментарий
27.05.2021 21:48 Ответить
Старый .ренегат ... иди ты уже ....свой революционный маузер протри .Прям надоел своими советами .без мыла везде суется ..Прав был на 100 % Литвин когда --
"" в феврале 2010 года председатель Верховной Рады Владимир Литвин в эфире парламентского телеканала "Рада" обозвал первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука "политической проституткой" и посоветовал ему "молчать и молить у Бога прощения" за все измены, которые тот совершил в своей жизни " Куда дел 400 судов Черноморского пароходства .....советчик бл...ть нашелся .

© 2019 Информационное агентство ASPI
https://aspi.com.ua/ru/dirt/kravchuk-leonid#gsc.tab=0
показать весь комментарий
27.05.2021 21:58 Ответить
давай у твою хатинку
показать весь комментарий
27.05.2021 22:18 Ответить
Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5735
показать весь комментарий
27.05.2021 22:24 Ответить
А може, ***, зразу на Мальдіви?
Уроди. Знайшли кормушку за гроші платників податків.
показать весь комментарий
27.05.2021 22:30 Ответить
А МОЖЕТ В УКРАИНУ !!!???
показать весь комментарий
27.05.2021 22:58 Ответить
Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук
...Кравчук как всег-ДА неправ, переговоры по Донбассу нужно переНЕСТИ в пророческОЕ место - в Гаагу, королевство Нидерланды /чтобы кацапам было по самые гланды - вот зачем в Ниделанды/
показать весь комментарий
27.05.2021 23:18 Ответить
нада новый формат :
врот кацапам автомат,
и пуль как гороха
шоб кацапия сдохла
показать весь комментарий
27.05.2021 23:34 Ответить
Через сім років невпинно гібридних перемог потрібно повернути Женевський формат, який справжньопетріоти з гідністю похєрили в один тур... А куди ж тоді перенести переговри про формат Будапештський?
показать весь комментарий
27.05.2021 23:49 Ответить
достали убийствами за ваши затынки
показать весь комментарий
28.05.2021 05:05 Ответить
нужна армия которая в состоянии разгромить ордынскую и экономика способная её содер-
жать и обеспечивать всем необходимым и не надо будет никаких переговоров и заглядываний
в глазки.
показать весь комментарий
28.05.2021 08:35 Ответить
Я за Финляндию) Там русским особенно будет комфортно себя чувствовать)
показать весь комментарий
28.05.2021 10:55 Ответить
Один з небагатьох плюсів корони - для перемовин достатньо віртуальних майданчиків при наявності БАЖАННЯ ДОМОВЛЯТИСЬ. Просто старій хвойді закортіло потусити, чи може Швейцарія сама буде оплачувати вояжі орків в Альпи?
показать весь комментарий
28.05.2021 12:05 Ответить
 
 