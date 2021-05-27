Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров", - сказал глава украинской делегации.
По его словам, проблема уже назрела и, к тому же Украина уже не имеет авиасообщение с Беларусью. То есть даже для того, чтобы добраться в Минск, нужно добираться поездом, автобусом или автомобилем и не все могут выдерживать такой режим.
"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращение конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должно быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины", - заявил Кравчук.
Он также добавил, что прежде всего должна быть освещена позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, потому что именно ОБСЕ модерирует заседания.
"Поэтому здесь должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход, по моему мнению. Но услышать нужно всех, и Россию в частности. Она член Трехсторонней контактной группы и мы не можем не услышать позицию и предложения России", - подытожил Кравчук.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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толк такой-же,
К Кравчуку на дачу! Всеравно он будет болтаться под ногами переговорщиков...
Перший номер - кравчук.
А чому не в Турцію? Нє, я розумію, що в Швейцарії чи Фінляндії жити і працювати за державні кошти краще, але Турція ближче. Та й курорти там майже цілий рік - найвеличнішому сподобається...
Зрозуміло, що Польщу, Литву, Латвію та Естонію ви не розглядаєте, бо там "нє кошєрно" буде та й за муді декого з вас там можуть взяти, але все ж: чому ні?
Краків саме те для таких перемовин
"" в феврале 2010 года председатель Верховной Рады Владимир Литвин в эфире парламентского телеканала "Рада" обозвал первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука "политической проституткой" и посоветовал ему "молчать и молить у Бога прощения" за все измены, которые тот совершил в своей жизни " Куда дел 400 судов Черноморского пароходства .....советчик бл...ть нашелся .
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https://aspi.com.ua/ru/dirt/kravchuk-leonid#gsc.tab=0
Уроди. Знайшли кормушку за гроші платників податків.
...Кравчук как всег-ДА неправ, переговоры по Донбассу нужно переНЕСТИ в пророческОЕ место - в Гаагу, королевство Нидерланды /чтобы кацапам было по самые гланды - вот зачем в Ниделанды/
врот кацапам автомат,
и пуль как гороха
шоб кацапия сдохла
жать и обеспечивать всем необходимым и не надо будет никаких переговоров и заглядываний
в глазки.