Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров", - сказал глава украинской делегации.

По его словам, проблема уже назрела и, к тому же Украина уже не имеет авиасообщение с Беларусью. То есть даже для того, чтобы добраться в Минск, нужно добираться поездом, автобусом или автомобилем и не все могут выдерживать такой режим.

"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращение конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должно быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины", - заявил Кравчук.

Он также добавил, что прежде всего должна быть освещена позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, потому что именно ОБСЕ модерирует заседания.

"Поэтому здесь должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход, по моему мнению. Но услышать нужно всех, и Россию в частности. Она член Трехсторонней контактной группы и мы не можем не услышать позицию и предложения России", - подытожил Кравчук.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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