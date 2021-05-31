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Планировавшийся в Минске чемпионат Европы по велотреку отменили "в свете международной ситуации"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Планировавшийся в Минске чемпионат Европы по велотреку отменили

Европейский союз велосипедистов (UEC) отменил чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти с 23 по 27 июня в Минске.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского союза велосипедистов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как уточнили в союзе, турнир отменен "в свете текущей международной ситуации".

"Мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие", -сказал президент UEC Энрико Делла Каса.

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Ранее от участия в чемпионате отказались из соображений безопасности Нидерланды и Германия.

Напомним, в январе Беларусь лишили чемпионата мира по современному пятиборью и чемпионата мира по хоккею.

Автор: Ольга Лузан
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Ну да , могут не доехать . Могут принудительно посадить . А кому вообще пришло в голову гонять на велике по Беларуси ?
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27.05.2021 15:39 Ответить
Крути педали, пока не взяли.
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27.05.2021 15:47 Ответить
Остался чемпионат Белоруссии по триньке и спортивному усатому дураку
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27.05.2021 15:59 Ответить
Що, переводять змагання в Москву?
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27.05.2021 16:15 Ответить
Зе заборонив польоти, але з Belavia продовжує літати через Україну. То Зе збрехав?
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27.05.2021 16:18 Ответить
Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували "у світлі міжнародної ситуації" - Цензор.НЕТ 1228
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27.05.2021 16:21 Ответить
Бульбофюрер от обиды ещё пакостей наделает кому-то...
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27.05.2021 16:28 Ответить
Это да.В свете последних событий в Беларуси мог бы стать актуальным"Чемпионат людоедства","Форум построений диктатур","Бизнес форум"Как жить под санкциями"...Уверен на мероприятие съехалась бы вся Африка Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували "у світлі міжнародної ситуації" - Цензор.НЕТ 7119
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27.05.2021 16:33 Ответить
 
 