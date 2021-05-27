Законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева еще не подготовлен к рассмотрению в Раде, - Разумков

Законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева, который президент Зеленский 13 апреля внес как неотложный, еще не подготовлен к рассмотрению на пленарном заседании Верховной Рады, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Чтобы законопроект попал в зал (пленарных заседаний ВР для рассмотрения. - Ред.), он должен пройти комитет, то есть быть подготовленным к рассмотрению. По состоянию на сегодняшний день еще этот законопроект не подготовлен к рассмотрению", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, затягивает ли подготовку законопроекта профильный комитет, спикер объяснил, что для рассмотрения документа в зале заседаний "есть ряд процедур, и это не обязательно связанно с тем, что комитет что-либо откладывает или не откладывает"

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Разумков акцентировал на необходимости подготовить качественный проект закона, чтобы народные депутаты поддержали его при голосовании в Раде.

"Поэтому в данном случае я не вижу проблемы с комитетом. Я надеюсь, что в ближайшее время, они смогут это сделать (подготовить законопроект к рассмотрению. - Ред.)", – добавил глава ВР.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.