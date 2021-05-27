СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Министерство иностранных дел (МИД) не намерены инициировать санкции в отношении российской компании Gloria Jeans, которая работает на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в обоих ведомствах, отвечая на вопрос издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Gloria Jeans работает на оккупированных Россией территориях Украины еще с 2015 года. Компания производит одежду на фабриках в Луганске и Луганской области, о чем неоднократно писали российские СМИ и даже публиковали видео приезда главаря террористов организации "ЛНР" Игоря Плотницкого на одну из фабрик компании.

Владелец компании Владимир Мельников рассказывал, что на производстве работают 500 человек, а он намерен инвестировать в производство на оккупированных территориях 1,5 миллиарда российских рублей.

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В 2017 году СБУ даже начала расследование по факту финансирования терроризма. Однако, как следует из ответа на запрос, дело расследуется до сих пор, а предложений Совету нацбезопасности и обороны по применению санкций в отношении Gloria Jeans Служба безопасности Украины не предоставляла.

В МИДе сообщили, что министерство в постоянном режиме проводит работу по синхронизации отечественных санкций в отношении российских физических и юридических лиц с ограничительными мерами, вводятся иностранными партнерами Украины.

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Однако из письма министерства следует, что никаких самостоятельных действий по введению санкций в отношении Gloria Jeans или привлечению внимания международных партнеров к незаконной деятельности российского производителя МИД не совершал.

По данным издания "Буквы", для Gloria Jeans использования труда людей на оккупированных Россией территориях является чрезвычайно выгодным. В 2015 году час работы швеи на оккупированных территориях стоил компании всего 3,6 USD, тогда как в России за аналогичную работу нужно заплатить 5,7 USD, а в Китае - 6,6 USD.

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Кроме производства товаров на оккупированных Россией территориях Украины, Gloria Jeans открывает там свои магазины. В частности, на территории оккупированного Крыма, в Симферополе, в августе 2015 году компания открыла второй магазин.

Также магазины Gloria Jeans продолжают работать в Украине, по состоянию на 2020 год их было 24, преимущественно в областных центрах.