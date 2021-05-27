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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД (6654) Россия (91304) санкции (10623) СБУ (18697)

СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Министерство иностранных дел (МИД) не намерены инициировать санкции в отношении российской компании Gloria Jeans, которая работает на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в обоих ведомствах, отвечая на вопрос издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Gloria Jeans работает на оккупированных Россией территориях Украины еще с 2015 года. Компания производит одежду на фабриках в Луганске и Луганской области, о чем неоднократно писали российские СМИ и даже публиковали видео приезда главаря террористов организации "ЛНР" Игоря Плотницкого на одну из фабрик компании.

Владелец компании Владимир Мельников рассказывал, что на производстве работают 500 человек, а он намерен инвестировать в производство на оккупированных территориях 1,5 миллиарда российских рублей.

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В 2017 году СБУ даже начала расследование по факту финансирования терроризма. Однако, как следует из ответа на запрос, дело расследуется до сих пор, а предложений Совету нацбезопасности и обороны по применению санкций в отношении Gloria Jeans Служба безопасности Украины не предоставляла.

СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске 01

В МИДе сообщили, что министерство в постоянном режиме проводит работу по синхронизации отечественных санкций в отношении российских физических и юридических лиц с ограничительными мерами, вводятся иностранными партнерами Украины.

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СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске 02

Однако из письма министерства следует, что никаких самостоятельных действий по введению санкций в отношении Gloria Jeans или привлечению внимания международных партнеров к незаконной деятельности российского производителя МИД не совершал.

По данным издания "Буквы", для Gloria Jeans использования труда людей на оккупированных Россией территориях является чрезвычайно выгодным. В 2015 году час работы швеи на оккупированных территориях стоил компании всего 3,6 USD, тогда как в России за аналогичную работу нужно заплатить 5,7 USD, а в Китае - 6,6 USD.

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Кроме производства товаров на оккупированных Россией территориях Украины, Gloria Jeans открывает там свои магазины. В частности, на территории оккупированного Крыма, в Симферополе, в августе 2015 году компания открыла второй магазин.

Также магазины Gloria Jeans продолжают работать в Украине, по состоянию на 2020 год их было 24, преимущественно в областных центрах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Это подтверждает что наше СБУ и МИД работают на рашку, и способствуют финансированию терроризма....
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27.05.2021 16:33
+18
СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 4899
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27.05.2021 16:35
+9
Хорошо прикормили наше СБУ и МВД никто в этом не сомневается
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27.05.2021 16:45
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Это подтверждает что наше СБУ и МИД работают на рашку, и способствуют финансированию терроризма....
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27.05.2021 16:33 Ответить
СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 4899
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27.05.2021 16:35 Ответить
які щирі порядні і наївні хлопці на фото. Ну просто золото, пробу ставити ніде.
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27.05.2021 19:54 Ответить
Лучше не вводить санкции которых не будешь придерживаться. Против Спортмастера ввели, а потом постарались побыстрее забыть.
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27.05.2021 16:41 Ответить
пиар пуще неволи. буба - как гупия и его фанаты тоже. завтра уже забудут, но ощущение "справедливого лидера" останется
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27.05.2021 16:42 Ответить
не ясно, кто это г-но покупает. турция с базара на порядок качественнее
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27.05.2021 16:41 Ответить
Значить я працюю за 2 бакси в час і отримую приблизно 8500 на місяць, а на лугандонії 3,6 за час? Тоді хто в окупації, млять?! СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8294
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27.05.2021 16:42 Ответить
треба шось тобі робить. бо я не знаю, як ти живеш на ці гроші
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27.05.2021 17:03 Ответить
Ну в мене є ще доходи за здачу в оренду, там пенсія ще... Справа ж не в цьому. На життя мені хватає. Справа в принципі. Основна маса людей в Україні отримує від 8 до 10 тис. гривень на місяць. Виходить, що вони горбатяться за 2 бакси як і я. Тоді хто в окупації я питаю?
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27.05.2021 18:52 Ответить
то й добре.
окупація ригами - це те, що в нас зараз є
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27.05.2021 18:54 Ответить
Интересно на бирках написано произведенно в Украине, или ЛНР
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27.05.2021 16:44 Ответить
Хорошо прикормили наше СБУ и МВД никто в этом не сомневается
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27.05.2021 16:45 Ответить
значит уже завезли куда надо, на зарплату поставили кого надо, это наша корова и мы её доим.
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27.05.2021 16:46 Ответить
рашка окупувала нашу територію, і користуючись перевагою, єксплуатацією за дешево робітників окупованих територій, витісняє українських конкурентів з ринку
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27.05.2021 16:55 Ответить
а заборгованість для тамтешніх перед пенсійним фондом, хто покриватиме, з яких-таких коштів...
невже знов з держбюджету
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27.05.2021 17:05 Ответить
В житті не буває нічого безкоштовного.
ПоржАлі, проголосували "пАпріколу", в 2019 ? Прийшов час платити. Пенсіонерам ордло. У веселої, зеленої влади "тамженашилюди".
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27.05.2021 17:15 Ответить
"...а чому ми ще не в НАТО" СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 594
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27.05.2021 17:01 Ответить
Було б дивно, якби фсб(у) працювала проти своїх.
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27.05.2021 17:02 Ответить
Та за таке всю СБУ треба перевішати.
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27.05.2021 17:40 Ответить
Служба безопасности Украины (СБУ) и Министерство иностранных дел (МИД) не намерены инициировать санкции в отношении российской компании Gloria Jeans, которая работает на оккупированных территориях Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3267847

В ДОЛЯХЄ ? СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 6787
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27.05.2021 19:28 Ответить
Gloria Jeans работает на оккупированных Россией территориях Украины еще с 2015 года. Владелец компании Владимир Мельников рассказывал, что на производстве работают 500 человек, а он намерен инвестировать в производство 1,5 миллиарда российских рублей.Источник: https://censor.net/ru/n3267847

Ничего не понятно. Во-первых, из Цензора нам всем известно, что оккупанты в ОРДЛО все вывезли, порезали, сожгли и затопили. Во-вторых, из того-же Цензора со ссылкой на ОП мы знаем, что молодой известный как Зе. президент горит идеей создания свободной экономической зоны Донбасс и активно работает над привлечением иностранных инвестиций в Украину. А Донбасс и Крым жеж Украина! Так с чего это СБУ и МИД вдруг должны инициировать санкции в отношении российской компании Gloria Jeans? Короче, попахивает явной провокацией со стороны бывшего президента По., не будем называть его известную фамилию. Так и норовит помешать предстоящему эпохальному заглядыванию Зе. в глаза пу., широко известному как ***.ло.
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28.05.2021 00:46 Ответить
а как например насчет магазинчиков Адидаса, которые понатыканы во всех торговых центрах Украины , их центральное управление сидит в Москве и не парится
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28.05.2021 02:23 Ответить
 
 